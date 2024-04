L’IA peut-elle vraiment créer de l’art, ou juste des images sans âme ?

Elle nous entoure, enrichissant notre quotidien ultra-connecté et investissant musées comme théâtres, où elle devient outil et muse pour les créateurs. Pourtant, l'intelligence artificielle inquiète autant qu'elle fascine. Certains affirment qu'elle va remplacer les artistes et les architectes, voire que ce changement a déjà commencé. Mais, l'IA peut-elle réellement générer de l'art authentique ?

À Venise, les créations de Pierre Huyghe nous montrent combien l'IA peut transformer l'art. Imaginez deux figures habillées de noir, immobiles, avec des masques dorés. Ces Idiomes, mi-hommes mi-machines, sont au cœur d'une expérience unique : grâce à l'IA et des capteurs, ils développent leur propre langage. Ça nous fait nous demander : qu'est-ce qu'ils pourront nous dire dans 20 ans ?

Huyghe va encore plus loin dans une exposition. Il montre comment ces Idiomes, en interagissant avec une boîte noire qui produit des sons et des lumières, apprennent continuellement.

Leur façon de répéter des sons, comme s'ils se questionnaient eux-mêmes, montre l'aptitude de l'IA à communiquer avec le monde autour d'elle. Cette exploration nous ouvre à l'immense potentiel de l'IA dans l'art, nous faisant rêver à ses futures capacités de création et de dialogue.

L'intelligence artificielle est-elle capable de créer de véritables œuvres d'art ?

L'utilisation de l'IA dans l'art génère de vives controverses. Des artistes renommés tels que Hito Steyerl et Gillian Wearing ont incorporé l'IA dans leur processus créatif. Cette démarche a provoqué admiration et scepticisme en parts égales.

Par ailleurs, l'exposition de Philippe Parreno à Munich interroge : y a-t-il une véritable frontière entre une utilisation novatrice de l'IA et son recours en tant que simple gadget technologique ?

Les peintures vivantes de Refik Anadol à Londres démontrent que l'IA a le pouvoir de séduire le public. Toutefois, certains critiques, Jerry Saltz en tête, demeurent sceptiques quant à la profondeur de ces œuvres.

Selon lui, pour que l'IA parvienne à créer un art réellement significatif, elle doit élaborer sa propre vision et son propre langage.

C'est précisément cette recherche de sens qui confère aux Idiomes de Huyghe leur pouvoir de fascination. Ils présentent un processus d'apprentissage et de création infini qui révèle l'interaction entre l'humain et la machine.

Le projet Camata explore l'IA dans l'art

Le projet Camata de Huyghe, utilisant l'IA de façon subtile, lance un débat sur son rôle dans la créativité. Le processus de montage en temps réel est orchestré par des éditeurs IA et se base sur des données environnementales. De ce fait, il interroge profondément sur l'utilité et l'impact de l'IA en art.

Quant à Huyghe, sa réticence à révéler les aspects techniques soulève une inquiétude majeure concernant la crainte d'une pseudo-IA sous contrôle humain. Néanmoins, l'IA révèle son potentiel innovant lorsqu'elle réalise des prouesses inaccessibles à l'artiste, telles que la création d'un langage propre.

Par ailleurs, l'évolution de l'IA dans le domaine artistique évoque le mouvement d'art informatique des années 1960. À cette période, imaginer qu'un ordinateur puisse créer de l'art était une idée avant-gardiste, empreinte de promesses.

Aujourd'hui, la discussion sur la place de l'IA dans l'art pourrait, à terme, sembler aussi obsolète que le sont aujourd'hui les débats sur l'art informatique.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.