Forrester : 4 mauvaises pratiques d’IA que les marketeurs B2B doivent corriger

Les acheteurs B2B utilisent déjà l’IA à chaque étape du processus d’achat. Plus précisément, 90 % d’entre eux l’exploitent. De leur côté, seuls 20 % des marketeurs l’utilisent au quotidien.

Les équipes marketing peinent encore à suivre le rythme. Ce décalage grandit, et il devient urgent pour les directeurs marketing de bouger. Cela dit, l’enthousiasme sur l’adoption de l’IA ne suffit pas. Comme l’a bien expliqué le rapport de Forrester, intitulé « IA générative : un guide pragmatique pour les directeurs marketing B2B ».

Il faut une stratégie claire et une bonne gestion du changement pour que l’adoption de cette technologie ne soit pas qu’une bonne intention. Pour vous aider à y voir plus clair, le rapport signé Forrester a mis en lumière les quatre faux pas les plus fréquents des directeurs marketing face à cette révolution. Et surtout, comment les éviter avant qu’il ne soit trop tard.

Avancer sans direction stratégique

Trop d’équipes marketing plongent dans l’IA tête baissée. Elles testent des outils, créent des prompts et expérimentent sans savoir où elles veulent aller. Le problème, c’est qu’à force d’expérimenter sans vision, elles tournent en rond.

Alors, avant d’intégrer l’IA dans vos campagnes,vous devez répondre à une question simple : pourquoi l’utiliser ? Si l’IA ne sert pas une stratégie claire. Par exemple, affiner vos messages, mieux comprendre vos cibles, ou renforcer l’expérience client. Elle est juste un accessoire de plus dans votre boîte à outils.

Forrester recommande de poser les bases. Définissez des objectifs mesurables. Nettoyez les données. Et formez les équipes. Une fois la vision posée, il faut la partager pour obtenir l’adhésion de tous.

Erreur n°2 ? Vouloir tout faire en même temps

En effet, certains directeurs marketing veulent aller vite. Ils testent tout en même temps : chatbots, génération de contenu, scoring prédictif… Résultat : l’IA se transforme en projet flou et éphémère. Forrester conseille ainsi de prioriser.

Commencez par un cas d’usage concret et mesurable. Un chatbot intelligent sur votre site, par exemple, peut déjà transformer l’expérience client et libérer du temps à vos équipes. Chaque initiative doit être évaluée selon son impact sur l’entreprise, les clients et les collaborateurs.

Attention cependant à l’effet miroir de l’IA. Produire du contenu sans âme, copier-coller des idées génériques ou diffuser des messages incohérents peut nuire à votre réputation. La rapidité ne doit jamais remplacer la pertinence.

Jamais, au grand jamais, vous ne devez fermer les yeux sur les risques

Forrester rappelle que l’IA générative n’est pas un jouet. Elle doit être utilisée avec prudence, surtout dans le marketing B2B où les données sont souvent sensibles.

Voyez-vous, trop d’équipes insèrent actuellement des informations confidentielles dans des outils gratuits comme ChatGPT ou Gemini. Ils oublient que ces plateformes utilisent ces données pour s’entraîner.

Autre piège : croire que l’IA peut résoudre tous les problèmes marketing à elle seule. C’est faux. Elle peut amplifier vos stratégies, pas les inventer. Pour éviter les dérapages, les directeurs marketing doivent instaurer des garde-fous.

Vérifiez les contenus, instaurez des politiques internes claires et formez les employés à la responsabilité numérique. L’IA est un outil, pas un cerveau autonome. Comme Photoshop ou Figma, elle amplifie le talent humain. Encore faut-il savoir s’en servir sans se brûler les ailes.

Devenir dépendant d’une IA sans personnalité

Trois ans après le lancement de ChatGPT, tout le monde a déjà vu les effets d’un contenu « trop IA ». Des phrases sans émotion, des idées recyclées, un ton robotique. Et pour des clients B2B, souvent experts dans leur domaine, ce type de discours manque cruellement de crédibilité.

Lisa Gately le souligne : générer vite du contenu ne veut pas dire qu’il faut le faire tout le temps. Un texte produit par IA doit être retravaillé, humanisé et vérifié. Le marketing, après tout, reste un art de la persuasion.

Utilisée intelligemment, l’IA peut accélérer la production, personnaliser les messages et aider à la créativité. Toutefois elle doit être un partenaire, et non une béquille. Vous devez garder un contrôle éditorial rigoureux et placer la qualité au-dessus de la quantité. C’est ainsi qu’une équipe marketing pourra tirer le meilleur de cette technologie sans perdre leur authenticité.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.