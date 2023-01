Comment les outils de rédaction de contenu peuvent changer notre façon de rédiger du contenu ?

Content is king. Comme le dit le vieil adage, si vous voulez être classés sur Google et les autres moteurs de recherche, vous avez besoin d’un contenu de haute qualité. Toutefois, la création de ce type de contenu est une tâche fastidieuse pour laquelle la plupart des entreprises ne disposent pas de ressources suffisantes.

C’est là que l’IA entre en jeu. En théorie, les outils d’IA tels que JasperAI pourraient résoudre ce problème en aidant les humains à créer plus de contenu sans avoir à faire tout le travail eux-mêmes, et peut-être même le faire mieux qu’ils ne le feraient ! Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? Et qu’est-ce que cela signifie pour votre entreprise ? Poursuivons l’exploration…

L’IA peut prendre en charge les tâches banales mais pas nécessairement stratégiques

L’IA peut gérer les tâches banales qui sont essentielles mais pas nécessairement stratégiques. Par exemple, si vous écrivez un article de blog sur ce que fait votre entreprise ou sur les raisons pour lesquelles elle est différente et meilleure que vos concurrents, l’IA peut vous aider à trouver et à incorporer des statistiques pertinentes dans le corps de votre texte. Elle peut également être utile pour formater le contenu afin qu’il soit bien looké sur un site Web ou dans les médias imprimés. En revanche, vous aurez toujours besoin d’un humain pour l’optimisation ou de faire appel à une agence de netlinking et de référencement comme AWISEE pour vous classer sur la première page des moteurs de recherche. En effet, une IA n’a pas (encore) la capacité d’optimiser un texte pour le SEO tout en conservant un intérêt pour le lecteur. De la même manière, il lui est impossible de créer des connexions entre différents sites web.

Google et d’autres moteurs de recherche peuvent encore avoir un parti pris pour le contenu écrit par des humains

Le parti pris de Google et d’autres moteurs de recherche en faveur du contenu écrit par l’homme peut s’expliquer par le fait qu’il est plus facile à comprendre pour les humains. Comme nous le savons tous, Google a pour objectif d’organiser toutes les informations sur Internet afin qu’elles soient facilement accessibles par tous. Lorsque vous recherchez un sujet spécifique, si vous êtes à la recherche d’informations précises sur ce sujet et que vous trouvez un article écrit par un être humain, vous supposez alors qu’il a plus de chances d’être vrai qu’un article écrit par un service de robot automatisé.

Il en va de même lorsqu’il s’agit de décider quelle page Web doit apparaître en tête des résultats de recherche : s’il existe de nombreuses pages similaires avec des titres différents mais un contenu identique (par exemple, 1re page = [titre I], 2e page = [titre II], etc.), Google choisira le titre qui correspond le mieux à ce que les utilisateurs attendent sur la base de leurs recherches précédentes ou de leurs clics sur des liens d’autres sites Web (par exemple).

L’IA est censée nous aider dans les tâches banales parce qu’elle les fait mieux que nous

L’IA est censée nous aider à accomplir des tâches banales parce qu’elle les fait mieux que nous. Bien que cela puisse être vrai, il est important de se rappeler que l’IA ne peut faire que ce que nous lui apprenons à faire. Si nous voulons obtenir les meilleurs résultats possibles de nos outils et logiciels d’IA, nous devons nous assurer qu’ils sont formés avec des informations de haute qualité et un contexte complet à l’esprit.

Nous ne devrions pas avoir peur de l’IA parce que les machines sont conçues pour améliorer les processus humains en les remplaçant entièrement. Nous devrions plutôt nous réjouir du fait que la technologie nous laisse plus de temps pour les activités créatives et les réflexions de haut niveau et que ces nouvelles possibilités nous permettront de nous améliorer dans l’ensemble !

Jasper pourrait-il être utilisé pour la recherche ou la rédaction de documents originaux ?

JasperAI peut aider à la rédaction, mais il ne remplace pas un véritable rédacteur humain. Bien que vous puissiez utiliser les suggestions de Jasper pour rendre vos mots plus lisibles, la qualité du travail dépendra en fin de compte de votre compréhension de votre public et du type de choses qu’il attend de vous.

Toutefois, si vous décidez de tirer parti des fonctionnalités de génération de contenu intelligent de Jasper, il existe quelques façons dont cette technologie pourrait potentiellement changer notre façon de rédiger du contenu :

Rédiger plus rapidement. Le logiciel peut aider les rédacteurs en effectuant une grande partie des tâches lourdes en une seule fois pendant qu’ils se concentrent sur d’autres domaines. Cela signifie que les rédacteurs peuvent terminer leurs projets plus rapidement que jamais !

Atteindre de nouveaux publics. Grâce à sa capacité à adapter son style d’écriture en fonction des préférences et des intérêts de ses lecteurs (qui sont suivis à travers leurs interactions), cette IA est capable de partager des histoires intéressantes avec des personnes qui ne les auraient jamais vues auparavant !

Les outils de création de contenu évoluent, tout comme notre rôle de rédacteur. Nous devrons apprendre à utiliser le contenu généré par l’IA de manière à ne pas compromettre notre capacité à être bien classé dans les moteurs de recherche. Et même si Google et d’autres moteurs de recherche ont encore un préjugé favorable à l’égard du contenu écrit par des humains, ils finiront peut-être par nous rattraper lorsque le moment sera venu pour eux d’adapter à nouveau leurs algorithmes.

En attendant, nous devrions tous garder un œil sur les nouveaux développements dans ce domaine et voir comment ils affectent nos vies professionnelles !