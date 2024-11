Préparez-vous au Black Friday et au Cyber Monday sans tomber dans les pièges d’escrocs !

Les achats en ligne de fin d’année sont une cible de choix pour les escrocs. Sécurisez vos transactions et restez sur vos gardes !

La saison des fêtes arrive, et avec elle, les dangers du shopping en ligne. Thanksgiving passé, les offres de Black Friday et de Cyber Monday promettent des remises alléchantes. Mais attention : là où il y a des acheteurs, les arnaqueurs ne sont jamais loin.

Arnaques par usurpation d’identité de marque

Les arnaques les plus courantes ciblent de grandes marques comme Amazon, Walmart ou même des services postaux comme USPS. Les escrocs se font passer pour ces entreprises et trompent les consommateurs avec de fausses publicités ou des e-mails frauduleux. Sur Facebook, par exemple, de fausses annonces proposent des PS5 à prix réduit et redirigent les internautes vers des produits non officiels. De même, de faux sites Amazon et Walmart vous incitent à acheter des articles que vous ne recevrez jamais.

L’arnaque USPS est tout aussi courante. Les escrocs envoient de faux avis de livraison et demandent une somme modique pour « traiter » votre colis. Mais une fois que vous saisissez vos informations bancaires, ils les exploitent à leur guise. Ils peuvent même vendre vos données à d’autres criminels. En une journée, nous avons recensé 50 faux sites USPS créés pour escroquer les consommateurs.

Écrémeurs de cartes de crédit

Les écrémeurs de cartes de crédit continuent de sévir, surtout sur les petits sites de commerce en ligne. Ces logiciels malveillants, insérés via des failles dans les systèmes de gestion de contenu, volent vos données bancaires sans que vous vous en rendiez compte. Les cybercriminels utilisent des scripts injectés qui capturent vos informations dès que vous les saisissez.

Les campagnes de fraude augmentent pendant les fêtes, avec des sites infectés qui affichent généralement des contenus obsolètes. Si vous voyez un site non mis à jour, évitez de saisir vos informations de carte. Des outils comme Malwarebytes Browser Guard peuvent vous protéger en bloquant les scripts malveillants, même si le site reste accessible pour le reste.

Malvertising, la publicité malveillante monte en puissance

Le malvertising est une technique préférée des escrocs, elle consiste à utiliser des publicités en ligne pour distribuer des logiciels malveillants. Vous n’avez même pas besoin de partager vos informations : un simple clic sur une annonce trompeuse suffit à installer un programme malveillant. L’an dernier, les incidents de malvertising ont bondi de 42 % à l’approche des fêtes. Et cette année, la tendance est similaire.

Ces publicités sont généralement créées avec de fausses identités ou via des comptes piratés. La majorité provient de campagnes basées aux États-Unis, mais certaines proviennent de pays comme le Pakistan et le Vietnam. Des marques comme Google, eBay et même Malwarebytes sont fréquemment usurpées. Évitez de cliquer sur des publicités sponsorisées et privilégiez les recherches organiques ou accédez directement aux sites.

Conseils pour protéger vos achats en ligne

Pour un shopping en toute sécurité, quelques précautions s’imposent. Méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies : elles cachent souvent des arnaques. Comparez les prix chez des détaillants de confiance plutôt que de céder à la pression des soldes. Un bloqueur de publicité comme Malwarebytes Browser Guard peut aussi vous protéger des menaces en ligne.

Surveillez vos comptes financiers. Avec l’augmentation des transactions, vérifiez régulièrement vos relevés bancaires et signalez toute activité suspecte. Protégez également vos comptes en ligne en utilisant des mots de passe uniques et en activant l’authentification multifacteur. Enfin, une protection Web comme Malwarebytes Premium peut bloquer les sites de phishing et vous protéger des escroqueries en ligne.

La saison des fêtes ne doit pas devenir une aubaine pour les cybercriminels. Sécurisez vos appareils avec des solutions de sécurité avant d’effectuer un achat en ligne. Vérifiez votre empreinte numérique et supprimez les informations personnelles accessibles. Protégez-vous et profitez des fêtes en toute tranquillité, sans craindre de vous faire piéger par des arnaques sophistiquées.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.