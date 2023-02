Twitter : comment utiliser l’authentification 2FA sans payer ?

L’authentification à deux facteurs (2FA) par SMS est désormais réservée aux abonnés Twitter Blue. Afin de continuer à utiliser cette méthode de sécurité gratuitement pour protéger votre compte, découvrez les alternatives !

À compter du 20 mars 2023, Twitter ne proposera plus l’authentification à deux facteurs basée sur le SMS. Seuls les abonnés à Twitter Blue pourront continuer à utiliser cette option de sécurité.

Cette décision d’Elon Musk est regrettable, car la « 2FA » est essentielle pour la cybersécurité. Cette méthode d’authentification permet d’ajouter une couche de sécurité à vos comptes sur le web, en exigeant à la fois un mot de passe et un code à usage unique.

Il s’agit d’une mesure indispensable pour tout service conservant des données personnelles. Malheureusement, Twitter va obliger les utilisateurs à payer pour profiter de cette fonctionnalité élémentaire.

So, it really happened. #Musk is going to start charging #Twitter users to use text-message-based two-factor authentication. This is what I got after I signed in just now with text-message-based 2FA. pic.twitter.com/pYtSAlzcmz

— Devon Heinen (@DevonHeinen) February 18, 2023