Twitter Blue : tout savoir et comment s’abonner en France

Twitter Blue est de nouveau disponible depuis le 12 décembre 2022. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cette version payante du réseau social, et comment s’abonner depuis la France.

Afin d’améliorer son expérience utilisateur, Twitter a lancé Twitter Blue en 2021 dans plusieurs pays. Il s’agit d’une version payante du réseau social, permettant de profiter d’un florilège d’avantages.

Lors du rachat de Twitter par Elon Musk en novembre 2022, le service a profité d’une refonte et d’un nouveau lancement. L’idée était de proposer aux internautes de payer pour obtenir une vérification de leurs comptes.

Toutefois, plusieurs utilisateurs ont commencé à exploiter les failles du système pour usurper l’identité de marques et de célébrités. Après une courte mise en pause le 9 novembre 2022, Twitter Blue est à nouveau disponible depuis le 12 décembre 2022. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur cet abonnement payant !

Qu’est-ce que Twitter Blue ?

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50 — Twitter (@Twitter) December 10, 2022

Twitter Blue est un service d’abonnement mensuel à Twitter, permettant de profiter de fonctionnalités exclusives et d’options de personnalisation. Initialement lancée en juin 2021 en Australie et au Canada, cette offre a ensuite été étendue aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande ou encore au Royaume-Uni.

Un abonnement à Twitter Blue permet de profiter de plusieurs fonctionnalités. Les utilisateurs peuvent supprimer leurs tweets, ou encore prévisualiser le contenu pour vérifier qu’il n’y a pas d’erreurs. Il est même possible d’éditer les tweets après les avoir publiés.

Le « Mode Lecture » permet aussi de lire les threads sous forme d’articles. Ceci permet un meilleur confort de lecture, puisque les photos de profil, noms d’utilisateurs et horodatages ne s’affichent pas.

Alors que la version gratuite de Twitter permet uniquement de sauvegarder des tweets individuels en marque-page, Twitter Blue permet de les organiser sous forme de dossiers.

L’interface peut être personnalisée, en choisissant quelles icônes ajouter à la barre de navigation. Il est également possible de choisir l’apparence de l’icône d’application et des thèmes avec différentes couleurs et options de customisation.

Les utilisateurs profitent aussi d’un accès à un raccourci vers les articles d’actualité les plus partagés au sein de leur réseau Twitter. Ceci permet de trouver du contenu intéressant plus rapidement.

Enfin, suite à la refonte du service par Elon Musk, Twitter Blue permet de télécharger des vidéos en haute définition 1080p sur la plateforme et de recevoir le petit logo bleu de vérification du compte.

Désormais, pour éliminer le risque d’usurpation d’identité, un processus d’évaluation a été ajouté par Twitter avant l’ajout du logo de compte certifié. De plus, le logo sera maintenant doré pour les entreprises et gris pour les gouvernements.

À l’avenir, Twitter promet aussi d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, comme la capacité de publier des vidéos plus longues et un nombre réduit de publicités.

Combien coûte Twitter Blue ?

Le coût de l’abonnement Twitter Blue était initialement fixé à 4,99 dollars par mois. Depuis la refonte du service le 12 décembre 2022, le prix est de 7,99 dollars par mois sur le web et 11 dollars par mois sur les appareils iOS d’Apple. Ce coût plus élevé sur iPhone vise à contrebalancer la commission de 30% prélevée par Apple sur tout achat effectué depuis une appli iOS.

De nombreux internautes refusent de payer pour utiliser un réseau social, même si Twitter Blue permet de profiter de plusieurs fonctionnalités utiles comme la modification de tweets. Toutefois, ils pourraient se laisser convaincre pour obtenir leur certification de compte.

Quoi qu’il en soit, rien n’empêche les internautes d’essayer le service pour décider s’il répond à leurs besoins. L’abonnement peut être annulé à tout moment.

Le but de Twitter Blue est aussi de permettre à Twitter de s’émanciper des revenus publicitaires. Si un grand nombre d’utilisateurs payent pour cet abonnement mensuel, la plateforme ne dépendra plus de la pub pour sa rentabilité. À chacun de choisir s’il souhaite contribuer à ce nouveau modèle économique…

Comment utiliser Twitter Blue en France ?

I'll say it here, on Twitter, because it’s all about the blue bird. This afternoon I met with @elonmusk and we had a clear and honest discussion: — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 2, 2022

À l’heure actuelle, Twitter Blue n’est malheureusement pas disponible en France. Ce service est proposé aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. L’entreprise prévoit toutefois d’étendre sa disponibilité au reste du monde dans un futur proche.

Il est possible d’utiliser un VPN pour simuler sa présence dans l’un des pays éligibles. Toutefois, au moment de payer l’abonnement, les tentatives de paiement par carte bancaire échouent. A priori, il n’y a donc d’autre choix que de patienter jusqu’au lancement du service en France…