Data Clean Rooms : la collaboration sécurisée au cœur de l’analyse de données

Les Data Clean Rooms se positionnent comme la solution idéale aux défis du partage sécurisé : permettre une analyse collaborative sans exposer l’intégralité des données. De Google à Snowflake, ces plateformes offrent aux entreprises, y compris concurrentes, la possibilité de travailler ensemble sur leurs données les plus sensibles.

Qu’est-ce qu’une Data Clean Room ?

Les Data Clean Rooms (DCR) sont des environnements numériques hautement sécurisés. On les a conçus afin de permettre à plusieurs organisations de collaborer en toute confiance autour de l’analyse de leurs données.

Le principe des DCR repose sur le partage sécurisé et la valorisation croisée des données détenues par différents acteurs économiques. Par exemple, un promoteur de concerts pourrait s’associer avec une plateforme de streaming musical au sein d’une DCR afin d’analyser la part de ses spectateurs qui sont également abonnés payants de la plateforme. Ce type de partenariat permettrait au promoteur d’avoir une idée plus précise de l’efficacité de ses campagnes de marketing. Et par la suite d’adapter ses stratégies au comportement réel des abonnés.

Pour réaliser ces analyses croisées, les DCR s’appuient sur une méthode de correspondance sécurisée (matching). Concrètement, cela nécessite une préparation des données en amont.

Ainsi, avant leur intégration dans une DCR, les données de chaque entreprise font d’abord l’objet d’un processus de nettoyage rigoureux. On corrige les erreurs. On harmonise les formats. Et on complète les informations manquantes. Par la suite, toutes les données sensibles, comme les noms, adresses e-mail ou coordonnées bancaires, sont anonymisées afin de garantir la confidentialité.

Une fois anonymisées, les données sont ensuite converties en identifiants chiffrés. Ces identifiants permettent de relier un même utilisateur à travers différentes bases de données. Par exemple, une personne ayant vu une publicité sur YouTube, puis consulté le site internet d’une marque, pourra être reconnue comme un seul et même individu au sein de la DCR.

C’est cette correspondance qui ouvre la voie à une analyse détaillée des parcours utilisateurs. Tout en garantissant un respect rigoureux des exigences de confidentialité.

Quels sont les différents types de Data Clean Rooms ?

Sur le marché, deux grandes catégories de Data Clean Rooms se distinguent. D’une part, les solutions propriétaires, également appelées walled gardens. Et les plateformes interopérables, d’autre part.

Les solutions propriétaires

Ces DCR sont intégrées à des écosystèmes fermés, contrôlés par des acteurs majeurs du numérique. C’est le cas de Google Ads Data Hub, Amazon Marketing Cloud ou encore Meta Advanced Analytics.

Google Ads Data Hub, par exemple, permet d’analyser les performances des campagnes diffusées sur YouTube, Google Search ou le Réseau Display.

Cependant, ces environnements restent cloisonnés. Les données, notamment celles liées à l’exposition publicitaire, ne peuvent pas être ainsi librement exportées ou combinées avec celles d’autres partenaires. Il s’agit là d’une limitation majeure qui empêche une vision globale du parcours client.

Les plateformes interopérables

À l’inverse, les DCR interopérables, comme celles proposées par Snowflake ou Infosum, privilégient l’ouverture, la flexibilité et la neutralité technologique. Elles offrent un environnement sécurisé permettant à plusieurs partenaires — marques, distributeurs, éditeurs, etc. — de collaborer efficacement autour de leurs données.

Ces plateformes permettent de croiser des jeux de données hétérogènes. Elles offrent des informations riches et exploitables. Par exemple, on peut identifier les produits les plus performants. On peut aussi analyser les périodes de forte demande. Ou encore comprendre les dynamiques de vente selon les régions.

SaaS, on-premise ou hybride

Un autre facteur clé de différenciation entre les Data Clean Rooms réside dans leur mode de déploiement. La plupart des plateformes récentes adoptent un modèle SaaS (Software as a Service), hébergé sur le cloud public.

À l’image de services comme Google Docs ou Dropbox, elles sont immédiatement opérationnelles et accessibles depuis n’importe quel navigateur. Elles profitent aussi de mises à jour automatiques, directement gérées par le fournisseur.

Ce type d’infrastructure séduit un nombre croissant d’entreprises grâce à sa grande scalabilité. Il permet en effet de traiter rapidement des volumes importants de données. Et ce, tout en s’ajustant facilement aux besoins évolutifs des utilisateurs.

Mais il ne convient pas à toutes les organisations. Certaines entreprises, notamment dans des secteurs réglementés tels que la banque, la santé ou l’administration publique, font face à des contraintes strictes en matière de conformité. Pour ces acteurs, les données — souvent personnelles, sensibles ou stratégiques — doivent impérativement rester hébergées et traitées au sein de leurs propres infrastructures.

Dans ce cas, deux modes de déploiement peuvent être envisagés. Le déploiement on-premise, où la solution s’installe directement sur les serveurs de l’entreprise. Et le modèle hybride, qui combine un environnement cloud pour certaines fonctionnalités, tout en gardant sur site les données sensibles.

Des solutions comme Infosum ont été spécialement conçues pour répondre à ces contraintes. Ces solutions permettent de réaliser des analyses croisées sans déplacer les données, qui restent ainsi stockées sur les serveurs des entreprises.

Facturation à l’usage, abonnements ou accès conditionnel

Un autre critère essentiel dans le choix d’une Data Clean Room est son modèle économique. Autrement dit, le coût du service et la structure de facturation.

Certaines DCR adoptent un modèle de facturation à l’usage : plus l’on consomme, plus l’on paie. C’est le cas, par exemple, de Snowflake, dont les tarifs dépendent du nombre de requêtes effectuées. Mais aussi de la puissance de calcul mobilisée, et du volume de données traitées. Ce modèle se révèle particulièrement adapté à des besoins ponctuels. Une startup e-commerce peut ainsi y recourir lors d’une campagne spécifique, sans aucun engagement dans la durée.

D’autres plateformes optent pour un modèle basé sur des abonnements annuels ou des licences à coût fixe, plus avantageux pour les entreprises ayant un usage régulier et intensif de leur Data Clean Room. Par exemple, un acteur du retail ou un grand groupe cosmétique, qui réalise des analyses quotidiennes, privilégiera un forfait mensuel ou annuel afin de mieux anticiper ses dépenses.

Il existe également des modèles où l’accès à la DCR est conditionné par la fidélité à la plateforme. Google Ads Data Hub est un exemple emblématique. L’outil est proposé gratuitement, mais uniquement aux annonceurs qui investissent dans l’écosystème publicitaire de Google.

Quels sont les principaux avantages des Data Clean Rooms pour les entreprises ?

Le principal atout des Data Clean Rooms réside dans leur capacité à assurer la conformité avec les réglementations en matière de protection des données. En recourant à des techniques d’anonymisation et en ne diffusant que des résultats agrégés, elles offrent un cadre sécurisé de collaboration entre entreprises, sans risque d’enfreindre le RGPD, la CCPA ou d’autres législations équivalentes.

Les DCR permettent également d’améliorer de façon notable la sécurité des données. À la différence des échanges de fichiers classiques, elles maintiennent les informations dans un environnement cloisonné, protégé par un chiffrement de pointe et des contrôles d’accès rigoureux. Cette architecture réduit considérablement les risques de fuite, de piratage ou de détournement. Les entreprises gardent ainsi la maîtrise totale de leurs données sensibles.

Un autre avantage clé des DCR est la confiance qu’elles instaurent entre partenaires. En donnant à chaque organisation la maîtrise totale de ses données, la DCR encourage les collaborations qui auraient été impossibles autrement. Par exemple, un éditeur média peut accepter de croiser ses audiences avec celles d’un concurrent, sachant que ses données ne seront jamais exposées ni utilisées hors du cadre défini par la DCR.

Les DCR optimisent également l’efficacité des actions marketing. En facilitant l’accès à des informations détaillées et précises sur les audiences, les performances des campagnes ou les parcours clients, elles offrent aux marques une base solide pour affiner leurs stratégies.

Enfin, les DCR renforcent la résilience des entreprises face aux évolutions du numérique. À l’heure où les exigences en matière de confidentialité deviennent plus strictes, les entreprises doivent repenser leurs approches de la donnée. Les DCR offrent une solution adaptée aux nouveaux défis du marketing digital et de la gestion des données.

