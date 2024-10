Google Shopping passe à l’IA avant Noël : votre nouvel Amazon ?

Google Shopping se transforme grâce à l’intelligence artificielle ! Avant Noël, la plateforme vous offre des fonctionnalités personnalisées. Le plus incroyable, c’est que cette évolution arrive juste à temps pour vos achats de fin d’année.

Google Shopping se prépare à révolutionner notre façon de faire des achats en ligne. Grâce à l’intelligence artificielle, il s’agit d’une expérience entièrement personnalisée qui vous attend.

Outre la simple recherche de produits, Google Shopping analyse vos recherches récentes et vos vidéos YouTube pour vous recommander exactement ce qui vous intéresse. Cette nouvelle approche me rappelle Amazon.

Google Shopping : un flux personnalisé pour chaque utilisateur

Google Shopping se dote maintenant d’un flux personnalisé, c’est sûr, il est conçu pour chaque utilisateur. Quand vous vous connectez à « shopping.google.com », vous découvrez immédiatement un carrousel de vos produits récemment achetés. Cette fonctionnalité facilite l’accès à vos recherches précédentes.

Mais ce n’est pas tout ! En descendant plus bas dans la page, vous verrez apparaître des produits sélectionnés spécifiquement pour vous, accompagnés de vidéos liées à ces articles.

Ce qui est incroyable, c’est que Google utilise vos recherches et votre historique pour ajuster en temps réel ces recommandations. Ce qui est encore mieux, c’est que, par exemple, si quelque chose ne me plaît pas, je peux simplement cliquer sur « pouce vers le bas » pour ne plus voir ce type d’articles à l’avenir. Cela rend l’expérience tellement plus agréable.

Évidemment, cela me rappelle un peu TikTok ou Instagram avec leurs algorithmes, mais ici, c’est comme si j’avais ma propre boutique sur mesure, qui évolue en fonction de mes intérêts du moment.

Des recommandations guidées par l’IA pour simplifier les choix

Et si Google pouvait vous guider dans vos choix grâce à l’intelligence artificielle ? C’est donc exactement ce qui se passe désormais ! Le nouveau Google Shopping est le fruit de l’union entre les 45 milliards de fiches produits du Shopping Graph et les modèles Gemini.

Par exemple, quand vous cherchez un produit comme une « bouilloire à thé pour matcha », Google vous présente un résumé généré par l’IA. Il vous montre des modèles avec des détails comme le contrôle de la température ou la fonction d’ébullition rapide.

Ce qui me surprend le plus, c’est que ces recommandations ne viennent pas de nulle part ! Google analyse des avis en ligne et utilise des mots-clés pour vous proposer les produits les plus adaptés. Cela a du sens, car cela vous permet de prendre des décisions beaucoup plus rapidement et en toute confiance.

We paired the 45 billion product listings in Google’s Shopping Graph with Gemini models to create the new Google Shopping, a transformed shopping experience rebuilt with AI – rolling out in the U.S. over the coming weeks ↓ https://t.co/nkokRxEg7V — News from Google (@NewsFromGoogle) October 15, 2024

Je trouve que Google aide les utilisateurs à mieux trouver ce qu’ils cherchent en divisant les produits en catégories. Cela vous permet d’accéder plus aisément à ce que vous cherchez.

Par exemple, si vous avez besoin d’une « bouilloire à col de cygne », vous trouverez immédiatement une catégorie dédiée. Personnellement, je perçois ces petits détails comme essentiels pour une expérience d’achat simplifiée et plus plaisante.

Des offres personnalisées pour des achats encore plus précis

Google Shopping va encore plus loin ! Et si vous pouviez bénéficier d’offres exclusives, adaptées uniquement à vous ?

Grâce à un onglet d’offres personnalisées, Google vous présente des produits qui correspondent parfaitement à vos intérêts. Cela se base sur votre navigation, mais aussi sur vos habitudes d’achat.

Je me dis que c’est exactement ce que je cherchais : « un endroit où je n’ai pas à fouiller pour trouver ce qui me correspond ». Le plus incroyable, c’est que vous n’aurez plus besoin de chercher longtemps pour trouver ce qui vous plaît. Notamment, cette fonctionnalité ressemble beaucoup à la page « Pour vous » des autres plateformes.

Et ce qui m’impressionne vraiment, c’est que tout devient tellement fluide que vous ne perdez plus de temps.

Alors, êtes-vous prêt à essayer le nouveau Google Shopping ? Que pensez-vous de ce nouveau Google Shopping ? Partagez vos avis dans les commentaires !

