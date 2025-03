HMD Fusion X1 : le smartphone qui va protéger vos enfants des ravages d’internet

Les enfants d’aujourd’hui grandissent avec un écran dans les mains, or, le danger est omniprésent. Entre contenus inappropriés, prédateurs en ligne et dépendance aux réseaux sociaux, il devient urgent de trouver une solution pour les protéger.

Cela dit, interdire un smartphone à un enfant en pensant le protéger, c’est un peu comme lui refuser un vélo par peur des chutes. L’idée est louable, mais il finira par y monter un jour. Et mieux vaut qu’il sache s’en servir en toute sécurité.

HMD veut ainsi adopter une approche différente, plus souple et plus pédagogique, avec Fusion X1. Il s’agit d’un smartphone conçu pour rassurer les parents tout en restant acceptable aux yeux des enfants.

Présenté lors du MWC 2025, Fusion X1 promet de révolutionner la manière dont les familles abordent la sécurité en ligne.

Fusion X1, l’outil rêvé de tout parent ?

En matière de protection numérique, les solutions trop rigides ont souvent l’effet inverse de celui recherché. Les enfants contournent les restrictions, les parents perdent le contrôle et tout le monde est frustré.

HMD l’a bien compris. Voilà pourquoi l’entreprise propose Fusion X1. Ce téléphone ressemble à n’importe quel autre appareil Android. Toutefois, il a été conçu pour être modulable et évolutif.

Il fonctionne main dans la main avec l’application Xplora. Un outil de contrôle parental intelligent permettant aux parents de gérer à distance les fonctionnalités du téléphone.

Cette application s’adapte progressivement à l’enfant. Et elle offrira plus de liberté à mesure qu’il grandit et devient conscient des enjeux liés à internet.

Liste blanche des contacts, verrouillage des applications, contrôle du temps d’écran, géolocalisation… tout y est. Et contrairement aux restrictions brutales, cette application encourage la discussion entre parents et enfants sur l’usage du numérique, au lieu de simplement imposer des interdits.

Mais HMD ne s’est pas contenté d’un contrôle rigide. La marque a pris soin d’écouter les attentes des jeunes utilisateurs. Car bien entendu, un téléphone qui ressemble à un jouet ou qui limite trop l’expérience sera vite abandonné au fond d’un tiroir.

Le Fusion X1 garde donc une apparence classique et propose des accessoires modulaires comme une batterie amovible ou un contrôleur de jeu. Histoire que les enfants aient aussi leur mot à dire.

L’objectif est de faire du Fusion X1 un appareil que les jeunes accepteront d’utiliser, sans se sentir punis par la technologie.

Dans le cadre du Better Phone Project

Au fait, ce smartphone a été développé dans le cadre du projet “Better Phone Project” porté par HMD.

D’ailleurs, conscient que le problème ne réside pas seulement dans l’outil mais dans la connaissance de ceux qui l’utilisent, HMD propose une série de vidéos éducatives pour aider les parents à mieux saisir les réalités du numérique.

De la gestion des réseaux sociaux aux dangers des plateformes de messagerie cryptée, ces ressources visent à transformer les adultes en véritables alliés dans l’apprentissage numérique de leurs enfants.

Et Fusion X1 n’est que le début car cet été, HMD prévoit de lancer un modèle destiné aux plus jeunes. Fruit de discussions approfondies avec des parents et des enfants, toujours dans le cadre du Better Phone Project.

Viendra ensuite un téléphone conçu pour les adolescents, pour les accompagner dans la transition vers une utilisation plus libre et responsable du numérique. L’idée n’est pas de lâcher l’ado dans le grand bain des réseaux sociaux une fois l’enfance passée.

C’est plutôt de proposer un parcours progressif et encadré, où le smartphone grandit avec l’enfant.

Bref, personnellement je pense qu’en associant le matériel et le logiciel dans une logique d’évolution, HMD donne enfin aux familles les moyens d’apprendre, de dialoguer et d’avancer ensemble vers une maîtrise sereine du monde digital.

Alors, l’acheteriez-vous pour vos enfants ? Partagez votre avis dans le commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.