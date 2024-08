École sans téléphones : la nouvelle politique française pour les ados

La France va expérimenter une interdiction des téléphones portables à l'école pour les élèves jusqu'à 15 ans. Cette mesure vise à offrir une « pause numérique » aux jeunes. L'expérimentation, prévue pour débuter dans 200 écoles secondaires, pourrait s'étendre à tout le pays en janvier.

Cette initiative dépasse la loi de 2018, qui interdisait l'utilisation des téléphones dans les établissements scolaires tout en permettant aux élèves de les conserver sur eux.

La ministre de l'Éducation par intérim, Nicole Belloubet, a annoncé cette nouvelle mesure. Elle souhaite réduire l'exposition des jeunes aux écrans en donnant une « pause numérique » aux enfants. Si cette expérimentation s'avère concluante, l'interdiction sera étendue à toutes les écoles dès janvier.

Des effets néfastes pour la santé et le développement

Une commission dirigée par le président Emmanuel Macron a souligné les dangers de la surexposition des enfants aux écrans. Un rapport de 140 pages, publié en mars, présente des preuves des effets négatifs des appareils numériques sur la santé et le développement des enfants. Les problèmes identifiés incluent des troubles du sommeil, de la sédentarité, un manque d'activité physique, ainsi que des risques de surpoids et d'obésité.

Le rapport recommande un contrôle progressif de l'utilisation des téléphones portables par les enfants. Il suggère aucune utilisation avant 11 ans, des téléphones sans accès à Internet entre 11 et 13 ans et l'accès à Internet mais sans réseaux sociaux avant 15 ans. Pour les moins de trois ans, il préconise d'éviter toute exposition aux appareils numériques, jugés non essentiels au développement sain de l'enfant.

Les avis des experts sur le besoin de déconnexion

Servane Mouton, neurologue et membre de la commission, appelle à une utilisation modérée des technologies par les enfants. Elle considère qu'avant six ans, un enfant n'a pas besoin d'appareils numériques pour se développer. Elle recommande de réapprendre aux parents à interagir et jouer avec leurs enfants, sans recours aux écrans.

Le débat sur l'interdiction des téléphones à l'école agite de nombreux pays européens. En Allemagne, la plupart des écoles interdisent l'usage des téléphones portables en classe, mais sans loi formelle. Aux Pays-Bas, une interdiction partielle a été mise en place cette année, sous forme de recommandation. L'Italie a imposé une interdiction en 2007, assouplie en 2017, puis rétablie en 2022. Cette mesure s'applique à toutes les tranches d'âge.

Des politiques variées selon les pays européens

Le Royaume-Uni a émis des directives pour interdire l'utilisation des téléphones en classe, mais laisse la décision aux écoles. En Espagne, l'interdiction varie selon les régions autonomes, sans loi nationale uniforme. Le Portugal teste une approche de compromis, avec des journées sans téléphone une fois par mois.

Cette initiative française s'inscrit dans un mouvement plus large pour réguler l'utilisation des téléphones par les jeunes en milieu scolaire. Si elle est jugée efficace, cette interdiction pourrait servir de modèle à d'autres pays. Elle pourrait inspirer de nouvelles approches pour un usage équilibré de la technologie chez les enfants.

