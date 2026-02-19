Apple prépare des lunettes… et un pendentif IA ! Tout savoir

Apple accélère sur l’intelligence artificielle avec une stratégie qui dépasse largement Siri. Lunettes connectées, pendentif intelligent et AirPods équipés de caméras : la marque prépare une nouvelle génération d’objets qui peut voir, entendre et comprendre notre environnement en temps réel. L’iPhone va devenir un cerveau central d’un ensemble d’appareil IA porté, sur nous.

Apple structure désormais une véritable offensive matérielle autour de l’intelligence artificielle. Et ce n’est pas seulement avec une nouvelle version de Siri, mais avec une vraie stratégie plus hardware. Plusieurs appareils sont en développement actif, avec un calendrier qui commence à se préciser.

La production des lunettes connectées pourrait démarrer dès décembre 2026 pour une sortie en 2027. Le pendentif IA, lui, pourrait arriver dès l’année prochaine. Quant aux AirPods avec caméras, ils seraient plus proches qu’on ne le pense.

Ce que je trouve intéressant ici, ce n’est pas seulement la multiplication des produits. C’est la cohérence de l’ensemble. Apple semble vouloir transformer l’iPhone en cerveau central, entouré d’yeux et d’oreilles portés sur soi.

Rattraper Meta et Google avec les Apple Glasses

Nous attendions les lunettes intelligentes depuis des années. Et cette fois, le calendrier se resserre. La production pourrait débuter fin 2026 pour une commercialisation en 2027. Ainsi, Apple veut combler son retard face aux Ray-Ban Meta et aux projets Android XR de Google.

Contrairement à certains modèles concurrents, ces lunettes connectées d’Apple ne devraient pas embarquer d’écran. Il n’y aura donc pas de surcouche visuelle permanente. Les fonctions reposeraient sur des haut-parleurs, des microphones et des caméras intégrées. Le tout sera connecté à l’iPhone pour le traitement des données.

Vous pourrez alors passer des appels, écouter de la musique, prendre des photos ou enregistrer des vidéos. Mais le cœur de ce projet d’Apple semble être l’intelligence visuelle. Comme observer un objet, lire un panneau, obtenir des informations contextuelles. La navigation et la traduction en direct seraient également intégrées.

Je parle ici de caméras haute résolution pour la photo et la vidéo, plus une caméra dédiée à l’analyse visuelle. Côté design, Apple miserait sur différents styles et tailles, à l’image des Ray-Ban Meta. La firme veut en faire un accessoire désirable, mais non pas un gadget technologique trop voyant.

Mais pourquoi ce choix de ne pas intégrer d’écran ? Les lunettes de réalité augmentée avec affichage seraient réservées à un autre produit, attendu vers 2028. En attendant, Apple semble privilégier une version plus légère, plus sociale, plus acceptable.

Le pendentif IA sera les yeux et les oreilles de l’iPhone

Nous l’imaginions sous forme de broche, à la manière du Humane AI Pin. Mais finalement, il prendrait la forme d’un pendentif. Ce sera un petit disque plat en aluminium et verre, de la taille d’un AirTag récent. Et il pourra se clipser à un vêtement ou se porter autour du cou.

À l’intérieur, nous retrouverons une puce dédiée, une caméra, un microphone. L’objectif est d’interagir avec Siri via l’iPhone. Ce détail est important, le pendentif IA d’Apple ne serait pas autonome. Il agirait comme un capteur permanent de l’environnement.

Les caméras ne serviraient donc pas à prendre des photos ou des vidéos pour Instagram. Elles resteraient actives pour analyser ce qui entoure l’utilisateur. Identifier un objet, lire un texte, contextualiser une conversation. On parle d’un assistant ambiant, discret, presque invisible.

Selon une enquête publiée par The Information, le prototype évoqué intégrerait même deux caméras, trois microphones, un petit haut-parleur et un bouton physique. Commandes vocales et gestuelles seraient au programme. Toutefois, rien ne garantit que tout cela sera conservé, mais la direction est de capturer l’environnement pour enrichir Siri.

Cependant, je vois ici la confiance comme un vrai enjeu. Porter un dispositif qui enregistre en permanence l’environnement pose immédiatement un problème du côté de la vie privée. Ainsi, Apple devra rassurer, expliquer, encadrer.

D’un point de vue stratégique, le positionnement comme accessoire est malin. Si le prix reste contenu, et ne s’approche pas des 699 dollars du Humane AI Pin abandonné, le pendentif IA d’Apple pourrait alors devenir une extension naturelle de l’iPhone.

AirPods avec caméras : l’IA dans les oreilles

Le troisième pilier de cette feuille de route, ce sont des AirPods équipés de caméras. Leur développement serait moins avancé que celui du pendentif IA, mais le projet existerait bel et bien.

Ici encore, les caméras ne serviraient pas à prendre des clichés. Il s’agirait probablement de capteurs infrarouges qui comprends les gestes et de capter des informations sur l’environnement. J’imagine déjà des commandes gestuelles plus naturelles et une interaction enrichie avec Siri.

Par ailleurs, l’intérêt de cette approche d’Apple, c’est la continuité. Des lunettes, un pendentif et des écouteurs, c’est trois formes, mais une même logique. Et c’est de collecter des données contextuelles pour alimenter Apple Intelligence.

Selon les informations publiées par Bloomberg, Apple intensifie ses travaux pour adapter toute sa gamme à l’IA. Cela montre que ces produits sont des expérimentations et une stratégie globale. Ce que j’en retiens, c’est qu’Apple ne cherche pas simplement à lancer des gadgets IA. La marque construit un écosystème d’objets portables qui transforment l’iPhone en centre de calcul et l’utilisateur en capteur mobile.

Et ces gadgets seront-ils indispensables ? Si l’IA embarquée apporte un gain concret (navigation fluide, traduction instantanée, assistance contextuelle réellement utile) alors ces objets pourraient devenir aussi banals que les AirPods aujourd’hui.

Toutefois si la valeur perçue reste encore ignoré, ou si les inquiétudes sur la vie privée prennent le dessus, l’adoption pourrait être plus lente que prévu. Tout va se jouer sur l’équilibre entre innovation, utilité concrète et confiance.

