Le nouveau Siri encore retardé : Apple vraiment largué dans la course à l'IA ?

La nouvelle version de l’assistant vocal d’Apple se fait toujours attendre. Ce Siri retardé place la firme à une pression croissante des géants de l’IA.

La promesse date déjà de juin 2024. Depuis, Apple repousse l’arrivée de son Siri nouvelle formule. Officiellement, tout avance. En revanche, les tests internes racontent une autre histoire. Bloomberg évoque désormais une sortie fragmentée entre mai et septembre 2026. Le calendrier bouge encore. Pendant ce temps, la concurrence accélère. Nous sommes ainsi nombreux à se poser la question : Apple tient-il encore le rythme face aux leaders de l’IA générative ?

Siri est retardé malgré une feuille de route ambitieuse depuis 2024

Lors de la WWDC 2024, Apple dévoilait une vision claire d’un assistant profondément intégré à l’écosystème. Aujourd’hui, Siri apparaît encore retardé alors que la feuille de route semblait balisée.

Selon Bloomberg, la sortie viserait désormais mai 2026, voire septembre pour les fonctions les plus avancées. Le calendrier ne tient plus vraiment. Apple envisagerait donc un lancement par vagues pour limiter les risques techniques.

A mon avis, ce type de glissement indique souvent un modèle encore instable sur des cas réels. Les démonstrations fonctionnent peut-être correctement en labo. Mais à grande échelle, l’assistant doit gérer des contextes imprévisibles. C’est là que tout se complique.

Pourquoi des limites concrètes ?

En interne, Siri 2.0 reste retardé car il ne répond pas encore de façon fiable sur les requêtes complexes. Les testeurs observent des interruptions de réponse ou des bascules vers des moteurs externes. Pour un assistant censé incarner l’IA maison, ce point pose évidemment un problème stratégique.

Les fonctionnalités les plus ambitieuses posent le plus de friction. Siri doit analyser les données personnelles pour retrouver une info précise. Il doit aussi comprendre ce qui s’affiche à l’écran en temps réel. Ce niveau de contextualisation exige une IA très robuste. Or, les modèles embarqués sur appareil peinent encore à atteindre cette finesse sans sacrifier la confidentialité.

Apple ajuste donc sa stratégie, car Siri nécessite une maturation par étapes. Certaines fonctions arriveraient avec iOS 26.5 dès mai 2026. D’autres attendraient iOS 27 en septembre. Cette approche modulaire permet de tester chaque couche de l’assistant dans des conditions réelles.

Ce choix paraît logique. Car l’architecture d’un assistant contextuel ne se stabilise pas en une seule version. Elle évolue par itérations, avec des retours utilisateurs constants. Apple pourrait même proposer certaines fonctions en bêta, accompagnées d’avertissements clairs dans les réglages système. Une manière de gagner du temps sans geler totalement l’innovation.

L’Option Gemini montre un pragmatisme inédit chez Apple

Siri resterait retardé en partie parce qu’Apple envisagerait d’utiliser Gemini pour certaines briques d’IA. D’ailleur, la marque l’a déjà choisi comme cerveau de son assistant vocal. Cela marquerait une évolution culturelle importante. Car historiquement, Apple privilégie ses technologies internes. Mais l’IA générative avance trop vite pour attendre un modèle parfait en interne.

L’intégration d’un modèle externe offrirait une solution transitoire crédible. Apple garderait le contrôle de l’expérience utilisateur. Mais il s’appuierait sur une IA déjà mature pour combler certaines lacunes. D’un point de vue stratégique, c’est un compromis très pragmatique.

C'est officiel ! Apple a admis que Siri avait besoin d'une greffe de cerveau et a conclu un partenariat avec Google. La nouvelle Siri sera optimisée par Gemini.



Si vous utilisez l'écosystème Apple, votre productivité va monter en flèche. Siri pourra interagir avec vos… — VIDÉO IA  Christophe (@ctprod) January 30, 2026

Toutefois, Apple assume pleinement ce retard. Siri reste retardé car la firme refuse de sacrifier la protection des données personnelles. Lors d’échanges internes, Craig Federighi a insisté sur un principe clé : les réponses du modèle doivent rester privées et sécurisées.

Créer une IA performante en local change tout. Les modèles doivent être plus compacts, mieux optimisés et capables de raisonner sans dépendre massivement du cloud. Ce choix ralentit le développement, mais il renforce la confiance des utilisateurs. Bref, Apple privilégie ici la durabilité technologique plutôt que la vitesse de déploiement.

Siri retardé n’est pas qu’un simple contretemps produit

Cela a des implications concrètes, à la fois pour les utilisateurs et pour l’équilibre du marché de l’IA.

Pour les utilisateurs d’abord, un Siri retardé signifie une expérience moins avancée que prévue sur iPhone, iPad et Mac. C’est-à-dire qu’ ils continuent d’utiliser un assistant encore limité sur les requêtes complexes ou contextuelles.

Or, pendant ce temps, des services concurrents offrent déjà des réponses plus fluides et personnalisées. L’enjeu devient alors la perception. Si l’assistant d’Apple paraît moins intelligent au quotidien, la promesse d’un écosystème magique perd en crédibilité.

Sur le plan des usages, ce retard repousse l’arrivée de fonctions clés. Il concerne notamment la recherche dans les données personnelles, la compréhension de l’écran et les automatisations intelligentes. Les utilisateurs devront patienter plus longtemps avant de voir une vraie rupture dans leur façon de piloter leurs appareils.

Pour le marché, un Siri retardé n’est pas anodin. Les concurrents gagnent du temps pour imposer leurs standards d’IA conversationnelle. Google, OpenAI ou Anthropic continuent d’éduquer les utilisateurs à des assistants toujours plus proactifs. Plus ce décalage dure, plus ces usages deviennent la norme. Apple risque alors de courir après des attentes déjà redéfinies par d’autres.

Alors, oui, la marque à la pomme conserve de sérieux atouts. Son écosystème reste l’un des plus cohérents du secteur, et son exigence sur la vie privée répond à une attente croissante des utilisateurs. Mais ce Siri retardé agit comme un révélateur. L’entreprise avance désormais plus prudemment que ses rivaux dans la course à l’IA.

