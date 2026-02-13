iOS 26.3 : voici toutes les nouveautés pour votre iPhone

Alors que beaucoup attendent le Siri 2.0, Apple vient de lâcher une mise à jour que personne n’avait vraiment vue venir. Avec iOS 26.3 et ses nouveautés, votre iPhone s’apprête à changer de visage.

iOS 26.3 est disponible avec quelques nouveautés discrètes, mais utiles. Après iOS 26.2, Apple mise sur la stabilité et le nettoyage du code. On ne parle pas encore de Siri IA génératif. Pour ça, il faudra patienter jusqu’à iOS 26.4. Mais même sans révolution, ces petites améliorations vont changer votre quotidien si vous jonglez entre écosystèmes ou accessoires.

Des nouveautés iOS 26.3 pour passer vers Android

C’est probablement le signe que les temps changent radicalement chez les ingénieurs de Palo Alto. Pour la première fois, le terme Android s’affiche sans complexe au sein des réglages système.

Apple intègre désormais des outils natifs pour faciliter la migration de vos précieuses données vers la concurrence, rapporte 9to5Mac. De ce fait, vous pouvez placer votre iPhone à côté d’un smartphone concurrent pour lancer un transfert sans fil immédiat. Cette option concerne vos photos, vos messages et même vos notes.

iOS 26.3 brings one of the Biggest change and that is "Transfer to Android"



Now you can seemlessly switch from iOS to Android using this feature.



There are more few minor changes in the iOS 26.3 pic.twitter.com/omL3DiCN2b — the iOS guy (@theiosguy101) February 11, 2026

Comment en profiter alors ? L’astuce se cache dans le menu Général sous la section dédiée à la réinitialisation de l’appareil. La firme propose aussi une gestion simplifiée de l’eSIM pour basculer votre forfait sans contacter votre opérateur.

Pourquoi un tel virement vous vous demandez peut-être ! Cette nouveauté de l’iOS 26.3 résulte d’un accord direct avec Google pour fluidifier le parcours utilisateur. Attention toutefois, car cette fonction nécessite un appareil de destination récent et parfaitement à jour. Apple ne facilite pas encore le départ des anciens modèles, mais la porte est désormais entrouverte.

L’ouverture forcée aux montres connectées concurrentes

Le Digital Markets Act continue de bousculer les habitudes conservatrices de la firme californienne. Avec iOS 26.3, les nouveautés offrent enfin aux utilisateurs européens une interopérabilité réelle avec les accessoires tiers.

Votre iPhone peut donc désormais transmettre l’intégralité des notifications système vers une montre Garmin ou un bracelet Fitbit. Auparavant, ces appareils subissaient des restrictions agaçantes qui limitaient leur utilité au quotidien. Vous pouvez même configurer des lunettes connectées comme diffuseur principal de vos alertes.

New features in iOS 26.3. pic.twitter.com/U7B9YIW0HQ — Beta Profiles (@BetaProfiles) February 11, 2026

Cette liberté nouvelle impose cependant un choix cornélien aux propriétaires d’Apple Watch. Le système interdit l’activation simultanée du transfert vers un appareil tiers et le maintien des notifications sur la montre maison.

Parallèlement, la célèbre fenêtre pop-up d’appairage rapide s’ouvre aux constructeurs audio externes. N’importe quel fabricant d’écouteurs peut désormais utiliser cette interface de proximité autrefois réservée aux AirPods. C’est une petite victoire pour la diversité des équipements dans votre poche.

Des nouveautés visuelles de l’iOS 26.3

OS 26.3 propose aussi des nouveautés esthétiques visibles. Commençons par la nouvelle section « Météo » dans les fonds d’écran. Celle-ci apporte trois préréglages dynamiques. Apple Music se met à jour également. Le texte des playlists algorithmiques s’intègre en effet dans le dégradé.

Ces améliorations restent légères, mais améliorent l’expérience utilisateur. Même un iPhone expérimenté ressent la différence dans la fluidité et la cohérence de l’interface.

Sous le capot, iOS 26.3 contient aussi des nouveautés invisibles mais cruciales. Le système énergétique est retravaillé pour réduire le throttling et augmenter l’autonomie. Le modem reçoit même une mise à jour pour stabiliser les transitions réseau. Plus de 150 composants système, dont WebKit, ont été recompilés.

Apple teste aussi des mises à jour de sécurité indépendantes. Elles permettront à terme de patcher l’iPhone sans attendre une nouvelle sous-version classique comme 26.3.1.

Une préparation pour Siri 2.0

Enfin, iOS 26.3 trace le chemin vers de vraies nouveautés à venir avec iOS 26.4 et le nouveau Siri IA. Pour cause, les fonctionnalités d’IA promettent de transformer l’interaction avec votre iPhone. La première bêta est attendue fin février, et ces évolutions pourraient bien changer la donne pour tous les utilisateurs.

Les rumeurs sur le Siri 2.0, relayées par des sources comme Mac4Ever, confirment que ce nouvel assistant sera propulsé par une alliance historique avec Google. En intégrant les modèles Gemini au cœur d’iOS, Apple veut transformer Siri en un véritable agent intelligent.

Il n’est plus là pour seulement régler une alarme. Il pourrait fouiller dans vos mails, vos messages et vos notes pour répondre à des questions complexes. La première bêta développeur est d’ailleurs pressentie pour la semaine du 23 février, d’après les dernières révélations de Bloomberg.

Malgré quelques bruits de couloir sur d’éventuels retards internes, iOS 26.4 reste le rendez-vous crucial de ce printemps. Apple n’a plus le choix face à la concurrence féroce de ChatGPT et Google Assistant. Avec iOS 26.3, vous installez donc les fondations d’un iPhone qui s’apprête à devenir réellement smart pour la toute première fois.

Cette mise à jour iOS 26.3 s’adresse à tous les utilisateurs d’un iPhone sorti à partir de 2019. C’est-à-dire à partir de l’iPhone 11. La liste exacte comprend les iPhone 11, 12, 13, 14, 15 et 16, ainsi que l’iPhone 17 et le tout nouvel iPhone Air. Les iPhone SE de 2e et 3e génération sont également pris en charge. En revanche, les iPhone XR, XS et XS Max restent bloqués à iOS 18.

