iPhone 18 : le même design que l’iPhone 17 ? Un leak qui déçoit

Un nouveau leak vient refroidir l’enthousiasme des fans de la pomme. Alors que beaucoup attendaient un vrai renouveau de design avec l’iPhone 18, les premières informations suggèrent une continuité presque totale avec l’iPhone 17.

Apple aurait-il décidé de jouer la carte de la continuité visuelle plus longtemps que prévu ? Selon une nouvelle fuite relayée par MacRumors, l’iPhone 18 ne marquerait pas de grande rupture design par rapport à l’iPhone 17. C’est le leaker Fixed Focus Digital, actif sur Weibo, qui est à l’origine de cette rumeur. D’après lui, le succès commercial de l’iPhone 17 aurait convaincu Apple de conserver un design quasi identique pour la génération suivante.

Un design figé, une stratégie assumée chez Apple

Apple n’a jamais enchaîné deux grandes refontes de design sur ses iPhone Pro. Les exemples ne manquent pas. Les iPhone X, XS et 11 Pro partageaient la même silhouette. Même constat pour les iPhone 12 Pro, 13 Pro et 14 Pro, puis pour les iPhone 15 Pro et 16 Pro. L’iPhone 17 Pro a donc justement marqué une rupture après deux années de stabilité visuelle. Notamment avec un nouveau bloc photo arrière.

Introduit en septembre dernier, ce module photo abandonne enfin la disposition carrée héritée de l’iPhone X. À la place, Apple a opté pour un large plateau s’étendant presque d’un bord à l’autre du dos. Les trois objectifs restent disposés en triangle sur la gauche, tandis que le capteur et la source lumineuse ont été déplacés sur la droite. Cette signature visuelle est tellement forte que l’iPhone 18 Pro devrait conserver presque à l’identique.

Alors, si la fuite se confirme, le design de l’iPhone 18 ressemblera beaucoup à celui de l’iPhone 17 au premier coup d’œil. C’est un choix cohérent pour Apple, mais forcément décevant pour ceux qui espéraient un nouveau souffle esthétique.

Des évolutions discrètes mais importantes pour l’iphone 18

Si l’extérieur change peu, Apple compterait bien se rattraper sur l’intérieur. L’iPhone 18 embarquerait la puce A20, attendue comme le premier SoC Apple gravé en 2 nm. Cette grande avancée promet un gain notable en puissance et en efficacité énergétique. À cela s’ajouterait le modem C2, une version améliorée des solutions réseau maison d’Apple.

Quelques ajustements physiques seraient malgré tout au programme. Plusieurs fuites évoquent une Dynamic Island plus fine, avec certains capteurs intégrés directement sous l’écran OLED. Certains scénarios parlent même d’un déplacement de l’îlot vers la gauche. Notamment pour préparer une cohérence avec l’iPhone Fold, qui ne peut se permettre une découpe centrale à cause de sa charnière.

Côté photo, Apple travaillerait sur un capteur principal à ouverture variable, afin de mieux gérer la lumière selon les conditions. La caméra frontale passerait à 24 mégapixels, tandis que les Pro continueraient de représenter le sommet de la photographie mobile chez Apple. Le fameux bouton photo, inauguré avec l’iPhone 16, serait également revu. Le capteur de pression serait conservé, mais la partie tactile, jugée peu intuitive, disparaîtrait.

Par ailleurs, selon le leaker Smart Pikachu, Apple testerait activement le caméra selfie intégré sous l’écran pour l’iPhone 18. Tout comme un Face ID dissimulé sous la dalle. La marque veut se rapprocher enfin d’un iPhone totalement full screen. Un vieux fantasme tech que la marque préfère peaufiner plutôt que précipiter, surtout après les essais mitigés de Samsung sur ce terrain.

Apple envisagerait également un changement de calendrier. Les modèles Pro et l’iPhone Fold arriveraient en septembre, tandis que l’iPhone 18 classique, l’iPhone 18e et l’iPhone 18 Air seraient repoussés au printemps 2027.

D’ici là, les fuites devraient se multiplier et se contredire. Mais si le design de l’iPhone 18 déçoit, Apple parie clairement sur des évolutions plus profondes que visibles.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.