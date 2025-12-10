L’iPhone 18 aura enfin cette fonctionnalité… dispo chez Samsung depuis 2021

L’iPhone 18 pourrait enfin dire adieu à l’encoche grâce à une caméra sous l’écran, une technologie que Samsung a testée dès 2021. Après des années de patience, Apple semble prête à transformer l’expérience selfie et Face ID.

Les dernières rumeurs indiquent qu’Apple travaille activement sur une caméra invisible sous l’écran pour ses prochains modèles. Cette avancée permettrait de réduire, voire de supprimer l’encoche, et d’approcher un iPhone entièrement full screen.

Apple rattrape enfin son retard sous l’écran de l’iPhone 18

Avec l’iPhone 18, Apple testerait l’intégration d’une caméra selfie, directement sous l’écran. Cette idée est loin d’être nouvelle dans l’industrie, mais elle n’avait jamais franchi la porte de Cupertino jusqu’ici.

La rumeur a refait surface grâce au leaker Smart Pikachu. Souvent bien informé, il indique qu’Apple expérimente au moins une solution de caméra invisible pour l’iPhone 18. Il s’agit donc d’une encoche plus petite, voire totalement absente.

De plus, cette fuite rejoint d’autres prédictions affirmant que Face ID passerait lui aussi sous la dalle. Ainsi, L’iPhone 100% full screen est enfin en approche. Ce fantasme tech qui revient chaque année dans les prédictions Apple.

Rumor has it Apple's working on an under-display camera for iPhone 18, inspired by Samsung's foldables.



But first, they need to conquer some tricky tech hurdles.



Innovation takes patience. — Code Aetheris (@codeaetheris) December 9, 2025

Pour remettre les choses en perspective, Samsung avait ouvert la voie dès 2021 avec le Galaxy Z Fold 3 et sa caméra placée sous l’écran intérieur de 7,6 pouces. Toutefois, la qualité photo n’avait pas convaincu. Samsung a donc dû l’abandonner discrètement sur ses modèles 2025. Y compris le Galaxy Z Fold 7, revenu à un capteur frontal classique.

C’est peut-être justement ce qui pousse Apple à prendre son temps. La marque n’est pas toujours la première à adopter une innovation, mais elle excelle souvent dans l’art de la peaufiner jusqu’à la rendre vraiment utilisable. Touch ID et Face ID en sont la preuve, et l’iPhone pliable en préparation pourrait suivre le même chemin.

Par ailleurs, Apple envisagerait de modifier son calendrier en 2026 pour ses nouveaux modèles. Les versions Pro seraient lancées en septembre, tandis que l’iPhone 18 classique arriverait en mars.

