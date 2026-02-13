Il avait prédit la psychose IA : ce qu’il annonce pour l’avenir est pire

Il avait alerté dès 2023 sur les dérives psychologiques des chatbots. On l’avait jugé excessif. Trois ans plus tard, le psychiatre danois Søren Dinesen Østergaard revient avec une prédiction plus glaçante encore : l’IA ne menacerait pas seulement les esprits fragiles, mais l’intelligence humaine elle-même. À force de déléguer nos raisonnements aux machines, nous accumulerions une dette cognitive invisible… capable d’assécher les génies de demain.

En 2023, un psychiatre danois observait la montée des chatbots avec une inquiétude froide. Tandis que la Silicon Valley promettait une révolution productive, Søren Dinesen Østergaard publiait un avertissement sur les effets psychiques des intelligences artificielles conversationnelles. Obsessions, isolement, fragilités amplifiées. À l’époque, peu ont pris la mesure du signal.

Depuis, des drames ont éclaté. Des trajectoires mentales se sont fracassées contre des dialogues artificiels devenus envahissants. Le sujet n’est plus théorique. Il est clinique.

Aujourd’hui, Østergaard revient avec une alerte plus vaste. Plus inquiétante aussi. Ce ne sont plus seulement les esprits vulnérables qui seraient en danger. Ce sont les esprits brillants.

La dette cognitive : l’addition invisible

Dans une lettre publiée dans Acta Psychiatrica Scandinavica, le psychiatre avance une idée dérangeante : l’IA pourrait créer une “dette cognitive”.

Le mécanisme est simple. Le raisonnement scientifique ne tombe pas du ciel. Il s’entraîne. Il se forge dans l’effort, l’écriture laborieuse, les erreurs, la reformulation, les hypothèses qui s’écroulent. Or les chatbots automatisent précisément ces étapes. Synthèse d’articles. Reformulation d’arguments. Génération d’hypothèses. Rédaction d’abstracts.

Chaque tâche déléguée est un effort en moins. Chaque effort en moins est une micro-fracture dans l’apprentissage. On gagne du temps. On perd peut-être de la profondeur.

Le phénomène porte un nom en psychologie : le “cognitive offloading”. Externaliser la charge mentale vers un outil. Comme le GPS pour l’orientation. Comme la calculatrice pour le calcul mental. Mais ici, l’externalisation touche au cœur même de la production intellectuelle.

Les derniers génies

Pour illustrer son propos, Østergaard évoque indirectement le cas de Demis Hassabis et John Jumper, récompensés en 2024 pour leurs travaux révolutionnaires autour de AlphaFold2. Leur système a permis de prédire la structure tridimensionnelle de presque toutes les protéines connues. Une percée scientifique majeure.

Mais leur réussite ne repose pas sur une IA apparue ex nihilo. Elle est le fruit de décennies de formation mathématique, biologique et algorithmique.

La question que pose Østergaard est brutale : si ces outils avaient existé dès leur enfance, auraient-ils développé le même niveau de raisonnement ?

Autrement dit, les architectes de l’IA sont-ils les derniers génies formés sans béquille algorithmique permanente ?

Une génération sous assistance permanente

L’inquiétude dépasse le monde académique. Étudiants qui ne rédigent plus sans IA. Chercheurs qui automatisent leurs revues de littérature. Professionnels qui confient à des modèles conversationnels la structuration de leur pensée.

Le neuroscientifique Umberto León Domínguez a lui aussi souligné le risque d’une substitution progressive des “muscles mentaux”. Moins d’effort répété, moins de plasticité. Moins de plasticité, moins d’innovation radicale.

Ce n’est pas l’erreur qui inquiète. C’est la dépendance invisible. Une génération capable de produire davantage de contenu, plus vite. Mais avec moins de friction cognitive. Or l’innovation profonde naît souvent de cette friction.

Le scénario le plus sombre

Si la dette cognitive s’installe, les conséquences seraient lentes mais structurelles.

Moins de penseurs capables de raisonnement long sans assistance. Moins de chercheurs capables de naviguer dans l’incertitude brute. Plus d’optimisation, moins d’invention.

La science deviendrait plus rapide, plus efficace, mais potentiellement plus superficielle. Une humanité brillante, assistée en permanence, dont la capacité autonome s’érode silencieusement.

Le risque n’est pas que l’IA devienne plus intelligente que nous. Le risque est que nous devenions progressivement moins entraînés à penser sans elle.

Mutation ou déclin ?

Toute révolution technologique a suscité des peurs similaires. L’imprimerie devait affaiblir la mémoire. La calculatrice devait ruiner le calcul mental. Internet devait fragmenter l’attention.

Et pourtant, chaque outil a transformé l’intelligence humaine sans l’anéantir. La différence avec l’IA générative tient à sa nature. Elle ne se contente pas de stocker l’information. Elle produit du raisonnement apparent. Elle mime la pensée. Elle donne l’illusion que l’effort est accompli.

La frontière entre amplification et atrophie dépendra d’un point clé : apprend-on encore à penser sans IA avant d’apprendre à penser avec elle ?

Ce qu’il prévoit pour l’avenir

Østergaard ne prophétise pas un effondrement brutal. Il redoute un glissement progressif. Une baisse statistique du nombre d’esprits capables de percées fondamentales. Moins de profils du calibre de Hassabis ou Jumper émergeraient.

L’IA pourrait produire des cohortes de professionnels augmentés… mais raréfier les bâtisseurs capables de créer les prochaines révolutions.

Le psychiatre danois n’annonce pas une apocalypse technologique. Il lance une mise en garde civilisationnelle.

Alors, la prochaine fois que vous envisagez d’utiliser l’IA pour vous épauler, réfléchissez-y à deux fois… car le prix à payer pourrait être une petite partie de votre cerveau.

