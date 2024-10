Apple va lancer ses propres lunettes IA pour défier Meta Ray-Ban

Apple prévoit de lancer ses Apple Glass, un nouveau modèle de lunettes intelligentes, selon le rapport de Mark Gurman de Bloomberg. Néanmoins, sa sortie n’est pas prévue avant 2027.

Apple compte révolutionner le marché en mettant en place des produits portables innovants. La sortie de l’Apple Vision Pro a fait beaucoup de tabac et c’était censé devenir l’appareil de référence Apple quand il s’agit de réalité augmentée au futur.

Néanmoins, même si ces lunettes ont de nombreuses qualités, elles sont beaucoup trop imposantes, ainsi, il est impossible de les porter en public. La tendance est d’ailleurs aux lunettes plutôt discrètes comme Meta Orion.

C’est d’ailleurs pour cela qu’Apple travaille déjà sur de nouvelles lunettes qu’elle espère rivaliser avec la concurrence. Il s’agit de lunettes intelligentes qui pourraient défier Meta Ray-Ban avec de nouveaux modèles d’AirPods équipés de caméras.

Des lunettes intelligentes qui pourraient devenir un sérieux concurrent des Meta Ray-Ban

Les nouveaux modèles de lunettes IA du géant de la technologie Apple sont conçus pour rivaliser avec les célèbres lunettes intelligentes Ray-Ban Meta.

Ces paires de lunettes intelligentes devraient avoir des caméras intégrées, conçues pour être compatibles avec la technologie de Visual Intelligence d’Apple. Rappelons que cette technologie devrait être utilisée pour la première fois sur la gamme iPhone 16 dans un avenir proche.

La technologie de Visual Intelligence, à l’image de Google Lens, offrira aux lunettes le pouvoir de scanner des objets et des lieux. Cela nous permettra ainsi d’accéder de manière instantanée à des informations sur notre environnement.

Que promet la technologie de Visual Intelligence ?

Le Visual Intelligence est une technologie révolutionnaire. Prenons par exemple son utilisation sur un iPhone 16 et son avantage pour les utilisateurs.

En effet, grâce à cette technologie, les propriétaires ont la possibilité d’utiliser la caméra de son téléphone pour scanner un restaurant et avoir toutes les informations sur le menu ainsi que les avis des clients.

Plus précisément, les lunettes intelligentes de la marque à la pomme se révèlent être l’application logique logique pour cette technologie.

En fait, ces lunettes nous permettront de visionner un objet et d’avoir plus d’informations à propos de cet objet. Nous recevrons ainsi toutes les informations à partir de l’écran de votre iPhone. Il est aussi possible de les écouter via nos AirPods.

✨👀Apple travaille sur de nouveaux produits basés sur la vision.



– Des lunettes intelligentes similaires aux Ray-Ban de Meta.

– Des AirPods avec caméras intégrées.



Ces produits ne seront probablement pas disponibles avant 2027.



Pourquoi des AirPods avec caméras ?

En plus de ces nouvelles lunettes IA, Apple est aussi en train de travailler actuellement sur un nouveau concept d’AirPods selon Gurman. Il a déclaré que la société envisage de produire cet appareil pour « offriraient aux consommateurs de nombreux avantages des lunettes intelligentes sans avoir besoin de lentilles et de montures ».

La particularité de cet AirPods est le fait qu’il embarque des caméras. Ces caméras IR intégrées à cet appareil permettent également d’optimiser l’audio spatial en détectant l’environnement de l’utilisateur.

Effectivement, la mise en vente de ces produits n’est pas encore prévue pour le moment. Néanmoins, en attendant, nous pourrions aussi profiter des fonctionnalités de l’Intelligence Artificielle d’Apple dans iOS 18.2 en décembre.

Que pensez-vous de ces nouveaux appareils d’Apple ? Vous pouvez partager votre avis dans les commentaires.

