AirPods : la traduction en direct arrive enfin en France ! Mais il y a un gros hic

Traduire une conversation entière sans sortir son iPhone de la poche ? C’est désormais possible. Après des mois de blocage, Apple active enfin la traduction en direct sur les AirPods en France.

Apple l’avait promis en septembre que ses nouveaux AirPods Pro 3 allaient devenir bien plus que de simples écouteurs. Grâce à Apple Intelligence, ils sont maintenant capables de traduire une discussion en temps réel, directement dans vos oreilles. Le déploiement de cette fonction, appelée Live Translation, démarre enfin en Europe.

La traduction en direct des AirPods enfin activée en France

Présentée lors du keynote de septembre, les AirPods Pro 3 (et bientôt les AirPods Pro 2 et AirPods 4) sont dorénavant dotés de la fonction Live Translation. Ainsi, il suffit d’appuyer sur les deux tiges des AirPods pour lancer une traduction instantanée entre deux langues, parmi lesquelles le français, l’anglais, l’allemand, l’espagnol ou encore le portugais.

Qui plus est, la traduction se fait en local, directement sur l’iPhone grâce à Apple Intelligence, sans passer par Internet. Cela permet à la fois de protéger la vie privée et d’obtenir une réponse instantanée.

Sur l’écran de l’iPhone, un mode « En direct » affiche la conversation sous forme de chat. Vous pouvez ainsi tendre votre iPhone à votre interlocuteur, le laisser parler dans le micro, et entendre sa traduction en temps réel dans vos AirPods. De son côté, votre voix est traduite et renvoyée dans sa langue.

Une fonctionnalité bloquée en Europe à cause du DMA

Mais voilà ! Les utilisateurs européens ont dû patienter un peu plus longtemps que le reste du monde. Apple a bloqué la fonction pendant deux mois dans l’UE. C’est pour des questions de conformité avec le DMA (Digital Markets Act), la nouvelle loi européenne qui vise à limiter le pouvoir des géants du numérique.

Apple says ‘Live Translation’ will now launch in EU next month.



English, French, German, Portuguese, Spanish, Italian, Chinese, Japanese and Korean with AirPods Pro 3 (or 2) or AirPods 4 ANC.

(Paired with Apple Intelligence-using iPhone.)



Delay down to EU’s DMA regs, Apple says https://t.co/ACv0Dkjpd6 pic.twitter.com/GTmnAUfjSM — Adrian Weckler (@adrianweckler) November 4, 2025

Ce n’est qu’en décembre 2025 que la traduction en direct sera déployée officiellement en France, via la mise à jour iOS 26.2. Les plus impatients peuvent déjà tester la bêta publique disponible depuis le 4 novembre.

Apple a d’ailleurs affirmé qu’elle avait dû revoir toute son architecture logicielle pour se conformer aux exigences européennes. Le géant californien se plaint même d’une interprétation agressive du DMA, qui obligerait à ouvrir certaines technologies à des tiers, ce qui, selon lui, « met en danger les utilisateurs et freine l’innovation ».

Alors, pour contourner les contraintes du DMA, Apple a développé une nouvelle API audio. Celle-ci permet à d’autres applications (comme Google Translate ou Duolingo) d’utiliser en même temps le micro et les écouteurs de l’iPhone et des AirPods. Apple donne donc les clés techniques à la concurrence, mais à sa manière.

Je ne suis pas sûr toutefois que cela suffise à calmer Bruxelles. Apple reconnaît que sa solution reste une interprétation du règlement, sans garantie de validation par la Commission européenne.

Par ailleurs, iOS 26.2 va aussi désactiver la synchronisation Wi-Fi entre iPhone et Apple Watch en Europe. Ainsi, Apple ne veut pas partager ces données avec des tiers comme Meta ou d’autres fabricants. Plutôt que de risquer une fuite de données, la firme préfère supprimer la fonction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.