Google Pixel Buds Pro 2 : l’IA dans les écouteurs, ça change vraiment tout ?

Google Pixel Buds Pro 2 embarque de nombreuses nouveautés. Ces appareils sont beaucoup plus petits et plus légers que la version précédente. Ils proposent également une réduction de bruit deux fois plus puissante.

Récemment, Google a annoncé la flotte de nouveaux téléphones ainsi que la Pixel Watch 3. En même temps, il a aussi révélé les Pixel Buds Pro 2, sa dernière gamme d'écouteurs. Google Pixel Buds Pro 2 propose de nombreuses améliorations. Bien évidemment, leur prix est plus onéreux que la précédente version, à 299 dollars.

Par ailleurs, notons que la conception générale est assez identique à celle des Pixel Buds Pro d'origine. Cependant, ils sont plus légers et d'une taille 27 % plus petite. Ils embarquent toujours les ailerons qui aideront l'appareil à proposer davantage plus de stabilité au niveau de l'ajustement au moment de les tourner dans les oreilles durant l'exercice.

Google Pixel Buds Pro 2 propose une meilleure expérience sonore

Cet écouteur de Google se distingue par le niveau de suppression de bruit qui est deux fois plus puissant que l'appareil première génération. Désormais, il peut réduire de manière plus efficace les sons à haute fréquence.

Par ailleurs, Google Pixel Buds Pro 2 possède une nouvelle puce, la Tensor A1, dans ces écouteurs, à l'image des AirPods d'Apple qui est équipé de son propre silicium.

D'après Google, l'appareil propose également une meilleure qualité sonore globale. Ces Pixel Buds Pro 2 embarquent des haut-parleurs de 11 millimètres. Par ailleurs, grâce au « traitement multi-chemins sur la puce Tensor A1 » il propose « un chemin de signal supplémentaire pour la musique » et ce, sans qu'aucun traitement ANC n'interagisse avec votre source audio.

Notons que sur certains appareils et casques, la qualité du son peut être différente en fonction du fait que la suppression du bruit soit activée ou non.

Le boîtier est semblable au modèle précédent, la différence est qu'il est doté d'un haut-parleur. Ainsi, vous pourriez localiser facilement votre écouteur en cas de perte grâce au réseau Find My Device de l'entreprise, qui est de plus en plus performant.

Un modèle d'écouteur plus performant et plus pratique

Les Google Pixel Buds Pro 2 résistent parfaitement à la poussière et à l'eau, car ils sont classés IP54. La société a aussi mis à jour ses algorithmes Clear Calling, permettant ainsi de bénéficier d'appels vocaux plus clairs.

Au moment de discuter avec une personne dans le monde réel avec ces écouteurs, ils prennent en charge la détection de conversation. De plus, ils pourront mettre en pause de manière automatique votre musique et activeront le mode transparence quand votre voix est détectée.

Effectivement, l'appareil est toujours doté des commandes vocales mains libres. La société pense même que les utilisateurs discutent avec son IA Gemini grâce à cette fonctionnalité. Par ailleurs, il est possible d'utiliser la voix pour appeler, régler le volume ou encore pour démarrer une playlist.

L'autonomie de la batterie peut durer jusqu'à huit heures d'écoute continue (avec ANC activé). Elle peut durer jusqu'à 30 heures au total avec l'autonomie supplémentaire du boîtier. Ces écouteurs utilisent le Bluetooth 5.4, une prise en charge LE Audio.

Les Google Pixel Buds Pro 2 seront en vente dès le 26 septembre.

