Apple AirPods 4 avec ANC à prix réduit : –45 € pendant les soldes d’hiver chez Rakuten

Bonne surprise pour les soldes d’hiver 2026 ! Les AirPods 4 avec réduction de bruit active profite d’une réduction de –45 € chez Rakuten. À ce tarif, difficile de faire plus intéressant pour des écouteurs Apple récents et polyvalents.

Les modèles Apple les plus récents bénéficient rarement de remises aussi marquées. Cette offre fait donc figure d’exception. En effet, les AirPods 4 avec réduction de bruit active deviennent soudainement bien plus faciles à s’offrir. Un positionnement inhabituel pour un produit encore très récent, abouti et parfaitement intégré à l’univers Apple.

Des AirPods pensés pour le quotidien

Avant même de parler de fiche technique, les AirPods 4 brillent par leur confort. Leur format ouvert, affiné par Apple, épouse mieux l’oreille et assure un maintien fiable, même lors de déplacements ou de longues sessions d’écoute. Ils sont certifiés IP54, donc résistants à la transpiration et aux petites averses — parfaits pour les trajets quotidiens ou le sport léger.

Au quotidien, l’expérience Apple est intacte : connexion instantanée à l’iPhone dès l’ouverture du boîtier, bascule automatique entre iPhone, iPad et Mac, commandes par capteur de pression… Tout est fluide, intuitif, sans friction. Sur Android, l’appairage reste possible, mais avec des fonctionnalités plus limitées.

Une ANC bluffante pour des écouteurs ouverts

C’est là que ces AirPods 4 surprennent vraiment. Malgré leur design ouvert, Apple parvient à proposer une réduction de bruit active efficace, notamment dans les transports. Les bruits de moteur et les conversations de fond sont bien atténués, même si on n’atteint pas tout à fait le niveau des AirPods Pro. Peu de concurrents font mieux sur ce segment.

Côté son, c’est du Apple pur jus : audio équilibré, graves maîtrisés, médiums clairs et aigus précis. L’audio spatial avec suivi des mouvements de tête transforme les films, séries et morceaux compatibles Dolby Atmos (sur Apple Music notamment) en expérience immersive. L’autonomie atteint 4 h avec ANC activée et environ 5 h sans, ce qui reste correct pour ce format.

Une réduction qui change tout : les AirPods 4 à 154,99 €

Lancée à 199,99 €, cette version avec ANC tombe à 154,99 € chez Rakuten. À titre de comparaison, la version sans réduction de bruit était proposée à 149,99 € à sa sortie. Autrement dit, pour quelques euros de plus, vous profitez aujourd’hui d’un modèle nettement plus complet.

Verdict : pour qui est ce bon plan ?

Ces AirPods 4 avec ANC sont parfaits pour les utilisateurs Apple qui veulent un son premium, un confort longue durée et une réduction de bruit efficace, sans passer aux AirPods Pro. À ce prix, l’offre est rare et les stocks risquent de ne pas durer.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.