ChatGPT Phone : OpenAI signe un deal avec les fournisseurs Apple

OpenAI s’associe à Luxshare et Goertek, fournisseurs d’Apple, pour développer un appareil IA de poche. Ce produit natif pour l’IA devrait entrer sur le marché d’ici 2026-2027.

Le 19 septembre 2025, The Information a révélé, d’après des sources proches du dossier, ce partenariat stratégique. Ni OpenAI ni Luxshare n’ont commenté ces révélations lors des sollicitations de Reuters. Reste à voir si ce futur gadget suivra une trajectoire différente de l’AI Pin.

Un appareil OpenAI conçu par des talents venus d’Apple

Ce n’est pas la première fois qu’OpenAI profite du savoir-faire de la marque à la pomme. En mai 2025, l’entreprise a acquis la startup io Products de Jony Ive, ancien designer en chef d’Apple.

La transaction, d’une valeur de 6,5 milliards de dollars, a été réalisée entièrement en actions. Elle valorisait l’entreprise à environ 5 milliards en espèces nettes, en incluant la participation de 23 % déjà détenue par OpenAI.

Ive occupe désormais un rôle clé dans la création et le design, aux côtés d’Evans Hankey ainsi que de Tang Tan, anciens piliers du design Apple. Leur mission est de faire passer OpenAI du logiciel vers un écosystème matériel grand public.

Depuis cette acquisition, plus de vingt-cinq ingénieurs et designers ont quitté Cupertino pour rejoindre OpenAI et Ive. Parmi eux, Cyrus Daniel Irani, ex-responsable de l’équipe Human Interface Design. Matt Theobald, vétéran du design industriel avec dix-sept ans chez Apple. Et Erik de Jong, co-directeur du hardware de l’Apple Watch.

Ces experts conçoivent désormais des produits natifs pour l’IA, pensés dès leur origine pour exploiter pleinement l’apprentissage et la génération, sans les contraintes d’intégration sur des plateformes existantes comme les smartphones ou les PC.

Les fournisseurs chinois de Cupertino dans l’aventure

Luxshare, géant chinois de l’assemblage et partenaire de longue date d’Apple, s’inscrit dans cette vision. Ce partenariat offre à OpenAI des capacités de production à grande échelle, indispensables pour passer du prototype à une commercialisation massive.

En parallèle, OpenAI a sollicité Goertek, autre fournisseur clé d’Apple. L’entreprise fournit notamment des composants audio comme les modules de haut-parleurs utilisés dans les AirPods, HomePods et Apple Watch.

L’appareil, décrit comme de poche et “conscient du contexte”, repose sur une intégration étroite des modèles ChatGPT. Ce gadget audio-first, sans écran principal, capte l’environnement ambiant et répond en temps réel.

Le prototype pourrait prendre la forme d’un assistant vocal, de lunettes connectées, d’un enregistreur vocal numérique ou d’un wearable en pin interactif. Les discussions actuelles privilégient la piste d’un assistant vocal sans affichage, mais plusieurs options restent envisagées, avec un lancement prévu entre fin 2026 et début 2027.

