OpenAI recrute le créateur de l’iPhone… pour 6,5 milliards $ ! Vers un ChatGPT-Phone ?

Un designer de légende. Un gourou de l’IA. Un chèque à neuf zéros. Le partenariat entre OpenAI et Jony Ive, le père de l’iPhone, pourrait bien accoucher de l’objet technologique le plus ambitieux depuis…. l’iPhone lui-même ! L’objectif de cette acquisition titanesque ? Créer une nouvelle catégorie d’appareil intelligent, capable de nous libérer des écrans et de redéfinir notre rapport à l’IA…

C’est officiel : OpenAI rachète la startup « io » de Jony Ive pour la somme astronomique de 6,5 milliards de dollars, et s’associe avec sa célèbre agence de design LoveFrom.

Si le nom de Jonathan Ive ne vous dit rien, il a été chef du design industriel chez Apple de 1996 à 2019. Designer star de la Pomme, il a conçu l’iMac G3, l’iPod, le premier iPhone, le MacBook Air, l’iPad et l’Apple Watch. Rien que ça !

Selon Sam Altman, le but de ce partenariat de prestige est de « créer une famille d’appareils qui permettraient aux gens d’utiliser l’IA pour créer toutes sortes de choses merveilleuses ».

En d’autres termes, le géant de l’IA se lance officiellement dans le hardware. Et pour y parvenir, il s’entoure de l’un des designers les plus légendaires du monde de la tech.

On savait déjà que Sam Altman voulait remplacer le smartphone, et qu’il prévoyait de s’associer à Jony Ive, mais cette acquistion officielle grave enfin le projet dans la pierre.

De son côté, Jony Ive déclare vouloir rompre avec une décennie de stagnation : « le monde reste obsédé par le smartphone, dont le design n’a pas évolué depuis plus de dix ans ».

Tel un chanteur lassé par son propre tube de l’été, il souhaite donc retrouver le chemin de l’innovation. Désolé Jony, mais il faut avouer que tu avais mis la barre vraiment haut…

Une fusion hardware / software sans précédent

Le deal ne se limite pas à un coup marketing. Les anciens d’Apple, dont Tang Tan, ancien responsable du design de l’iPhone, rejoignent tous les pôles de conception d’OpenAI.

Leur mission est de transformer l’expérience ChatGPT, mais aussi d’imaginer un nouveau standard d’interaction homme-machine.

Selon Bloomberg, ce « hardware ChatGPT » ne vise pas à remplacer le smartphone immédiatement, mais à créer un compagnon IA complémentaire, pensé pour l’ère post-écran.

Un produit… qui n’est pas un produit ?

La semaine a été marquée par la conférence I/O 2025, durant laquelle Google a dévoilé de nombreuses nouveautés IA au potentiel révolutionnaire.

Parmi elles, les lunettes Project Aura, créées en partenariat avec le Chinois Xreal, et qui permettent d’utiliser l’IA Gemini pour répondre à toutes vos questions sur ce que vous voyez.

Un produit qui entre en compétition directe avec les lunettes Meta Ray-Ban, mais aussi avec le casque Apple Vision Pro.

La question qui se pose est donc : OpenAI va-t-il répondre ? Le leader de l’IA générative va-t-il à son tour lancer des lunettes qui permettront de garder ChatGPT à vos côtés en permanence ?

Non. A priori, la firme de Sam Altman compte adopter une autre approche. Il n’y a pas encore de visuels, pas de specs, pas de date, mais quelques fuites du Wall Street Journal et de TechCrunch lèvent le voile.

Ce ne sera pas un wearable : ni lunettes connectées ni montre. L’appareil sera sans écran, compact, portable, posé sur un bureau ou glissé dans une poche.

Il sera « conscient de son environnement » et conçu pour s’intégrer profondément à la vie quotidienne.

Selon les prédictions d’Altman, cette nouvelle catégorie d’objet pourrait ajouter… 1000 milliards de dollars à la valeur d’OpenAI !

On ne parle donc pas d’un gadget, mais d’un troisième appareil majeur au même niveau que le PC et le smartphone…

Une rupture assumée avec les flops Humane AI Pin et Rabbit R1

Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise tente de remplacer le smartphone par un appareil IA sans écran. Deux exemples viennent immédiatement en tête : le Humane AI Pin, et le Rabbit R1.

Tous deux lancés entre fin 2023 et début 2024, ces deux gadgets ont connu un échec cuisant.

Démoli par la presse tech, Humane a été contraint de revendre sa boîte à HP, et Rabbit a été tourné en dérision pour son inutilité.

Interrogé par Bloomberg, Ive ne mâche pas ses mots : « le Humane AI Pin et le Rabbit R1 sont de très mauvais produits ».

Il fustige leur manque de vision et leur design bâclé, expliquant que le marché est saturé de promesses creuses et d’interfaces paresseuses.

À ses yeux, « il n’y avait pas de nouvelle manière de penser dans ces objets ». On peut donc s’attendre à ce qu’il use de son talent et de son expérience pour proposer un appareil réellement révolutionnaire…

Toutefois, il n’a pour l’instant rien montré. Un mystérieux prototype serait néanmoins déjà créé, et utilisé par Sam Altman en personne.

À quoi pourrait bien ressembler le ChatGPT-Device ?

Alors, quelle forme pourrait bien prendre cet appareil issu de l’alliance entre OpenAI et Jony Ive ? En croisant les déclarations et les ambitions, voici les pistes les plus crédibles.

Une lampe ultra puissante type Alexa : immobile ou transportable, sans écran, mais capable de comprendre son environnement, de voir, d’écouter, de répondre avec une voix fluide, de résumer, planifier, coder. Il s’agirait d’un assistant ambiant à poser sur son bureau.

Un médaillon / badge IA intelligent : une version réussie du Humane Pin : micro intégré, caméra, projection laser contextuelle, activation vocale ou gestuelle. L’IA devient une présence discrète, mais proactive, que l’on porte au quotidien.

Un Kindle de l’IA : un appareil sans écran rétroéclairé, à encre électronique, avec micro et haut-parleur. Conçu pour la lecture assistée, les notes, les résumés, la réflexion lente. Pas de réseaux, pas de notif, juste de l’intelligence calme.

Un terminal AI-first pour les créatifs : une tablette ou un device pliable très minimaliste, sans apps classiques, mais doté d’une interface centrée sur la création par prompt, voix ou croquis. L’IA comme copilote de la pensée…

Quelle que soit la forme finale du produit, le deal entre OpenAI et Jony Ive est clairement un tournant dans l’évolution de l’intelligence artificielle.

C’est la tentative la plus sérieuse de faire sortir l’IA de nos écrans et de nos habitudes. Et si le pari est réussi, ce « ChatGPT-Phone » pourrait bien devenir l’icône d’une nouvelle époque : celle d’une intelligence ambiante, élégante, invisible, utile.

Je pense personnellement que les lunettes comme Google Project Aura sont le format le plus adapté à l’IA ambiante, mais je suis curieux de voir ce que Jony Ive compte proposer en exploitant les ressources illimitées d’OpenAI !

Et vous, qu’en pensez-vous ? OpenAI et Ive peuvent-ils réellement créer un appareil aussi incontournable que le smartphone et le PC ? Quelles sont vos attentes ? Partagez votre avis en commentaire !

