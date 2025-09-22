Galaxy A17 4G : faut-il craquer pour ce smartphone Samsung à 200€ ?

À 199 euros, Galaxy A17 4G fait l’impasse sur la connectivité ultra-rapide, mais hérite d’une fiche technique quasi identique à son aîné.

Après une officialisation en août aux côtés de la version 5G, le Galaxy A17 4G se déploie progressivement sur le Vieux Continent. En Allemagne, ce smartphone d’entrée de gamme apparaît chez les revendeurs dès le 17 septembre. En France, des opérateurs comme Bouygues, Orange et Sosh, ainsi que des détaillants tels que LDLC, l’intègrent à leurs offres. Bouygues, par exemple, le propose déjà à 179 euros sans engagement.

Un léger compromis

Samsung mise sur la diffusion organique plutôt que sur l’hype, tout en corrigeant les erreurs initiales. En effet, certaines fiches produits d’Orange et Sosh recyclent par mégarde les specs du 5G, omettant la distinction clé du processeur.

Le Galaxy A17 4G embarque le MediaTek Helio G99, un SoC déjà vu dans l’A16 4G. Le smartphone troque ainsi l’Exynos 1330 du modèle 5G pour une puce plus économique.

Le Helio G99, avec ses cœurs octa-core cadencés jusqu’à 2,2 GHz, offre une fluidité correcte pour les usages quotidiens. Sur des benchmarks comme Antutu, il concède environ 15 % de performance brute. Cependant, l’écart se fait surtout sentir en l’absence de 5G, limitant le terminal à la 4G LTE.

Ce compromis, justifié par une réduction de 30 euros par rapport à la version 5G, n’altère pas le reste de la configuration. Samsung souligne que pour la majorité des utilisateurs en zones non couvertes par la 5G, cette variante suffit amplement.

Galaxy A17 4G perpétue l’héritage minimaliste de la série

Le Galaxy A17 4G mesure 164,4 x 77,9 x 7,5 mm pour 190 g. C’est deux grammes de moins que la version 5G.

Son châssis en verre fibré, avec un module photo linéaire regroupé, bénéficie d’une certification IP54 contre la poussière et les éclaboussures. L’ergonomie s’accompagne d’un lecteur d’empreintes latéral.

Proposé à 200 euros, le smartphone dispose aussi d’un bouton latéral dédié à l’assistant Gemini. L’écran constitue l’un de ses points forts inchangés. Il s’agit d’une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits.

Protégée par Corning Gorilla Glass Victus+, cette dalle surpasse la moyenne du segment. Une telle qualité visuelle reste rare dans cette gamme de prix.

Samsung Galaxy A17 4G full specs & renders.



– Helio G99

– 6.7" Super AMOLED, 1080 x 2340, 90Hz

– 50MP + 5MP + 2MP

– 13MP

– 5000mAh, 25W

– Android 15, One UI 7

– Side fps, IP54 rated, microSD slot

– 164.4 x 77.9 x 7.5mm | 190g pic.twitter.com/tSl6DeS98j — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) August 14, 2025

Côté photo, le Galaxy A17 4G propose un triple module arrière : capteur principal de 50 MP avec OIS, ultra-grand-angle de 5 MP et macro de 2 MP. Le capteur avant de 13 MP capture des autoportraits nets en 1080p à 30 fps, tandis que la vidéo peut atteindre la 4K.

L’autonomie repose sur une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge filaire 25 W, offrant jusqu’à deux jours d’usage modéré. L’absence de charge sans fil se compense par une endurance fiable, soutenue par le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.3, le NFC et l’USB Type-C.

La mémoire se limite à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensibles jusqu’à 2 To. Une capacité suffisante pour le stockage massif, mais plus restreinte pour le multitâche intensif.

Le clou logiciel du spectacle est la promesse de six ans de mises à jour. L’appareil arrive avec Android 15 et One UI 7.0, accompagné de six versions majeures et de correctifs de sécurité garantis.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.