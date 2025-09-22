Le retour du dodo ? Cette startup biotech veut le ressusciter

Les chercheurs ont réussi à cultiver des cellules germinales de pigeons et des poules génétiquement modifiées capables d’accueillir ces cellules germinales spéciales dans leurs ovaires.

Imaginez un instant. Vous êtes en balade sur une île paradisiaque, et là, devant vous, un dodo se dandine, version XXL de pigeon un peu gauche. Non, vous n’avez pas pris trop de punch coco. Ce scénario pourrait bientôt devenir réalité grâce à Colossal Biosciences, une startup américaine qui vient d’annoncer avoir franchi une nouvelle étape vers la résurrection du célèbre oiseau disparu .

Le pitch : un Jurassic Park… sans T-Rex

Colossal n’est pas une boîte sortie de nulle part. Fondée en 2021, cette startup de biotechnologie a déjà un CV digne d’un épisode de Westworld.

Leur principal objectif est d‘utiliser l’édition génétique pour ramener des espèces disparues.

Leur projet a commencé avec le mammouth laineux (oui, Ice Age IRL), et maintenant ils s’attaquent au dodo.

L’oiseau emblématique de l’île Maurice a disparu au XVIIe siècle, victime de la chasse et des animaux introduits par l’homme.

Mais aujourd’hui, grâce aux avancées du séquençage ADN et au CRISPR, les chercheurs de Colossal pensent pouvoir recréer une version moderne du dodo. Pour ce faire, ils comptent s’appuyer sur son cousin encore vivant, le pigeon à Nicobar.

Pour y parvenir, Colossal compte sur CRISPR, le vrai sabre laser de la biologie de notre époque.

Plus précisément, c’est une arme élégante, précise, capable de trancher dans l’ADN pour en recoller les morceaux comme si on montait un Lego version biotech.

Colossal veut utiliser cette technologie pour greffer des séquences du dodo sur le génome du pigeon à Nicobar.

Grâce à ce processus, ils espèrent obtenir un oiseau hybride qui ressemblerait au dodo tel qu’on le connaît dans les gravures d’époque.

Vous voyez Pokémon ? C’est un peu comme prendre un Roucool, lui injecter des caractéristiques de Doduo, et obtenir une créature qui n’a jamais vraiment existé… mais qui coche toutes les cases de la nostalgie.

Pourquoi ressusciter un oiseau pas très malin ?

La question se pose. Pourquoi investir des millions pour faire revenir un animal souvent caricaturé comme « l’idiot du village » du règne animal ?

Colossal avance plusieurs arguments pour justifier son ambition. Sur le plan écologique, le dodo jouait un rôle essentiel dans son écosystème, car il contribue à disperser les graines de nombreuses plantes endémiques.

D’ailleurs, il faut savoir que sa disparition a profondément bouleversé l’équilibre naturel de l’île Maurice.

D’un point de vue scientifique, chaque projet de « dé-extinction » représente une opportunité précieuse d’affiner les techniques d’édition génétique.

Ce sont des avancées directement réutilisables pour protéger et sauver d’autres espèces menacées d’extinction.

Et sur le plan culturel, le dodo est devenu une véritable icône pop. On le retrouve dans le roman Alice au pays des merveilles ou encore dans le logo de certains logiciels.

Avec son allure pataude mais inoubliable, il est un peu considéré comme le « Chewbacca » des oiseaux. Bien qu’il soit maladroit, il reste inoubliable.

Si tout se passe comme prévu, les premiers « dodos 2.0 » pourraient voir le jour d’ici une décennie.

Quoi qu’il en soit, le retour du dodo n’est pas qu’une anecdote scientifique. C’est le symbole d’un futur où l’homme réécrit la nature comme un développeur modifiant le code source d’un jeu vidéo.

Reste à savoir si ce patch améliorera la planète… ou si on se retrouvera avec un bug monumental.

Et vous, quel est votre avis ? Partagez-le dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.