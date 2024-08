Révélation : l’ADN peut non seulement stocker les données, mais les traiter !

Tout récemment, des chercheurs ont découvert que l'ADN peut non seulement stocker des données, mais aussi les traiter. Comment expliquer une telle prouesse ?

L'Université d'État de Caroline du Nord et l'Université Johns Hopkins ont fait émerger une technologie novatrice. Utilisant l'ADN, cette avancée permet non seulement de stocker des informations, mais aussi de les traiter.

Cela, grâce à des structures polymères novatrices appelées dendricolloïdes, qui maximisent la densité et la conservation des données. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Cette technologie pourrait, sans aucun doute, révolutionner nos méthodes traditionnelles.

L'ADN : un nouvel outil pour le stockage et le calcul des données

Les chercheurs ont découvert que l'ADN peut faire bien plus que stocker nos secrets génétiques. Effectivement, il peut aussi effectuer des tâches complexes de calcul et de manipulation de données.

Albert Keung, le chef de projet, partage cette révélation : « Dans les technologies informatiques conventionnelles, nous tenons pour acquis que les méthodes de stockage et de traitement des données sont compatibles entre elles. »

Pourtant, le stockage et le traitement des données, dans les ordinateurs modernes, se font généralement séparément. L'ADN, lui, défie cette séparation, rassemblant toutes ces fonctions en une seule et même technologie.

L'innovation repose sur des matériaux polymères distinctifs nommés dendricolloïdes. Ces structures, à première vue modestes, cachent un potentiel immense. Orlin Velev, un des chercheurs à l'origine de cette découverte, explique : « Nous avons créé des dendricolloïdes qui commencent à l'échelle microscopique, mais se ramifient pour créer un réseau de fibres à l'échelle nanométrique. »

Cette structure, étonnamment complexe, offre une surface immense pour l'ADN, tout en préservant la densité des données. De même, cette configuration permet de déposer l'ADN de façon extrêmement compacte. Il est désormais possible de stocker l'équivalent d'un millier de données d'ordinateurs portables dans un espace aussi réduit qu'une gomme à crayon.

Ces dendricolloïdes possèdent une grande surface, ce qui permet de stocker l'ADN efficacement. De plus, ils préservent son intégrité sur le long terme.

Cette découverte ouvre la porte à des applications pratiques et révolutionnaires. Grâce à cette technologie, l'ADN se positionne comme un candidat idéal. Il offre des solutions de stockage compactes et ultra-durables.

Un ADN capable de tout : copier, effacer, et réécrire

Ce qui rend cette technologie encore plus fascinante, c'est la possibilité de traiter l'ADN comme on le ferait avec un disque dur. Selon Kevin Lin, un autre chercheur clé de l'équipe, il est désormais possible de copier des informations directement à partir de l'ADN, sans endommager sa structure.

Sans doute, l'ADN devient ici un outil multifonctionnel. Il peut stocker des données, les récupérer, les effacer et les réécrire, le tout avec précision et de manière répétable.

Apparemment, ces fonctionnalités ressemblent à ce que l'on trouve dans les appareils électroniques, mais avec une durabilité et une compacité bien supérieure. Ainsi, cette avancée place l'ADN au centre des futures technologies de stockage et de calcul.

Alors, comment trouvez-vous cette nouvelle technologie ? Pensez-vous qu'elle pourrait traiter les données aussi efficacement que les ordinateurs actuels ? Partagez vos avis dans les commentaires !

