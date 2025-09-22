Samsung Freestyle 2 : ce projecteur a remplacé ma TV, et il est à moitié prix

Lancé à 999 €, le Samsung The FreeStyle 2 est aujourd’hui proposé à seulement 499,99 € chez Fnac et Darty. Une économie de 500 € qui rend enfin ce projecteur nomade haut de gamme accessible. Pour moins de 500 €, vous pouvez profiter d’un écran de 100 pouces à la maison… ou même au jardin !

Quand j’ai acheté le Samsung Freestyle, je pensais qu’il me servirait seulement occasionnellement pour faire des séances de ciné à la maison.

Et puis, je l’ai allumé… et j’ai immédiatement pris ma claque. Un projecteur que vous pouvez déplacer n’importe où dans la maison, et qui règle automatiquement la qualité de l’image et l’inclinaison de l’écran en un instant…

En tant que fan d’animes, il a totalement remplacé ma télé pour regarder Crunchyroll. J’adore regarder les sakugas sur l’écran géant avec les couleurs chatoyantes !

Je peux vous dire que sur des animes comme Kaiju No 8 ou Solo Leveling, j’en ai pris plein les mirettes. Pareil pour le grand final de l’Attaque des Titans !

D’ailleurs, je préfère attendre la sortie du film « Demon Slayer : La Forteresse Infinie » en streaming pour en profiter dans le confort de mon fauteuil avec mon casque Sony connecté en Bluetooth.

C’est aussi très sympa de brancher son PC ou sa console en HDMI pour jouer aux jeux vidéo sur écran géant, notamment à la fraîche sur la terrasse.

Notez que vous pouvez installer les plateformes de streaming comme Netflix ou Prime Video, et que vous avez même accès aux services de Cloud Gaming comme Xbox Game Pass ou Nvidia GeForce Now.

Alors quand j’ai vu cette promo massive sur FNAC et Darty, avec un prix divisé par deux, j’ai failli tomber de ma chaise. A ce prix, j’hésite à en prendre un deuxième. Alors si vous n’avez pas encore de projo, c’est le moment de foncer !

Un projecteur qui remplace la TV XXL

Alors que les téléviseurs de 75 pouces dépassent souvent les 2 000 €, ce projecteur compact et orientable propose une alternative beaucoup plus flexible.

Avec ses 800 g seulement, il se transporte d’une pièce à l’autre ou même en extérieur, branché sur une batterie externe. Mieux encore, sa tête orientable à 180° permet de projeter directement au plafond pour des soirées ciné allongé.

L’expérience cinéma et gaming partout

Conçu pour un usage polyvalent, le The FreeStyle 2 offre une projection Full HD de 30 à 100 pouces, avec HDR et mise au point automatique. Son système corrige même l’inclinaison et aligne l’image automatiquement. En clair, vous posez, vous allumez, et vous regardez.

Côté son, un haut-parleur intégré compatible Dolby Digital Plus diffuse un son clair, avec la possibilité de connecter deux enceintes Bluetooth simultanément.

Mais le plus surprenant reste son Gaming Hub : même sans console, vous pouvez profiter du cloud gaming Samsung et jouer sur grand écran en streaming.

Une baisse de prix spectaculaire : de 999 € à 499 €

Habituellement proposé à 999 €, le Samsung The FreeStyle 2 a déjà connu une première baisse à 699 €.

Aujourd’hui, il est disponible à seulement 499,99 € chez Fnac et Darty, soit 50 % de réduction. À ce tarif, difficile de trouver un concurrent capable d’offrir à la fois mobilité, Smart TV (TizenOS) et cloud gaming !

Un produit fiable signé Samsung

Samsung n’a plus rien à prouver sur la qualité de ses écrans et de son écosystème connecté. Compatible Google Assistant, Alexa, Bixby et AirPlay 2, ce picoprojecteur s’intègre facilement dans un salon moderne.

Ajoutez à cela la garantie constructeur et la livraison via deux enseignes de confiance (Fnac et Darty), et vous avez la recette d’un achat sans risque.

En résumé : l’écran géant accessible partout

Le Samsung The FreeStyle 2 est idéal pour ceux qui veulent un cinéma XXL sans TV encombrante, mais aussi pour les gamers qui veulent jouer en grand format, ou pour profiter d’une soirée en extérieur entre amis.

