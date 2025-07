Crunchyroll : regardez des animes japonais gratuit tout l’été grâce à cette astuce

Voilà une information qui devrait sûrement plaire aux fans d’animes japonais. L’accès à Crunchyroll est gratuit pendant 60 jours. À condition, bien sûr, de suivre la bonne méthode.

Vous êtes fans d’animes japonais ? Et si je vous disait que vous pouvez avoir un accès gratuit et illimité à Crunchyroll ? Oui, cet été, pas besoin de sortir le chéquier pour savourer vos séries japonaises préférées. Même les toutes dernières sorties. Une occasion en or pour enchaîner les épisodes sans se ruiner ! Alors, je vais vous montrer comment profiter de cette offre exceptionnelle.

Crunchyroll a récemment annoncé un partenariat avec Xbox. Ainsi, pour marquer le coup, la plateforme offre à tous les membres de Xbox Game Pass Ultimate un accès gratuit à Crunchyroll premium pendant deux mois.

Vous faites partie de ces abonnés ? Vous pouvez donc dès maintenant activer cet essai gratuit de 60 jours à Crunchyroll. Largement de quoi explorer une vaste sélection de séries et découvrir toutes les fonctionnalités premium.

Mais attention, cette promotion n’est pas permanente. Elle est disponible jusqu’au 22 août 2025. Vous aurez en revanche la possibilité d’activer l’essai gratuit prolongé jusqu’au 29 août 2025. Alors, dépêchez-vous d’en profiter !

Pour rappel, l’abonnement Mega Fan coûte 7,99 € par mois. Il donne droit à un accès illimité au catalogue, sans publicité. Vous profitez aussi des épisodes récents pour ce prix-là. Autant dire que cette offre gratuite est donc une belle opportunité à ne pas manquer.

Alors, pour en bénéficier, rendez-vous simplement dans votre Galerie des Avantages. Repérez la bannière dédiée à Crunchyroll Premium et activez l’essai gratuit en quelques clics.

Une bonne affaire ?

Oui, pour les abonnés actuels au Xbox Game Pass Ultimate, cette offre est une bonne affaire. C’est l’occasion idéale de découvrir tout ce que Crunchyroll a à offrir, sans débourser un centime.

En plus, l’abonnement Mega Fan de Crunchyroll permet de regarder du contenu sur quatre appareils simultanément. Mieux encore, vous pouvez télécharger vos animes préférés et les visionner hors ligne, où vous voulez.

Et pour les non-membres du Xbox Game Pass Ultimate ? C’est peut-être le bon moment pour franchir le pas. Parce qu’avec cette souscription, non seulement vous débloquez Crunchyroll gratuit pendant 60 jours. Mais en plus vous avez un accès illimité à une immense bibliothèque de jeux.

Le Xbox Game Pass Ultimate coûte 17,99 € par mois. Un tarif qui vous ouvre la porte à des centaines de titres incontournables, comme Clair Obscur: Expedition 33 ou WUCHANG: Fallen Feathers.

À savoir que Crunchyroll est disponible presque partout. Vous pouvez bien sûr regarder vos animes directement sur le site officiel ou via l’appli sur votre appareil mobile. Celle-ci est en effet compatible avec iOS, Android, Amazon Fire ou Samsung Galaxy.

Le service de streaming est même accessible depuis des consoles de jeu comme Nintendo Switch ou encore Xbox Series X et S. Bref, où que vous soyez, vous pouvez suivre One Piece, Kaiju No. 8 Saison 2 ou encore Nyaight of the Living Cat.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.