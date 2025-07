Crunchyroll remplace ses traducteurs par ChatGPT, et se fait griller d’une façon débile

Selon certaines révélations,Crunchyroll aurait recours à ChatGPT pour traduire ses animes. Une initiative qui en laisse plus d’un furieux.

Aujourd’hui, presque tout le monde utilise ChatGPT. Nul ne peut le nier. Ce chatbox est devenu incontournable pour beaucoup. Même les entreprises s’y mettent pour optimiser leur productivité. Mais là où on ne l’attendait pas, c’est du côté de Crunchyroll. La célèbre plateforme de streaming d’animés s’en serait servie pour traduire certains épisodes. Et ce qui choque surtout, c’est la manière, pour le moins absurde, dont l’info a été révélée.

Crunchyroll utilise ChatGPT : des fans déçus

Les résultats en disent long. Crunchyroll domine le monde streaming d’anime avec ses plus de 17 millions d’abonnés payants. Elle est une référence pour les amateurs de manga partout dans le monde. Mais ces derniers jours, ce n’est pas pour une nouvelle série qu’elle fait parler d’elle. Une controverse vient troubler l’image de la plateforme.

Les utilisateurs ont surpris Crunchyroll d’utiliser ChatGPT pour générer ses sous-titres. L’erreur a été repérée dans le tout premier épisode de la série Necronomico and the Cosmic Horror Show. Sur la version allemande, on peut lire noir sur blanc dans les dialogues : « ChatGPT a dit : ». Et pas besoin d’être bilingue pour la remarquer.

Cette mention est censée rester en coulisses, mais voilà, elle s’est glissée à l’écran. Est-ce si grave que ça ? Bien sûr, cela ne change rien à l’histoire de l’anime. Par contre, pour certains fans, il s’agit d’une négligence.

Beaucoup ont été déçus. « C’est inacceptable » déplore un utilisateur de Bluesky. « Comment peut-on s’attendre à ce que nous payions pour un service qui se moque visiblement de la qualité de ses produits ? »

Une situation loin d’être inédite

Ce qui dérange surtout les utilisateurs dans cette histoire, c’est la contradiction entre les faits et les déclarations officielles. En avril dernier, Rahul Purini, le président de Crunchyroll, affirmait dans une interview à Forbes que la plateforme n’envisage pas « l’IA dans le processus créatif, y compris pour ses doubleurs ».

Mais voilà que quelques mois plus tard, ChatGPT se retrouve au cœur des sous-titres d’un anime de Crunchyroll. Et ce n’est pas la première fois que les abonnés pointent du doigt la qualité des traductions. En 2023 déjà, certains avaient repéré des incohérences dans les sous-titres de The Yuzuki Family’s Four Sons. Pourtant, à l’époque, rien ne prouvait que l’IA était impliquée dans la traduction.

Quoi qu’il en soit, cette affaire soulève pas mal de questions. Est-ce que l’usage de l’IA pour les sous-titres est devenu une pratique courante en interne ? Ou alors, s’agit-il simplement d’une erreur humaine ? Pour l’instant, Crunchyroll ne s’est pas exprimé officiellement. Une affaire à suivre.

