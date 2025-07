Submagic : la solution la plus complète

On aime Outils variés et efficaces

Export optimisé pour Instagram On aime moins Peu de contrôle sur les clips IA

Tarifs assez élevés

Submagic est un outil de sous-titrage qui a su se faire une place de choix dans le game grâce à sa capacité à tout faire, ou presque.

Sous-titrage rapide, ajout d’effets, sons IA, ou transitions dynamiques, la liste est longue et tout est pensé pour créer un contenu fluide et engageant. L’aspect légende n’est pas en reste puisque les textes sont adaptables, rythmés, pensés pour capter l’attention, et l’interface permet de régler l’animation et les styles en quelques clics. Cela en fait donc un générateur de légendes performant pour Instagram en plus d’être un assistant créatif. La solution idéale pour booster vos Reels et stories.

Seule limite ? Les fonctions les plus avancées sont réservées aux offres payantes, ce qui peut freiner les petits créateurs au budget serré.

Caractéristiques techniques