Dès les premières secondes d’utilisation de Vidyo, on sent que ce logiciel de sous-titrage et de montage vidéo par IA n’est pas là pour plaisanter. Ergonomique, rapide et plein de promesses, il s’impose face à d’autres outils comme Submagic. Vidyo a-t-il su tenir ses promesses pendant notre test complet ? Verdict ci-dessous !

Difficile aujourd’hui de faire une vidéo performante sur TikTok, YouTube ou Insta sans sous-titre, effet stylisé ou format repensé. C’est là que Vidyo promet une solution tout-en-un. Nous avons pris le temps de le tester au complet fond, et notre avis se précise au fil des fonctionnalités.

Vidyo L’outil de sous-titrage IA le plus généreux Visiter le site Verdict Au vu du test effectué, Vidyo est un outil qui intéresse de par sa proposition, ses fonctionnalités et son accessibilité. S’adressant à un large public, les créateurs de contenus ne seront pas en reste, en y trouvant alors une solution pour automatiser une grande partie de leurs activités. Si le tarif semble cher, cet outil n’en reste pas moins une solution complète pour le sous-titrage et la création de vidéos. Un outil IA à essayer et à adopter impérativement. On aime Variété des fonctionnalités

Outil intuitif On aime moins Tarifs assez chers

Quelques outils génériques

Vidyo : qu’est-ce que c’est ?

Vidyo est un outil en ligne utilisant l’intelligence artificielle, conçue pour simplifier le montage vidéo, mais aussi la création de sous-titres automatiques.

À l’heure où le partage de vidéo est omniprésent sur les réseaux sociaux et que le contenu doit être rapide, clair et engageant, les outils IA se positionnent comme l’une des solutions les plus intéressantes. Ainsi, pour la création vidéo, les besoins d’un bon outil de sous-titrage IA se font ressentir. Que ce soient les algorithmes capricieux des réseaux et les utilisateurs qui regardent sans musique, les sous-titres ne sont plus une option, mais un standard. Pourtant, peu d’outils combinent précision, rapidité et simplicité. Et c’est là que Vidyo veut tirer son épingle du jeu.

Ce qui distingue Vidyo de ses concurrents ? Sa promesse de convertir automatiquement vos longues vidéos en extraits courts, pertinents et sous-titrés, directement exploitables sur les plateformes sociales. Avec une approche “plug and play”, Vidyo offre un processus simplifié qui pourrait bien changer la donne pour les créateurs les plus pressés.

La question est alors de savoir si l’outil mérite sa place parmi les générateurs de sous-titres phares sur le marché. Nous allons y répondre de ce pas avec un test complet.

Méthodologie de rédaction de test

Pour déterminer si Vidyo est un excellent choix ou non, il est nécessaire d’en faire un test intégral. Et pour le réaliser dans les meilleures conditions, il faut suivre une méthodologie précise :

Analyse et exploration web pour comprendre l’engouement suscité par l’outil, les retours des utilisateurs et les informations essentielles.

pour comprendre l’engouement suscité par l’outil, les retours des utilisateurs et les informations essentielles. Test en condition réelle de l’outil en important nos vidéos pour y générer des sous-titres, mais aussi effectuer des découpages et créer des avatars.

de l’outil en important nos vidéos pour y générer des sous-titres, mais aussi effectuer des découpages et créer des avatars. Évaluation des fonctionnalités selon critères : qualité du rendu, rapidité, intuitivitée, et personnalisation.

selon critères : qualité du rendu, rapidité, intuitivitée, et personnalisation. Analyse des tarifs pour vérifier la cohérence entre prix, limites d’usage et valeur réelle.

À travers ce test, nous avons pu voir en détail les véritables capacités de Vidyo. Aussi, il nous est possible de vous les partager pour vous donner une idée globale de la qualité de cet outil.

Test de Vidyo : analyse des fonctionnalités

Derrière l’interface minimaliste de Vidyo se cache un vrai couteau suisse boosté à l’IA.

Vidyo promet de vous faire gagner du temps sans sacrifier la qualité. Mais qu’en est-il des faits ? Nous avons passé au crible ses principales fonctionnalités pour vous donner la réponse.

Générateur de sous-titres

En premier lieu, nous avons testé le générateur de sous-titres de Vidyo à travers nos propres contenus.

Le résultat ? Plus impressionnant que ce que l’on pensait. En effet, l’IA détecte automatiquement les phrases, les intonations, et les coupe naturellement. Ainsi, pas de phrases tronquées ni de sous-titres illisibles. La transcription reste fiable (environ 95 % de précision en français), et il est possible de corriger manuellement les erreurs. Côté design, plusieurs options sont disponibles pour personnaliser la police, les couleurs ou encore la position des textes. En quelques clics, la vidéo devient prête pour les Reels Instagram ou TikTok.

L’outil est rapide, sans latence perceptible. On apprécie aussi la synchronisation fluide entre l’audio et les textes. En somme, Vidyo gère la tâche avec brio et s’impose comme un bon élément dans le monde du sous-titrage automatique.

Générateur de clips

Au-delà du sous-titrage, vous avez certainement ici la fonction star de Vidyo.

Avec l’option génération de clips, vous pourrez effectuer le découpage automatique de vos vidéos, mais aussi la personnalisation interne de vos contenus. Nous l’avons notamment testé pour des contenus type podcast. Ainsi, l’IA a extrait plusieurs moments forts, souvent pertinents, même si on a dû affiner à la main parfois.

Le vrai plus ? Les clips générés sont déjà au bon format, avec le sous-titrage intégré et une mise en page dynamique (zoom, découpe verticale, transitions). Un processus qui vous fera gagner un temps fou. Cette fonctionnalité est parfaite pour les créateurs de contenu sur YouTube Shorts, Reels, TikTok. Il s’agit aussi d’une excellente solution pour les formateurs qui veulent extraire des pépites d’un webinaire.

C’est là que Vidyo justifie tout son intérêt : faire du recyclage intelligent de contenu sans prise de tête.

Générateur de vidéo

Moins connu que ses fonctions de découpe, le générateur de vidéos de Vidyo n’en reste pas moins une fonctionnalité essentielle.

Aussi, il permet également de créer automatiquement des montages à partir d’un lot de clips. Nous avons testé en important plusieurs extraits, et en quelques minutes, l’outil a généré une vidéo fluide, avec transitions, effets dynamiques et les aspects les plus importants. Vous avez donc ici un excellent moyen pour produire du contenu cohérent rapidement, sans passer par un logiciel de montage complexe. Bien sûr, cela ne remplacera pas un montage pro, mais pour les besoins quotidiens d’un créateur indépendant, c’est largement suffisant.

À noter que Vidyo permet aussi d’ajouter des éléments de branding, à savoir des logos, couleurs, et templates pour personnaliser le rendu final. Vous pouvez alors publier sur LinkedIn ou Instagram une vidéo complète, sans avoir touché à d’autres logiciels plus complexes.

Création d’avatars/influenceurs

Sans s’arrêter à la création de clips, Vidyo propose une fonctionnalité encore assez rare, même avec l’essor de l’IA : la création d’avatars.

Ainsi, en important une photo ou un extrait, il vous est possible de générer un avatar vidéo parlant. Ce type de création peut être utilisé dans des tutoriels, vidéos guides podcasts ou tout simplement, des messages automatisés. Le rendu est étonnamment réaliste : le mouvement des lèvres colle bien à la voix, et les avatars sont expressifs. Vous pourrez également choisir des styles variés, du pro sérieux au style un peu plus orienté cartoon.

Il s’agit ici d’une fonctionnalité plus qu’utile pour personnaliser du contenu sans devoir préparer tout un processus de tournage. Aussi, les coachs et les formateurs y trouveront un vrai levier pour dynamiser leurs vidéos. Mention spéciale pour la possibilité de changer de langue ou d’accent, idéal pour une audience internationale.

Vidyo marque un point avec cette option encore assez rare qui peut vraiment faire la différence pour gagner du temps tout en gardant une image professionnelle.

Test de Vidyo : Maniabilité et expérience utilisateur

En termes de maniabilité, Vidyo n’a rien à envier à ses concurrents.

L’interface est épurée, moderne et intuitive. Aussi, pas besoin de passer par une étape de tutoriel interminable. Aussi, dès la première connexion, tout est guidé, fluide et logique. Le tableau de bord regroupe tous les projets, les outils de génération, et l’historique. Vous pouvez donc facilement revenir sur une vidéo, éditer un clip ou en exporter en quelques secondes. Le temps de chargement est très court, même pour des vidéos longues (plus de 30 minutes).

Les outils sont regroupés par besoin : couper, sous-titrer, générer, styliser. Chaque action est grandement simplifiée. On sent ainsi que l’expérience utilisateur a été pensée pour les débutants. Ainsi, même une personne peu à l’aise avec les outils vidéo pourra produire un contenu propre en 15 minutes chrono. Autre bon point : Vidyo est 100 % en ligne. Aucun téléchargement, tout se fait depuis le navigateur, même sur tablette ou mobile.

Toutefois, il faut noter que les fonctionnalités avancées de personnalisation pourraient être un peu plus développées (choix de transitions, musique, etc.). Mais dans l’ensemble, le confort est au rendez-vous, et on prend vite goût à cet outil IA.

Test de Vidyo : qu’en est-il du prix ?

Vidyo propose un modèle freemium assez classique, avec plusieurs niveaux d’abonnement :

Gratuit : avec accès limité, 75 crédits par mois, des rendus en 720p et l’accès à l’IA de manière restreinte.

: avec accès limité, 75 crédits par mois, des rendus en 720p et l’accès à l’IA de manière restreinte. Lite à 24 €/mois : clips illimités, sous-titrage, vidéo en Full HD 1080p pour l’importation et l’exportation.

: clips illimités, sous-titrage, vidéo en Full HD 1080p pour l’importation et l’exportation. Essentiel à 33 €/mois : illimité, accès à plus d’une dizaine d’outils IA additionnels, assistance IA, intégration avec les réseaux sociaux phares.

: illimité, accès à plus d’une dizaine d’outils IA additionnels, assistance IA, intégration avec les réseaux sociaux phares. Growth à 33 €/mois : illimité, accès à tous les outils, priorité sur les outils IA et les nouveautés, supports complets.

À première vue, les tarifs semblent chers. Mais si on compare au temps économisé (entre montage, sous-titrage et découpage automatique), l’investissement est vite rentabilisé, surtout pour un créateur qui publie régulièrement.

Aussi, le tarif reste aligné avec ceux des concurrents, devenant une alternative à Submagic ou Descript, des grands noms du sous-titrage IA. Il faut aussi noter que Vidyo ne facture pas à la minute, mais propose des forfaits mensuels. On aime ou on aime pas, mais cela pousse à produire régulièrement, ce qui est finalement cohérent avec les objectifs des créateurs de contenu.

