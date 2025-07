The Alters : comment ce jeu déjà culte utilise l’IA générative ?

Des révélations indiquent que les développeurs de The Alters ont eu recours à l’IA générative. Cette utilisation suscite des critiques au sein de la communauté des joueurs.

The Alters s’est rapidement imposé comme l’un des titres les plus marquants de ces derniers mois. Le jeu séduit non seulement par son univers original, mais aussi par sa narration soignée et son ambiance immersive. Pourtant, tout récemment, une polémique a éclaté. Des joueurs ont découvert la présence de contenu généré par IA dans certains éléments du jeu The Alters. Et face à la controverse, le 11 Bit studios n’a pas tardé à s’expliquer.

The Alters ayant recours à l’IA : des joueurs le prouvent

Le 22 juin, une utilisatrice nommée EarthlingKira a publié une capture d’écran sur Reddit. Ce post a rapidement déclenché une vive polémique. Puisque sur l’image, on peut lire une phrase « Bien sûr, voici une version révisée se concentrant uniquement sur les données scientifiques et astronomiques ». Celle-ci apparaît aux sous-titres du jeu The Alters.

Pour de nombreux internautes, cette tournure ne laisse aucun doute ! Il s’agit d’un prompt généré par une IA. Ce genre de phrase est souvent utilisé par les Chatbots pour clarifier ou réécrire un texte. D’après Eurogamer, d’autres joueurs ont aussi signalé des anomalies dans les traductions du jeu. La version portugaise, notamment, contient des formulations étranges.

Sur Steam, un fil de discussion dédié à The Alters recense également des incohérences dans la version française. Des phrases maladroites ou incomplètes laissent penser que certaines traductions n’ont pas été relues par des humains.

Une transparence remise en question

Bien sûr, aujourd’hui, l’IA est partout. Elle facilite la création et accélère les processus. Elle devient donc difficile à contourner dans le développement de jeux. Or, The Alters qui intègre l’IA a refroidi l’enthousiasme de nombreux fans. Parce qu’au-delà de l’usage d’une telle technologie, c’est surtout le manque de transparence qui dérange.

En effet, depuis janvier 2024, Steam impose aux studios de déclarer tout contenu généré par IA sur la fiche du jeu. Or, The Alters ne mentionne rien. Et pour beaucoup, il s’agit d’une omission grave.

Face à la polémique, 11 Bit Studios a tout de suite réagi. Le 30 juin, le studio a publié un communiqué sur Bluesky pour clarifier la situation. Il y reconnaît avoir utilisé des contenus générés par IA, mais insiste sur leur usage « temporaire et très limité pendant le processus de développement ». Selon lui, « il s’agit d’un cas isolé et l’élément concerné est en cours de mise à jour ».

Concernant les problèmes de traduction, le studio évoque des contraintes de temps en fin de production. Certaines scènes ajoutées à la dernière minute ont été traduites en externe, sans implication directe de l’équipe créative. Néanmoins, 11 Bit Studios affirme avoir déjà corrigé les erreurs identifiées et promet de renforcer ses processus pour éviter que cela ne se reproduise.

