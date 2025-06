Ces 4 prompts transforment ChatGPT en assistant de travail ultime

Vous avez peut-être déjà utilisé ChatGPT pour poser des questions. Ou simplement pour combler un moment de solitude. Mais saviez-vous que cette IA d’OpenAI peut aussi vous prêter main-forte dans votre travail ? Avec les bons prompts, ChatGPT saura simplifier certaines tâches.

Il faut bien le reconnaître. ChatGPT est l’ami idéal que tout le monde aime avoir. Il est toujours disponible et prêt à répondre. Mais ce modèle de langage d’OpenAI peut faire bien plus que discuter. À condition, bien sûr, de savoir l’utiliser correctement, ou plutôt, de savoir bien formuler ses demandes. Parce qu’avec les bons mots, il devient un assistant intelligent, plus réactif et plus précis. Voici donc 4 prompts ChatGPT qui pourraient bien vous être utiles dans votre travail.

Le parfait assistant marketing

ChatGPT ne cesse de progresser à toute vitesse. Ce qui n’était encore qu’un outil pour rédiger un mail ou corriger un texte devient aujourd’hui un véritable couteau suisse numérique. Elle peut même aider dans des domaines plus techniques comme le marketing.

Besoin de lancer un nouveau produit ou de tester un service ? Cette IA d’OpenAI peut vous épauler. L’une des fonctions les plus utiles de ChatGPT consiste à réaliser une étude de marché.

Pour cela, vous n’avez qu’à lui formuler une demande claire comme « Effectue une étude de marché sur [votre sujet]. Je veux uniquement des données fiables, et couvrant la période de [date] à [date]. »

Il va ainsi vous fournir les chiffres clés liés au sujet que vous avez sélectionné. Il vous donne des données précises comme des statistiques de levage, des valorisations ou encore l’état général du marché.

Par ailleurs, ChatGPT est aussi en mesure de vous filer un coup de main quand il s’agit de trouver des idées. Il est là pour reformuler un titre ou bien proposer un nouveau concept visuel. Il est évidemment capable d’explorer plusieurs domaines adaptés à votre projet.

Si vous voulez qu’il aille encore plus loin, vous pouvez lui fournir des documents à lire avant qu’il ne vous fasse ses suggestions. Il suffit d’ajouter un prompt du type : « Propose des alternatives à ces idées après avoir lu tout le contenu joint. ». N’oubliez pas que mieux vous formulez votre demande, plus ChatGPT vous donne des réponses précises.

Des prompts ChatGPT pour économiser en temps

Avouez-le, lire un article en entier n’a rien de très excitant. Et encore moins quand le sujet n’emballe pas vraiment. Heureusement, ChatGPT peut aider à aller à l’essentiel en résumant un document ou un rapport de recherche.

Il livre les points importants à connaître. De quoi gagner quelques minutes et se concentrer sur des tâches plus prioritaires. En plus, inutile de copier tout le texte. Collez simplement le lien dans votre prompt ChatGPT avec une phrase comme « Résume l’article sur [lien de l’article] ».

À part cela, il est possible de demander à ChatGPT de repérer les points clés d’un article. Pratique quand on n’a pas le temps de tout lire ou qu’on veut éviter de passer à côté de l’essentiel.

Avec un prompt bien formulé, l’IA vous ressort souvent les infos importantes. Bien sûr, si quelque chose vous échappe, rien ne vous empêche de lui poser des questions à tout moment pour clarifier un point.

Attention quand même, même avec les bons prompts, ChatGPT n’est pas infaillible. Il peut se tromper ou inventer des infos. N’oubliez pas qu’il reste un outil pas un expert. À vous donc de vérifier et d’ajuster. Parce qu’au final, on n’est jamais mieux servi que par soi-même.

Et vous ? Avez-vous déjà testé ChatGPT dans votre travail ? Quel prompt avez-vous utilisé pour le rendre utile ? Partagez votre expérience en commentaire.

