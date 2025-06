ChatGPT : les Projets deviennent beaucoup plus malins ! Voici ce qui a changé

ChatGPT ajoute un ingrédient spécial à ses fonctionnalités avec la nouvelle version des Projets. Fini le fouillis digital et les bouts de conversation éparpillés. Tout se regroupe, s’organise et devient plus intelligent. Productivité, contexte et fichiers réunis, enfin un ChatGPT multitâche.

OpenAI vient de déployer sur ChatGPT une mise à jour pour sa fonctionnalité Projets. L’idée, c’est d’offrir un espace de travail centralisé où tout ce que vous échangez avec l’IA prend du sens. Le tout avec une bonne dose de contexte en plus. Que vous soyez en train de planifier un événement, d’écrire un roman ou de monter un business, Projets transforme ChatGPT en véritable allié d’organisation.

Un cerveau central pour tous vos projets

ChatGPT peut maintenant vous aider à piloter vos Projets comme un véritable assistant numérique. Avec la nouvelle version des Projets, vous disposez d’un espace de travail intelligent, capable de regrouper discussions, fichiers, consignes personnalisées et outils… tout ça au même endroit.

Vous pouvez créer autant de projets que nécessaire (jusqu’à 20 fichiers par projet). En plus, chacun agit comme un dossier dédié à un objectif précis. Par exemple, organiser un mariage, rédiger un roman, lancer un produit… Vous donnez un nom clair, vous importez vos fichiers, vous ajoutez vos consignes spécifiques.

Updates to projects are rolling out now to Plus, Pro, and Team users starting today.



Improved memory in projects is available for Plus and Pro users.

ChatGPT comprend mieux vos intentions, car il peut lire et utiliser vos fichiers (PDF, images, tableaux…). Il peut aussi suivre des instructions spécifiques au projet, se souvenir du contexte pour des réponses plus cohérentes.

ChatGPT peut aussi glisser des discussions déjà existantes dans le bon projet et référencer automatiquement ce qui a déjà été dit ou partagé. Et avec la mémoire activée, c’est encore plus fluide sur le long terme.

Des outils puissants réunis en un seul endroit

Les Projets vous donnent aussi accès à plusieurs fonctionnalités avancées. Notamment, la recherche approfondie (Deep Research) pour générer des rapports solides. Le mode vocal est là pour parler à ChatGPT sans taper.

On retrouve aussi la Génération d’Image pour créer des visuels à la volée. Les Canvas aussi pour collaborer sur du contenu, du code ou des idées. Et le Partage par lien d’une seule discussion, sans exposer tout le projet. Côté confidentialité, les Projets ne sont pas utilisés pour entraîner les modèles d’OpenAI. Sauf si vous avez activé cette option volontairement.

Un petit privilège est réservé pour les utilisateurs Pro, Teams et Entreprises. Ils bénéficient d’options renforcées comme le chiffrement, la journalisation, les résidences des données… Et bien sûr, vous gardez la main pour supprimer discussions, fichiers ou projets entiers.

Grâce à cette mise à jour, ChatGPT devient donc un hub de productivité modulable, intelligent et personnalisable. Que vous gériez une montagne de fichiers ou un simple projet créatif, les nouveaux Projets sont là pour garder le cap.

