ChatGPT devient l’assistant personnel des Français

Un frigo vide, un chat malade, une batterie douteuse : désormais, c’est l’IA qui répond. Dans les foyers français, ChatGPT s’invite partout, du potager aux repas de famille.

Ils sont désormais près de quatre Français sur dix à utiliser l’IA régulièrement. Et pour beaucoup, cela commence par une question simple : “Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?”. Jérôme, père de cinq enfants dans le Nord, n’hésite plus à dégainer ChatGPT pour planifier ses repas. Il photographie le contenu de son frigo, donne quelques instructions à l’IA, et propose ensuite les recettes à ses enfants. Verdict ? Ce soir, ce sera croque-monsieur. « Quand on a cinq enfants, oui, je vous garantis que ça change la vie », commente-t-il face caméra.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

L’IA ne se limite pas à la cuisine. Dans son jardin, Jérôme s’inquiète pour l’état de son pommier. Une simple photo plus une question posée à voix haute et ChatGPT identifie des chenilles défoliatrices en quelques secondes. « J’aurais mis une demi-heure à chercher moi-même avec Google », souligne-t-il. Même réflexe avec sa voiture : pour tester sa batterie, il demande à l’IA la procédure à suivre. « Si la tension est en dessous de 12 volts, il est probablement temps de la remplacer », répond l’application.

Des réponses utiles… mais parfois incomplètes

Ces diagnostics express restent pratiques, mais nécessitent parfois des vérifications humaines. Hugues Roger, directeur après-vente d’un garage à Dechy, valide l’analyse de l’IA, mais avec réserve. « Elle nous donne une base, mais ça peut masquer une batterie vieille et affaiblie », explique-t-il. L’IA propose un contrôle simple, mais ne remplace pas un examen approfondi. Elle peut indiquer une tension correcte sans détecter une perte de capacité réelle.

Djamila, autre utilisatrice, a trouvé la bonne méthode pour affiner les réponses : rentrer dans le détail. Lorsqu’elle adopte un chaton, elle précise l’âge, l’état de sevrage, les besoins spécifiques. En retour, ChatGPT lui fournit une routine complète, horaire des repas, besoins en eau, conseils vétérinaires. Elle l’utilise comme un assistant personnel, auquel elle parle « comme à une personne très organisée ».

L’IA, nouvel outil de comparaison en temps réel

Sur un marché, Carmelo photographie les produits qui l’intéressent. En les envoyant à l’IA, il obtient rapidement une estimation de prix ailleurs. Résultat : il valide son achat ou change d’avis sur le champ. « Ça me permet de me rassurer, ou alors de me dissuader surtout », dit-il. Le geste est devenu automatique : une photo, une requête, une réponse, le tout en quelques secondes.

L’IA s’installe dans les gestes du quotidien, souvent sans qu’on s’en rende compte. Elle accompagne, accélère, simplifie, mais ne remplace pas totalement l’humain. Les réponses peuvent être fiables, mais elles dépendent de la clarté des consignes et des contextes. Dans cette logique, les Français apprennent à dialoguer avec ChatGPT, non plus comme des machines, mais comme des coéquipiers à part entière.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.