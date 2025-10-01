OpenAI lance Sora 2 : l’IA de vidéo qui dépasse la réalité… et rend plus addict que TikTok

OpenAI dévoile Sora 2, une IA vidéo capable de générer des scènes hyperréalistes avec son et physique crédible. Mais la firme va plus loin : elle lance aussi une appli sociale façon TikTok, peuplée uniquement de vidéos artificielles. Une prouesse technologique… qui pose la question de l’addiction et de la frontière entre réel et fiction.

Souvenez-vous. En 2024, OpenAI avait déjà secoué le web avec Sora, une IA capable de générer des vidéos à partir d’une simple phrase.

C’était bluffant… mais aussi très approximatif : des personnages qui se déformaient, des objets qui flottaient, des scènes crédibles seulement si l’on fermait un œil.

Un an plus tard, place à Sora 2. Cette nouvelle version n’est plus seulement un générateur de clips : elle se veut un simulateur de réalité.

Et pour amplifier l’impact, OpenAI lance aussi une application sociale au look de TikTok, peuplée exclusivement de vidéos IA. On ne sait plus si l’on doit applaudir l’exploit… ou s’inquiéter de ce futur où la fiction avale le réel.

Quand l’IA se prend pour Spielberg

OpenAI présente Sora 2 comme son « imagination engine » le plus puissant. La grande nouveauté ? La simulation du monde réel (world simulation).

L’IA ne se contente plus d’assembler des images : elle applique les règles de la physique. Une balle rebondit, un liquide s’écoule, un personnage court sans se tordre les jambes. On est encore loin d’Avatar 3, mais la différence avec la première version saute aux yeux.

Parmi les améliorations majeures :

Des personnages crédibles : leurs gestes sont plus fluides, les visages plus naturels.



: leurs gestes sont plus fluides, les visages plus naturels. Des objets cohérents : fini les tasses qui traversent les tables ou les chiens à six pattes.



: fini les tasses qui traversent les tables ou les chiens à six pattes. Audio intégré : Sora 2 génère aussi voix et sons, parfaitement synchronisés. Elle rivalise donc désormais avec Google Veo 3.

Multiplicité des plans : un seul prompt peut donner lieu à plusieurs angles de caméra.



: un seul prompt peut donner lieu à plusieurs angles de caméra. Durée rallongée : les vidéos atteignent désormais 10 secondes, contre 8 secondes pour Veo 3.



Sora 2 se positionne donc comme un outil non seulement pour les créateurs indépendants, mais aussi comme une arme de compétition face à Google, Runway ou Pika Labs.

Après TikTok, voici… FakeTok

OpenAI ne s’arrête pas à la démonstration technologique. Avec l’app Sora, la firme de Sam Altman vise carrément la création d’un nouveau réseau social 100 % IA.

Imaginez un TikTok où aucune vidéo n’a jamais été filmée par un humain : un flux vertical, des recommandations algorithmiques, des vidéos infinies — mais toutes générées par l’intelligence artificielle.

Parmi les fonctionnalités phares :

Génération de clips depuis du texte ou une image d’inspiration .



. La fonction Cameo : l’utilisateur peut utiliser le visage (et la voix) d’un proche pour des vidéos, avec son consentement.



: l’utilisateur peut utiliser le visage (et la voix) d’un proche pour des vidéos, avec son consentement. Des remix en “chains” , équivalents des duos TikTok, permettant de rebondir sur la création d’un autre.



, équivalents des duos TikTok, permettant de rebondir sur la création d’un autre. La possibilité de garder une vidéo privée jusqu’à ce qu’on décide de la publier.



jusqu’à ce qu’on décide de la publier. Suivre, découvrir, partager : bref, un écosystème social complet.



OpenAI promet que l’application est conçue pour favoriser la création plutôt que la consommation. Mais soyons lucides : face à un fil infini de vidéos inédites, la frontière entre inspiration et addiction risque d’être très mince…

Notons d’ailleurs que Meta a annoncé un projet très similaire il y a quelques jours avec son application Vibes, elle aussi présentée comme un TikTok basé sur l’IA.

Allons-nous finir comme dans Matrix, drogués à la réalité virtuelle générée par IA pendant que nos corps servent de piles pour un système informatique ?

Génie créatif ou boîte de Pandore ?

I tested the AI model Sora 2 on classic anime, the result is hardly believable…



I can already see the hundreds of fanmades and parodies that are going to come out! Sora 2 is definitely a new step in AI anime.. pic.twitter.com/npWkSJjjML September 30, 2025

Avec Sora 2, un créatif peut tourner une pub, une bande-annonce ou une mini-série en quelques clics. C’est le rêve d’un cinéma démocratisé, accessible à tous. Mais c’est aussi l’ouverture d’une boîte de Pandore :

Manipulations politiques : des deepfakes capables de brouiller les campagnes électorales.



: des deepfakes capables de brouiller les campagnes électorales. Usages malveillants : revenge porn, faux témoignages vidéo, escroqueries.



: revenge porn, faux témoignages vidéo, escroqueries. Addiction massive : un feed infini de contenus calibrés pour hypnotiser.



: un feed infini de contenus calibrés pour hypnotiser. Crise de confiance : si tout peut être généré, comment distinguer la preuve vidéo de la fiction ?



OpenAI, de son côté, assume son ambition : faire pour la vidéo ce que GPT-4 a fait pour le texte — propulser l’IA dans le mainstream.

Pas encore de Hollywood, mais déjà des castings

Avec Sora 2, chacun peut devenir acteur d’un court-métrage improvisé. Mais OpenAI insiste sur un point : tout repose sur le consentement.

Les Cameos sont opt-in uniquement : vous devez enregistrer votre visage et votre voix pour les intégrer.



sont : vous devez enregistrer votre visage et votre voix pour les intégrer. Les personnalités publiques sont protégées : impossible de générer un Obama ou une Taylor Swift sans qu’ils aient eux-mêmes fourni leur cameo.



sont protégées : impossible de générer un Obama ou une Taylor Swift sans qu’ils aient eux-mêmes fourni leur cameo. Pour les ados : quota de vidéos consultables par jour, filtres de contenu et restrictions sur les messages privés.



En clair, Sora 2 ouvre une scène de casting mondiale… mais avec quelques garde-fous pour éviter la dérive totale.

Copyright ? Connais pas

Derrière l’émerveillement technologique, une polémique enfle déjà : les données d’entraînement.

OpenAI applique la même règle que pour ses autres modèles : les œuvres protégées sont incluses par défaut, sauf si les ayants droit demandent expressément à être retirés (opt-out).

C’est pourquoi des milliers d’artistes découvrent que leurs créations peuvent avoir servi de carburant à Sora sans qu’ils n’aient jamais donné leur accord.

Les critiques évoquent le risque d’un déluge de contenus artificiels qui noieront la production humaine.

Une sorte de pollution numérique surnommée « AI slop » : des vidéos sans fin, interchangeables, qui saturent les plateformes et érodent la valeur de la création originale.

Une sécurité… visible à l’écran

Consciente des dérives possibles, OpenAI met en avant plusieurs dispositifs de sécurité :

Chaque vidéo générée inclut des métadonnées C2PA , un standard pensé pour authentifier les contenus numériques.



, un standard pensé pour authentifier les contenus numériques. Des filigranes visibles apparaissent systématiquement, afin d’indiquer qu’il s’agit d’une création IA.



apparaissent systématiquement, afin d’indiquer qu’il s’agit d’une création IA. Pour les plus jeunes, des contrôles parentaux permettent de filtrer le contenu et de limiter les interactions.



Sur le papier, ces garde-fous rassurent. Mais l’histoire d’internet montre que tout watermark finit un jour par être effacé, et que les contournements arrivent toujours plus vite que les régulations.

OpenAI a choisi un lancement très contrôlé. Pour le moment, seuls les utilisateurs basés aux Etats-Unis et au Canada peuvent y accéder.

Phase 1 – Invitation directe : quelques utilisateurs reçoivent une invite officielle, chacun doté de friend passes pour inviter leurs proches.



: quelques utilisateurs reçoivent une invite officielle, chacun doté de friend passes pour inviter leurs proches. Phase 2 – Abonnés ChatGPT : priorité donnée aux utilisateurs intensifs de Sora 1, puis aux abonnés ChatGPT Pro (200 $/mois) , avant les offres Plus et Team .



: priorité donnée aux utilisateurs intensifs de Sora 1, puis aux abonnés , avant les offres et . L’invitation arrive sous forme de notification dans l’app ChatGPT .



. L’app Sora iOS est déjà dispo sur l’App Store US/Canada, et l’accès web via sora.com est ouvert pour les comptes invités.



est déjà dispo sur l’App Store US/Canada, et l’accès web via est ouvert pour les comptes invités. API et Sora 2 Pro pour développeurs annoncés prochainement.



Excited to launch Sora 2! Video models have come a long way; this is a tremendous research achievement.



Sora is also the most fun I've had with a new product in a long time. The iOS app is available in the App Store in the US and Canada; we will expand quickly. — Sam Altman (@sama) September 30, 2025

En France et dans le reste du monde, pour l’instant, aucun accès direct : l’app n’est pas disponible sur l’App Store français.

Même un abonnement Pro ne garantit pas encore de notification : OpenAI déploiera plus tard hors Amérique du Nord.

La seule possibilité pour le moment : patienter… ou obtenir un friend pass d’un utilisateur US/Canada (mais l’accès reste limité par la géolocalisation).

Le déploiement européen est prévu « prochainement », sans calendrier officiel. OpenAI pourrait être ralentie par les contraintes réglementaires (RGPD, droit d’auteur).

Conseil pratique : si vous êtes en France, le plus sûr est de vous abonner à ChatGPT Plus ou Pro, afin d’être éligible dès l’ouverture européenne. En attendant, impossible d’accéder à Sora 2 sans invitation venue d’outre-Atlantique.

Côté monétisation, le modèle est limpide : l’appli démarre en freemium, avec un nombre limité de vidéos gratuites.

Au-delà, il faudra payer pour générer plus. Quant à la publicité, OpenAI ne l’annonce pas encore… mais ne l’exclut pas.

La frontière entre réel et artificiel disparaît

Avec Sora 2, OpenAI franchit une nouvelle limite : celle d’une IA qui ne se contente plus de rédiger ou d’illustrer, mais qui filme et raconte des histoires avec une fluidité troublante.

La prouesse technique est indéniable, mais elle s’accompagne d’interrogations majeures sur le droit d’auteur, la désinformation et l’addiction.

Demain, regardera-t-on encore des vidéos filmées par des humains… ou sera-t-on happés par un flux infini de mondes inventés par les machines ?

