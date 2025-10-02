Ouigo de Noël : ces astuces méconnues pour des billets de train pas cher

Réservation anticipée, billets de dernière minute et tarifs réduits pour les enfants, autant d’astuces pour décrocher des billets Ouigo pas chers à Noël.

Noël est l’une des périodes les plus chargées pour les trains. Avec l’arrivée d’automne, la SNCF ouvre la vente des billets Ouigo pour les fêtes. Depuis le mercredi 1ᵉʳ octobre, les voyageurs peuvent réserver facilement leurs trajets sur le site ou l’application SNCF Connect.

Réservez tôt vos places

Un bon voyage se planifie. Réservez vos billets Ouigo le plus tôt possible pour profiter des tarifs les plus avantageux.

Ces places pour les fêtes de fin d’année démarrent à 19 euros. L’offre couvre également tous les trajets entre le 14 décembre 2025 et le 3 juillet 2026. De quoi anticiper même vos vacances d’été.

Planifier son déplacement à l’avance permet de sécuriser les meilleures places et de choisir les horaires préférés.

Pour réserver, connectez-vous sur le site Ouigo ou l’application SNCF Connect. Sélectionnez votre ville de départ et d’arrivée, puis choisissez la date et l’horaire souhaités.

La plateforme permet également de vérifier la disponibilité des billets Ouigo et de comparer les tarifs pour chaque trajet.

Saisissez les billets Ouigo de dernière minute

Ouigo propose également des billets disponibles jusqu’à une heure avant le départ. Cette option concerne tous les voyageurs, adultes et enfants.

Les prix démarrent à 10 euros pour les adultes et à 5 euros pour les enfants de 0 à 11 ans. À noter que le tarif enfant reste valable en période de fêtes, sauf pour certaines gares comme Paris centre et Lille-Flandres.

Cette flexibilité attire particulièrement les cigales, ces voyageurs qui préfèrent improviser plutôt que planifier longtemps à l’avance.

Le choix des destinations est crucial. Certaines villes sont très prisées à Noël : Montpellier, Rennes, Bordeaux, Nancy et Nantes figurent parmi les destinations recherchées.

Les billets Ouigo pour Strasbourg et ses marchés de Noël se remplissent rapidement. En revanche, les villes moins demandées offrent souvent des tarifs moins chers.

