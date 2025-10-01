« Au secours, mon Navigo ne recharge pas ! » : énorme panne à Paris

Alerte rouge pour les Navigonautes ! Si ce matin, vous avez pesté contre votre téléphone en essayant de recharger votre passe Navigo, vous n’étiez pas seul. C’était la grande pagaille numérique à Paris et en Île-de-France ! Une panne système a immédiatement redirigé des milliers d’usagers vers les bornes physiques, provoquant des files d’attente dignes d’un lancement de console.

Le 1ᵉʳ jour du mois est souvent synonyme de reset de forfait. Mais ce matin, la routine s’est transformée en cauchemar pour des milliers d’usagers. Le service de recharge du Pass Navigo a crashé. L’application Île-de-France Mobilités (IDFM), censée offrir un fast-pass pour éviter les queues, est devenue la source du problème. Eh bien, cette feature est momentanément hors ligne. Impossible pour les utilisateurs d’Android et iPhone de se connecter ou de finaliser le paiement. La seule option restante était le retour aux guichets et bornes classiques.

Navigo en panne, ruée sur les guichets !

Des milliers d’usagers se sont retrouvés le bec dans l’eau. Sur les réseaux sociaux, ça a été une avalanche de messages de détresse. L’un des classiques : « Bonjour Île-de-France Mobilités, impossible de me connecter à mon compte pour recharger mon passe Navigo ce matin sur mon téléphone, j’ai dû payer un billet à la place ».

Les problèmes étaient variés. Certains n’arrivaient même pas à ouvrir l’appli Navigo, tandis que d’autres voyaient s’afficher une interminable file, parfois avec plus de 2600 personnes en attente !

Face à cette panne de Navigo, les usagers ont fait ce que l’on fait quand la technologie nous lâche. Retourner aux bonnes vieilles méthodes. Direction les bornes et les guichets dans les stations ! Sauf que, bien sûr, tout le monde a eu la même idée au même moment.

Bonjour @IDFmobilites impossible de me connecter à mon compte pour recharger mon pass navigo ce matin sur mon téléphone, j'ai dû payer un billet à la place. Je fais comment ?



Merci pic.twitter.com/Fnh5jWIGfq — Nicolas (@ATSouhaits) October 1, 2025

Par conséquent, cela a causé une énorme congestion. Le premier jour ouvré du mois est déjà chargé pour recharger son abonnement. Ajoutez-y la panne de Navigo, et vous obtenez un joyeux chaos. Les files d’attente étaient interminables, et l’ambiance n’était probablement pas à la fête.

Cette panne de Navigo a donc forcé de nombreux Parisiens à acheter des tickets unitaires plus chers au lieu d’utiliser leur forfait rechargé. Reste à espérer qu’Île-de-France Mobilités aura un geste commercial et mettra en place une formule de remboursement pour tous ceux qui ont dû débourser plus à cause de ce problème.

En attendant, gardez vos billets de secours à portée de main, au cas où la technologie déciderait de nouveau de faire la sieste !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.