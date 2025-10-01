Découvrez CoreWeave, LE fournisseur GPU cloud pour l’intelligence artificielle !

Saviez-vous qu’une startup fondée en 2017 défie aujourd’hui les géants du cloud avec une valorisation de 19 milliards de dollars ? CoreWeave est devenu un acteur incontournable de l’intelligence artificielle grâce à une infrastructure sur mesure pour les charges de travail les plus exigeantes. Je vous invite à découvrir comment cette pépite technologique redéfinit les standards du cloud computing.

Qu’est-ce que CoreWeave ?

CoreWeave représente un fournisseur de services cloud spécialisé dans la puissance de calcul GPU à grande échelle. L’entreprise fondée initialement comme opération de minage de cryptomonnaies a pivoté stratégiquement vers le marché florissant de l’intelligence artificielle. Cette transition s’est avérée particulièrement judicieuse avec l’explosion des besoins en ressources computationnelles pour l’entraînement des modèles d’IA générative. L’approche de CoreWeave se distingue par sa focalisation exclusive sur les charges de travail intensives en calcul.

La société s’est positionnée comme « AI Hyperscaler » grâce à une alternative spécialisée aux fournisseurs cloud généralistes traditionnels. CoreWeave mise sur une infrastructure physique optimisée spécifiquement pour les besoins de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique. Cette spécialisation technique lui confère un avantage concurrentiel significatif face aux acteurs établis du marché. D’ailleurs, l’entreprise revendique des performances jusqu’à 35 fois supérieures pour certaines charges de travail comparativement aux solutions cloud conventionnelles.

Le modèle économique de CoreWeave repose sur la fourniture d’instances GPU hautement configurables disponibles à la demande. L’entreprise a levé plus de 12 milliards de dollars en financement privé pour soutenir son expansion accélérée. Cette capitalisation massive témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance du secteur. CoreWeave exploite actuellement une flotte de plus de 250 000 processeurs graphiques distribués dans ses centres de données.

L’écosystème technique de CoreWeave s’articule autour d’une plateforme Kubernetes native qui simplifie le déploiement et la gestion des charges de travail complexes. Cette approche containerisée apporte une flexibilité opérationnelle appréciée par les équipes de développement et de recherche. La société propose également des outils d’orchestration avancés qui automatisent de nombreuses tâches de gestion des ressources. Par conséquent, les utilisateurs peuvent se concentrer sur leurs projets d’IA plutôt que sur la complexité de l’infrastructure sous-jacente.

Quels types de serveurs GPU sont proposés par l’entreprise ?

Le catalogue de CoreWeave comprend une gamme étendue d’instances GPU adaptées aux différents besoins computationnels. L’entreprise propose notamment des serveurs équipés des dernières cartes NVIDIA H100 spécialement conçues pour l’entraînement des grands modèles de langage. Ces instances haut de gamme délivrent une puissance de calcul exceptionnelle grâce à leur architecture Hopper optimisée pour les opérations d’intelligence artificielle. CoreWeave a récemment annoncé être le premier fournisseur cloud à proposer les NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell à grande échelle.

L’offre inclut également des serveurs basés sur les générations précédentes comme les NVIDIA A100 et A40 qui restent parfaitement adaptées à de nombreux cas d’usage. Ces configurations intermédiaires offrent un excellent rapport performance-prix pour les projets qui nécessitent moins de puissance brute. Cependant, elles maintiennent une capacité suffisante pour la plupart des applications d’apprentissage automatique et de rendu graphique. L’entreprise met régulièrement à jour son parc matériel pour intégrer les dernières innovations technologiques du secteur.

Où sont situés les centres de données ?

CoreWeave exploite actuellement un réseau de centres de données principalement concentré aux États-Unis avec trois régions opérationnelles. La région US East couvre la côte atlantique tandis que US Central dessert le centre du pays et US West s’étend sur la côte pacifique. Cette répartition géographique garantit une faible latence pour les utilisateurs nord-américains avec des options de redondance géographique. L’entreprise disposait de 14 installations à la fin 2023 et 28 centres de données opérationnels en 2024.

L’expansion européenne constitue une priorité stratégique majeure pour CoreWeave avec des investissements considérables planifiés. L’entreprise a établi son siège européen à Londres et lancé ses deux premiers centres de données britanniques à Crawley et dans les Docklands londoniens en janvier 2025. Un investissement de 2,2 milliards de dollars financera l’ouverture de trois nouveaux centres en Espagne, Norvège et Suède avant fin 2025. Cette expansion européenne répond à la demande croissante d’infrastructure IA sur le vieux continent. Pour aller plus loin, lisez l’article Focus sur les dix plus grands data centers dans le monde.

Quels sont les services et outils disponibles ?

La plateforme CoreWeave propose le CoreWeave Kubernetes Service qui constitue le service principal de gestion des charges de travail containerisées. Cette solution native Kubernetes simplifie considérablement le déploiement et la mise à l’échelle des applications d’intelligence artificielle. Les développeurs bénéficient d’outils familiers et accédent à des ressources GPU haute performance. L’intégration seamless avec l’écosystème Kubernetes accélère le processus de développement et de déploiement.

L’offre de stockage comprend des solutions haute performance optimisées pour les besoins spécifiques des charges de travail d’IA. CoreWeave propose différents types de stockage incluant des volumes SSD NVMe ultra-rapides pour les données critiques et des options de stockage objet pour l’archivage long terme. Ces solutions de stockage s’intègrent nativement avec les instances de calcul pour optimiser les flux de données. La plateforme garantit des débits élevés essentiels pour alimenter efficacement les processeurs graphiques.

CoreWeave met également à disposition des outils de monitoring et d’observabilité avancés qui fournissent une visibilité complète sur l’utilisation des ressources. Ces tableaux de bord aident à optimiser les performances et à contrôler les coûts opérationnels en temps réel. L’entreprise propose des APIs RESTful complètes qui facilitent l’intégration avec les workflows existants des équipes techniques. Les utilisateurs peuvent ainsi automatiser la gestion de leur infrastructure via des scripts personnalisés.

Le service comprend également un support technique spécialisé fourni par des experts en infrastructure IA qui comprennent les défis spécifiques de ce domaine. Cette expertise différencie CoreWeave des fournisseurs cloud généralistes dont le support technique manque souvent de spécialisation. L’entreprise organise régulièrement des sessions de formation et des webinaires pour aider ses clients à optimiser leurs déploiements. Cette approche consultative renforce la relation client et maximise la valeur ajoutée des services proposés.

Quels sont les cas d’usage concrets pris en charge ?

L’entraînement de modèles d’intelligence artificielle représente le cas d’usage principal pour lequel CoreWeave a optimisé son infrastructure. Les chercheurs et les entreprises utilisent la plateforme pour développer des grands modèles de langage qui demandent des milliers d’heures de calcul GPU. La capacité de mise à l’échelle horizontale permet de distribuer l’entraînement sur de nombreuses instances simultanément. Cette approche réduit significativement les temps d’entraînement avec un contrôle précis sur les coûts.

L’inférence de modèles constitue un autre domaine d’application majeur où CoreWeave excelle grâce à sa faible latence et sa haute disponibilité. Les entreprises déploient leurs modèles pré-entraînés sur la plateforme pour servir des millions de requêtes quotidiennes. L’architecture distribuée garantit une montée en charge transparente selon la demande utilisateur. CoreWeave propose des configurations spécialement optimisées pour maximiser le débit d’inférence, mais avec des coûts opérationnels contrôlés.

Le rendu graphique et les effets visuels représentent un secteur d’activité historique que CoreWeave continue de servir efficacement. Les studios de production utilisent massivement les GPU pour accélérer le rendu de scènes 3D complexes et d’animations haute résolution. La facturation à l’usage s’adapte parfaitement aux pics de charge variables caractéristiques de cette industrie. Les artistes bénéficient d’un accès instantané à des ressources de calcul qu’ils ne pourraient pas se procurer localement.

Le traitement de données à grande échelle tire également parti de la puissance parallèle des processeurs graphiques disponibles sur CoreWeave. Les entreprises utilisent cette capacité pour analyser d’immenses volumes de données ou exécuter des simulations scientifiques complexes. L’élasticité de la plateforme autorise à adapter précisément les ressources aux besoins spécifiques de chaque projet. Cette flexibilité opérationnelle représente un avantage concurrentiel majeur face aux infrastructures traditionnelles moins agiles.

Quels sont les tarifs des instances GPU et CPU ?

La structure tarifaire de CoreWeave est conçue pour être transparente et compétitive. Pour les instances GPU haut de gamme, les prix sont fixés à l’heure. Par exemple, une instance équipée de huit GPU H100 coûte 49,24 $ par heure, tandis que son équivalent avec des GPU H200 est facturé 50,44 $ par heure. Le puissant serveur GB200 est quant à lui proposé à 42,00 $ par heure.

Des options plus abordables sont disponibles pour des besoins différents. L’instance L40S, optimisée pour l’inférence, est tarifée à 18,00 $ par heure. Le serveur GH200, avec sa mémoire unifiée, est accessible pour 6,50 $ par heure, ce qui en fait une solution économique pour l’inférence de très grands modèles. Ces tarifs aident les entreprises à choisir la configuration la plus adaptée à leur budget et à leurs exigences techniques.

L’entreprise propose également une sélection d’instances CPU uniquement. Une instance High Performance AMD Genoa est facturée 6,42 $ par heure, tandis qu’une configuration General Purpose Intel Emerald Rapids coûte 5,31 $ par heure. Cette offre complète autorise la construction d’architectures hétérogènes qui combinent différents types de ressources de calcul.

Le modèle de tarification principal est basé sur une consommation à l’heure, ce qui offre une grande flexibilité. Cependant, CoreWeave propose aussi des reserved instances et des contrats négociés pour les clients qui s’engagent sur des volumes importants ou sur le long terme. Ce modèle commercial est souvent plus souple que celui des grands fournisseurs de cloud traditionnels, ce qui constitue un avantage concurrentiel notable.

