Intel Celestial, que peut-on attendre de la prochaine génération de GPU de la marque ?

Imaginez que votre ordinateur ne se contente pas de suivre vos instructions, mais anticipe vos besoins et améliore vos créations. C’est ce que promet Intel Celestial, une nouvelle génération de GPU conçue pour intégrer l’intelligence artificielle dans des domaines variés, dont le gaming.

Avec des accélérateurs dédiés à l’IA et une architecture optimisée pour le Deep Learning, ce processeur graphique améliore les performances dans les jeux en gérant des effets visuels complexes, en réduisant les latences et en offrant une expérience plus fluide. Que vous soyez gamer, créatif ou professionnel, Intel Celestial pourrait changer la façon dont vous utilisez la technologie.

Qu’est-ce qu’Intel Celestial ?

Annoncé pour le courant de l’année 2026, Intel Celestial est la troisième génération de GPU d’Intel. Il est conçu pour répondre aux besoins des workloads modernes, allant du rendu visuel aux calculs parallèles intensifs. Ce composant intègre des unités de traitement tensoriel (TPU) et des accélérateurs matériels dédiés à l’intelligence artificielle (IA). Cela signifie qu’il sera particulièrement optimisé pour le Deep Learning et le Generative Adversarial Networks (GAN).

Pour les néophytes, un GPU est un composant de l’ordinateur dont le rôle consiste à gérer le traitement des graphismes (textures, éclairages, effets 3D). Il sert surtout à accélérer les calculs parallèles nécessaires pour des applications comme les jeux vidéo, le rendu 3D ou les simulations scientifiques. Intel Celestial va plus loin en ajoutant une couche d’optimisation pour l’IA. Il permettra ainsi d’accélérer l’entraînement et l’inférence des modèles d’apprentissage automatique. En d’autres termes, votre ordinateur pourra gérer le graphisme de manière plus intelligente.

Un processeur graphique de haute performance

L’architecture de l’Intel Celestial repose sur une interconnexion à haut débit entre les cœurs de calcul, la mémoire haute bande passante (HBM) et les caches hiérarchiques. Tous ces composants assurent donc une synchronisation fluide des données. En termes simples, cela signifie que les différentes parties de la nouvelle génération de GPU communiquent rapidement entre elles, ce qui permet de traiter les informations sans ralentissements.

Les API graphiques (Vulkan, DirectX) et les frameworks de machine learning (TensorFlow, PyTorch) sont d’ailleurs optimisés pour exploiter pleinement ses capacités matérielles. Pour faire simple, ces outils lui permettent de fonctionner de manière optimale pour afficher des graphismes réalistes dans les jeux vidéo les plus exigeants. Ils pourront aussi faciliter l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle qui traitent beaucoup d’images ou de vidéo. Bref, Celestial est suffisamment puissant pour assurer des performances élevées dans des domaines variés, comme le gaming, la création de contenu (montage vidéo ou modélisation 3D) ou l’analyse de données massives.

Les spécificités techniques attendues de ce processeur graphique next-gen

Intel n’a pas encore dévoilé la fiche technique officielle du Celestial. Néanmoins, il devrait intégrer des fonctionnalités avancées pour répondre aux besoins des applications modernes. Plus concrètement, il devrait proposer une bonne efficacité énergétique avec une consommation estimée à 250 W, qui le rendra adapté aux workloads intensifs et prolongés. Son architecture modulaire est d’ailleurs compatible avec une bande passante de 1,2 To/s qui réduit les goulots d’étranglement lors du traitement de données massives.

Des caches hiérarchiques pourraient en outre être intégrés pour améliorer l’efficacité en réduisant les temps d’accès aux données fréquemment utilisées. A noter que c’est l’une des caractéristiques communes aux GPU modernes. Les accélérateurs matériels dédiés à l’IA, s’ils sont inclus, permettraient également potentiellement d’atteindre une capacité de traitement avoisinant les 100 à 150 TOPS (Tera Operations Per Second), en ligne.

La fréquence de base pourrait se situer autour de 1,8 à 2,0 GHz, avec un mode boost pouvant atteindre 2,2 à 2,5 GHz, bien que ces chiffres restent hypothétiques en l’absence de confirmation d’Intel. Enfin, il est raisonnable de supposer que cette génération de GPU serait compatible avec des API modernes comme DirectX 12 Ultimate et OpenCL 3.0, ainsi que des frameworks de machine learning tels que TensorFlow et PyTorch, étant donné leur adoption généralisée dans l’industrie.

Une génération de GPU dédiée aux PC haut de gamme

Pour tirer pleinement parti de la puissance d’Intel Celestial, une configuration PC haut de gamme serait essentielle. Voici donc les éléments clés à prévoir :

Processeur : une unité performante, comme un Intel Core i9 de 14e génération ou un AMD Ryzen 9 7000, pour éviter les goulots d’étranglement.

: une unité performante, comme un Intel Core i9 de 14e génération ou un AMD Ryzen 9 7000, pour éviter les goulots d’étranglement. Mémoire vive : au moins 32 Go de DDR5 pour gérer les tâches intensives et les logiciels gourmands en ressources.

: au moins 32 Go de DDR5 pour gérer les tâches intensives et les logiciels gourmands en ressources. Stockage : un SSD NVMe Gen 4 ou Gen 5 d’au moins 1 To pour des chargements rapides et des transferts fluides.

: un SSD NVMe Gen 4 ou Gen 5 d’au moins 1 To pour des chargements rapides et des transferts fluides. Alimentation : un bloc de 750 à 850 W (certifié 80+ Gold ou supérieur) pour assurer une puissance stable et suffisante.

: un bloc de 750 à 850 W (certifié 80+ Gold ou supérieur) pour assurer une puissance stable et suffisante. Refroidissement : un système performant, comme un refroidissement liquide (AIO) ou un boîtier bien ventilé, pour maintenir des températures optimales.

: un système performant, comme un refroidissement liquide (AIO) ou un boîtier bien ventilé, pour maintenir des températures optimales. Carte mère : une plaque compatible PCIe 5.0 pour exploiter pleinement la bande passante, avec des emplacements d’extension suffisants.

: une plaque compatible PCIe 5.0 pour exploiter pleinement la bande passante, avec des emplacements d’extension suffisants. Système d’exploitation : Windows 11 (64 bits) ou une distribution Linux récente pour une compatibilité optimale avec les outils modernes.

Ne manquez pas non plus notre article : « C’est un monstre » : LG dévoile le premier écran de PC pliable 5K2K !

Le processeur graphique next-gen pour gérer plusieurs écrans simultanément

Intel Celestial est conçu pour gérer des écrans haute résolution et des configurations multimoniteurs exigeantes. Il prend en charge des résolutions allant jusqu’à 8K (7680 x 4320 pixels) à 60 Hz. Avec des technologies comme le DSC (Display Stream Compression), il peut atteindre 120 Hz en 8K. Pour les gamers et les créateurs de contenu, il permettrait de profiter de l’HDR (High Dynamic Range). Il supporte également des taux de rafraîchissement élevés, jusqu’à 240 Hz en 4K, pour une expérience visuelle fluide et immersive.

En termes de connectivité, il est compatible avec les normes HDMI 2.1 et DisplayPort 2.0. Ces normes garantissent bien sûr une transmission de données rapide et fiable avec les écrans les plus récents. Ces capacités en font un choix idéal pour les professionnels du design, les streamers et les passionnés de gaming.

L’Intel Celestia est un game changer

Faisant l’objet de nombreuses suppositions, l’Intel Celestial se distinguera des autres générations de GPU de la marque. Il marque une rupture avec les modèles de la gamme Arc A-Series, par une approche résolument tournée vers les professionnels et les workloads spécialisés. Alors que les GPU Arc, comme l’A750 et l’A770, sont optimisés pour le gaming et les applications grand public, Celestial cible des secteurs plus exigeants. En fait, cette nouvelle génération de processeur graphique répond surtout aux besoins croissants des spécialistes de l’intelligence artificielle (IA). Ils trouveront donc en lui l’allié pour repousser les limites du deep learning et le calcul haute performance.

La gestion de la mémoire fait aussi partie des points qui font démarquer le Celestial. Alors que les GPU Arc utilisent une mémoire GDDR6, leur débit atteint jusqu’à 16 Gbps. Leur bande passante maximale est d’environ 512 Go/s. En comparaison, Celestial intègre une mémoire haute bande passante (HBM). Celle-ci offre des débits pouvant atteindre 1,2 To/s, soit plus du double.

une meilleure architecture et montée en gamme

Cette augmentation significative réduit les goulots d’étranglement lors du traitement de données massives. C’est une fonctionnalité essentielle pour les applications d’IA, comme l’entraînement de modèles complexes. Elle est également importante pour les simulations scientifiques, qui nécessitent des échanges de données rapides et fluides.

Contrairement aux GPU Arc qui utilisent l’architecture Xe-HPG pour garder un bon rapport performance/prix dans les jeux et les tâches graphiques classiques, Celestial repose donc en outre sur une architecture modulaire. Il intègre même des accélérateurs matériels dédiés à l’IA. Ces accélérateurs permettent ainsi de gérer des tâches comme l’entraînement de modèles d’IA générative ou l’analyse de données massives. Ce sont des domaines où les GPU Arc montrent rapidement leurs limites.

En termes de marché, les GPU Arc visent à concurrencer les modèles milieu de gamme de NVIDIA et AMD. Ils se positionnent comme une option abordable pour les gamers. En revanche, Celestial ambitionne de rivaliser avec les GPU haut de gamme et professionnels. Parmi eux, on trouve les NVIDIA H100 ou les AMD Instinct MI300. Ces modèles répondent aux besoins des data scientists, des créateurs de contenu et des industries. Ils sont particulièrement adaptés pour manipuler des vidéos nécessitant des calculs complexes.

FAQ (Foire aux questions)

Quand Intel Celestial sera-t-il disponible ?

Intel Celestial est prévu pour 2026, mais cette date pourrait évoluer en fonction des développements techniques et des annonces officielles d’Intel.

Quel sera son prix approximatif ?

Le prix devrait se situer entre 1 500 et 2 500 euros. Cette fourchette le positionne dans la catégorie haut de gamme, en concurrence avec les GPU premium de NVIDIA et AMD.

Est-il compatible avec ma configuration actuelle ?

Cette nouvelle génération de GPU nécessite une configuration haut de gamme, dont une carte mère PCIe 5.0 et une alimentation de 750-850 W. Un refroidissement liquide serait également très bien pour ce composant, mais un autre système performant n’est pas exclu. En tout cas, une mise à niveau pourrait être nécessaire.

Quels sont les avantages par rapport aux GPU NVIDIA et AMD ?

Intel Celestial se démarque par son optimisation pour l’IA, sa mémoire HBM (1,2 To/s), et sa modularité. Cependant, NVIDIA et AMD restent leaders en gaming et écosystèmes logiciels.

Articles du même auteur :

Engineered Intelligence : quand l’ingénierie rencontre l’IA

Modèle de fondation, une notion fondamentale en intelligence artificielle

Future-proofing, la solution pour anticiper l’avenir

AI-powered, voici la démystification du concept

Stratégie cloud-first : pourquoi les entreprises se

Engineered Intelligence : quand l’ingénierie rencontre

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.