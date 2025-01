« C’est un monstre » : LG dévoile le premier écran de PC pliable 5K2K

LG innove avec un moniteur pliable 5K2K, présenté comme une première mondiale. Cette « bête » technologique promet une expérience de jeu inégalée. Cependant, cet appareil a un problème ! Lequel ? Son prix pourrait en surprendre plus d’un.

LG repousse les limites de l’innovation avec son dernier moniteur pliable 5K2K ! Il s’agit d’une combinaison de technologies pensées pour offrir une flexibilité et des performances de pointe aux gamers. Une révolution particulièrement intéressante non ? Voici tous les détails !

Un moniteur pliable 5K2K ? Que réserve cette nouvelle technologie ?

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il m’arrive d’être complètement surprise par une annonce technologique. Et c’est ce qui m’est arrivé avec l’annonce de LG avec ses nouveaux moniteurs UltraGear GX9.

Parmi ses nombreux moniteurs de LG, le 45GX990A se démarque. Il s’agit d’un écran 5K2K doté d’un affichage pliable capable de passer de courbes à plat d’un simple geste.

Dans son communiqué de presse, LG décrit cette prouesse comme « Le moniteur de 45 pouces peut passer en douceur d’une courbure complètement plate à une courbure 900R en quelques secondes, offrant aux utilisateurs une flexibilité incroyable et plus de contrôle sur leur expérience de jeu. »

Effectivement, vous allez dire qu’il ne s’agit pas du tout premier écran pliable. Toutefois, je dois reconnaître que le 45GX990A est le premier à combiner cette technologie avec une résolution 5K2K. C’est d’ailleurs ce qui le positionne comme un produit unique sur un marché saturé de moniteurs.

De plus, même si le contenu 5K reste rare, cet écran promet d’offrir une longueur d’avance pour les utilisateurs exigeants.

Un écran révolutionnaire qui combine flexibilité et performance ultime

Le moniteur pliable de LG n’est pas uniquement innovant. En effet, cet écran embarque également des fonctionnalités avancées comme le mode Dual-Mode amélioré. Il s’agit d’une option qui permet de basculer facilement entre différentes résolutions et taux de rafraîchissement, selon l’usage que vous faites de l’écran à chaque instant.

Effectivement, ce moniteur embarque une technologie de pliage sophistiquée. Toutefois, LG n’a rien sacrifié en matière de performance. Ce dernier propose un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms (GtG).

Cet écran est également doté d’un revêtement antireflet et à faible réflexion, ainsi qu’un format 21:9. Ces derniers sont de parfaits choix pour maximiser l’immersion. Il embarque aussi huit préréglages configurables, faisant de lui ainsi le choix parfait pour tous les types de jeux. Il est possible de l’utiliser pour des jeux de FPS, RPG, MOBA ou simulateurs de course.

Selon l’annonce de LG a annoncé ces nouveaux moniteurs seront présentés au CES 2025, où nous pourrons en apprendre davantage et les voir en action. Reste à découvrir le prix de cette technologie de pointe, qui, sans aucun doute, suscite autant d’intérêt que de curiosité.

Comment trouvez-vous ces moniteurs LG ? Dites-nous en commentaire !

