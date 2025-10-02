Grokipedia : Elon Musk crée un rival de Wikipédia, vent de panique sur les wokistes

Depuis vingt ans, Wikipédia règne sur le savoir en ligne. Mais pour Elon Musk, cette encyclopédie « universelle » s’est transformée en bastion idéologique, verrouillé par une petite élite militante. Avec Grokipedia, le patron de Tesla et de X promet une alternative libre, open source et réellement neutre. Les défenseurs de la « Wokipedia » tremblent déjà.

Vous avez déjà remarqué que sur Wikipédia, certains sujets sont écrits comme s’ils sortaient d’un comité militant ? Elon Musk, lui, n’en peut plus.

Depuis des années, il dénonce une encyclopédie gangrenée par le progressisme, incapable de refléter une pluralité de points de vue.

En annonçant Grokipedia, Musk ne se contente pas de râler : il propose une alternative. Une plateforme ouverte, sans censure idéologique, et intégrée à son projet xAI.

Le savoir pris en otage par une élite militante

Officiellement, Wikipédia fonctionne au consensus. En pratique, ce sont souvent des groupes organisés d’éditeurs militants qui imposent leur lecture du monde : certaines sources sont bannies, des contributeurs sont bloqués à vie, des pages entières sont verrouillées.

Ce qu’on nous offre, c’est un « savoir officiel » formaté. Grokipedia veut briser ce monopole, redonner la parole aux citoyens et permettre la coexistence d’articles concurrents, pour que la vérité ne soit pas décidée par un clan.

Larry Sanger, cofondateur de Wikipédia en 2001, a quitté le projet dès 2002 en dénonçant déjà… son virage idéologique.

Aujourd’hui, il propose neuf réformes radicales : fin du consensus forcé, transparence sur les éditeurs, suppression des listes noires de sources.

Musk a applaudi : « Good suggestions ». Quand l’un des créateurs originels valide Grokipedia, ça donne du poids à l’initiative.

Les wokistes crient au loup : pourquoi c’est bon signe

À peine annoncé, Grokipedia déclenche déjà les cris d’orfraie. « Risque de dérives », « projet dangereux », « usine à propagande »…

Les mêmes procès d’intention qu’on a entendus contre X, contre Tesla ou contre SpaceX. Pourtant, ces projets ont changé leur secteur.

Le simple fait que les wokistes s’agitent montre que Musk a visé juste. Quand un monopole idéologique tremble, c’est souvent qu’il sent venir la fin de son hégémonie.

Grokipedia, l’arme de libération du savoir ?

Le projet de Musk est clair : créer une encyclopédie où le savoir n’est pas filtré par une élite militante mais enrichi par tous, avec l’appui d’une IA puissante.

Bien sûr, le défi technique est immense : modération, gouvernance, qualité des sources. Mais Musk a déjà prouvé qu’il savait relever ce genre de défi.

De la fusée réutilisable au réseau social sans censure, chaque pari semblait perdu d’avance… jusqu’à ce qu’il devienne une révolution. Pourquoi Grokipedia ferait exception ?

Quand Musk libère la connaissance, les wokistes tremblent

Wikipédia restera peut-être l’encyclopédie préférée des profs militants. Mais Grokipedia pourrait bien devenir l’alternative attendue par tous ceux qui veulent un savoir réellement libre et pluraliste.

Musk veut « comprendre l’Univers » avec xAI. Commencer par nettoyer le savoir des biais idéologiques ? Une mission qui a de quoi séduire… et terrifier les gardiens du temple woke.

