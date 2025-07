Google transforme vos photos en vidéos avec l’IA Veo 3 ! Comment faire ?

Vos photos de vacances s’ennuient dans votre galerie ? Google a trouvé de quoi les réveiller. Grâce à l’IA Veo 3, elles peuvent désormais devenir des mini-films, le tout en quelques clics… et quelques dollars.

Depuis son lancement en mai, Veo 3 de Google affole la toile avec ses vidéos bourrées de réalisme. On y voit des scènes si bien animées qu’on en oublierait presque que tout est faux.

Et aujourd’hui, Google pousse le curseur un cran plus loin. Il est dorénavant possible de transformer une simple image en vidéo, depuis l’application Gemini. Mais pas si vite ! Cette fonctionnalité n’est pas accessible à tout le monde. Seuls les abonnés aux offres Google AI Pro et Ultra peuvent en profiter. Pour les autres, c’est niet.

Donnez vie à vos souvenirs avec Google !

Pour ce faire, il suffit de sélectionner l’option « Vidéo » dans la barre d’outils Gemini. Une fois la fonctionnalité activée, vous pouvez importer votre photo et ajouter un petit message. Voire du son ou des dialogues si le cœur vous en dit.

Le rendu, lui, prendra quelques minutes. Si vous vous demandez pourquoi, c’est parce que générer une vidéo animée, même très courte, nécessite beaucoup de calculs. Et surtout, ne vous attendez pas à une superproduction hollywoodienne.

Pour la même raison, il y a des limitations. Les vidéos ne dépassent pas huit secondes et la résolution est bloquée à 720p. Le quota de vidéos générables par jour est lui aussi restreint.Trois vidéos pour les abonnés AI Pro (20 $/mois). Cinq pour ceux qui ont craqué pour l’abonnement AI Ultra à 250 $.

D’ailleurs, notez que même avec ce peu de quota disponible par jour, Google ne laisse pas son IA vagabonder sans surveillance. Apparemment, une « équipe rouge » est chargée de tester les limites du système et de bloquer toute tentative de création de contenus dangereux ou problématiques.

Et pour éviter les mauvaises surprises, chaque vidéo générée est marquée par un filigrane invisible. Le SynthID, qui permet de les identifier comme artificielles.

Alors, avez-vous déjà essayé la fonctionnalité ? Les rendus étaient-ils à la hauteur de vos attentes ? Dites-le-nous tout en commentaire !

