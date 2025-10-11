Top des TV les plus chères du monde

Saviez‑vous qu’un téléviseur peut se vendre à plus d’un million d’euros. Ce top des TV les plus chères fait justement le tour des modèles qui sont clairement loin d’être accessibles à toutes les bourses. Je vous invite à découvrir un classement qui intrigue, fait rêver et choque parfois…

Critères de sélection pour ce top 10 des TV les plus chères

L’innovation technologique, l’ingénierie et la taille

L’entrée dans le cercle des téléviseurs hors de prix repose d’abord sur des prouesses techniques et des dimensions hors normes. Ce top des TV les plus chères au monde inclut des modèles comme le Sharp LB-1085, plus grand LCD de son temps. Il comprend également le Panasonic TH-152UX1, premier plasma 4K de 152 pouces. Ces appareils illustrent la course à la performance et la taille maximale. Souvent destinés à un usage professionnel intensif, ils justifient leur prix par une fiabilité, et une durabilité à toute épreuve. Ces téléviseurs XXL ont asussi des connectiques spécifiques qui les distinguent des produits grand public.

Le coût constitue également porté par une intégration mécanique et esthétique unique. Il transforme l’appareil en une pièce d’architecture. Le Bang & Olufsen Beovision 4-103, avec son support motorisé silencieux, ou les téléviseurs C SEED, véritables sculptures technologiques qui s’escamotent dans le sol, en sont des exemples frappants. Leur prix reflète une ingénierie complexe, un design signé – comme la collaboration avec Porsche Design Studio – et des services d’installation et de maintenance exclusifs.

L’opulence matérielle et la rareté

À l’extrême, la valeur n’est plus dictée par la technique, mais par le luxe et l’exclusivité des matériaux. Les téléviseurs Stuart Hughes incarnent cette logique : leur cadre est recouvert de dizaines de kilos d’or rose ou jaune et constellé de diamants. La bordure intérieure en peau d’alligator et la production limitée à quelques exemplaires en font des pièces d’orfèvrerie uniques, dont le prix est un pur symbole de statut social.

Ainsi, ce top 10 des TV les plus chères couronne moins la qualité d’image que la conjonction exceptionnelle de l’innovation de pointe, de l’art de l’ingénieur et de l’expression ultime du luxe. Que ce soit par la technologie, l’intégration discrète ou les matériaux précieux, chaque modèle trouve sa place en répondant à une demande de prestige et d’exclusivité, bien au-delà de la simple fonction de divertissement.

10. Sharp LB-1085, plus grand moniteur LCD de son temps

Lancé en 2008, le Sharp LB-1085 était le plus grand moniteur LCD du monde avec une diagonale de 108 pouces (274,3 cm) soit 274,3 cm d’un bord à son opposé. Il affichait une résolution Full HD (1920×1080 pixels) sur une dalle ASV (Advanced Super View), avec un contraste de 1200:1 et un angle de vision de 176°. Conçu pour des applications commerciales et professionnelles, il était fabriqué dans l’usine ultra-moderne de Sharp à Kameyama, Japon, ce qui soulignait son caractère exclusif.

Ce moniteur était prévu pour un fonctionnement continu 24/7. Son design sans ventilateur réduisait le bruit et empêchait l’accumulation de poussière. Destiné aux grands espaces publics comme les halls de cinéma, il diffusait des images vives même sous forte luminosité. Son prix d’environ 100 000 $ (€92 000) reflétait son marché de niche. La différence de coût avec un téléviseur grand public tient à sa durabilité, sa fiabilité en usage intensif et ses connectiques professionnelles.

9. Bang & Olufsen Beovision 4-103 et sa bonne présentation

Le Bang & Olufsen Beovision 4-103 est un téléviseur plasma de 103 pouces (261,6 cm) avec une résolution Full HD (1920×1080 pixels). Conçu avec Panasonic, il pèse près de 500 kg avec son support. Ce poids montre une construction robuste. Il intègre des technologies B&O comme un revêtement anti-reflet et le système VisionClear pour une qualité d’image optimale. Sa conception visait une intégration parfaite dans des intérieurs de luxe.

Son support motorisé est une prouesse d’ingénierie. Il aide l’écran à se lever, pivoter et incliner silencieusement en 18 secondes. Des capteurs de sécurité arrêtent le mouvement en cas d’obstruction. Le système VisionClear recalibre automatiquement les couleurs et la luminosité toutes les 120 heures. Son prix, entre 93 050 $ (€85 706) et 123 000 $ (€113 160), se justifie par cette intégration mécanique unique qui définit l’expérience utilisateur.

8. Samsung UN105S9B modèle incurvé

Le Samsung UN105S9B est un téléviseur à dalle incurvée de 105 pouces (266,7 cm). Il propose une résolution unique de 5120×2160 pixels (21:9) pour reproduire l’expérience cinéma. C’est un TV 3D active avec rétroéclairage Edge LED à destination des cinéphiles fortunés. Il est livré avec le Samsung Elite Service. Cette offre inclut une visite d’ingénieurs pour optimiser l’installation chez le client.

Pour justifier son prix de 120 000 $ (€110 400), la marque coréenne a intégré des technologies de pointe. L’Auto Depth Enhancer augmentait la profondeur de l’image. Les fonctions UHD Dimming et Precision Black améliorent le contraste. La plateforme Smart TV, avec son processeur Quad Core et la fonction Quad Screen Multi-Link, offre une grande polyvalence. Le luxe résidait aussi dans le service d’accompagnement pour une expérience optimale.

7. Samsung UN110S9VFXZA version 110 pouces

Le Samsung UN110S9VFXZA est un téléviseur Direct LED de 110 pouces (279,4 cm) avec une résolution 4K Ultra HD (3840×2160 pixels). Sorti vers 2014, il utilisait des technologies comme le Quadmatic Picture Engine et le Micro Dimming Ultimate Plus pour le traitement d’image. Le Precision Black Pro assurait des noirs profonds. Ce modèle de la série S9 employait un rétroéclairage LED conventionnel, distinct de la technologie MicroLED plus récente.

C’était un Smart TV complet, équipé du Smart Hub et du Wi‑Fi. Il disposait d’un système audio puissant de 120 W avec DTS Premium Sound 5.1. Son prix, élevé pour l’époque, le positionnait comme un centre de divertissement haut de gamme. Il s’adressait à des clients qui cherchent le summum en taille, qualité d’image, connectivité et sonorisation avancée.

6. Panasonic TH-152UX1 plasma 4K

Le Panasonic TH-152UX1 est un téléviseur plasma NeoPDP de 152 pouces (386,1 cm), lancé en 2010. Il fut le premier écran 4K (4096×2160 pixels) de cette taille, équivalent à neuf écrans de 50 pouces. Il affichait un contraste de 5 000 000:1 et rendait 8,6 milliards de couleurs. Avec un poids de 577 kg, il repoussait les limites du plasma à une époque où le LCD ne rivalisait pas encore.

Polyvalent, il ciblait les applications professionnelles avec des connectiques dédiées (HD‑SDI, DVI‑D). Une technologie Nanodrift anti‑marquage protégeait la dalle contre la rémanence. Il pouvait aussi prendre en charge l’affichage 3D. Son prix de 500 000 $ (€460 000) le destinait aux studios, galeries d’art ou home cinémas très haut de gamme, justifié par ses performances et sa robustesse en usage intensif.

5. C SEED Blade 262 avec blacks LED

Le C SEED Blade 262 est un téléviseur MicroLED de 262 pouces (665,5 cm). Il utilise une technologie Black LED pour un contraste supérieur à 5000:1 et une luminosité allant jusqu’à 1000 nits. Il intègre une barre de son puissante avec six haut‑parleurs et six tweeters. Conçu pour grands espaces intérieurs, il possède un cache motorisé en tissu qui le dissimule lorsqu’il n’est pas utilisé.

Pesant près d’une tonne, il nécessite une ingénierie et une installation sur mesure. Son prix de 539 000 $ (€495 880), plus 38 500 $ (€35 420) pour l’installation, inclut un serveur multimédia 4K. Le coût reflète la logistique complexe et l’ingénierie requise ainsi que la technologie d’affichage.

4. C SEED 201 conception pour extérieur

Le C SEED 201 est un téléviseur MicroLED de 201 pouces (510,5 cm) conçu pour l’extérieur en collaboration avec Porsche Design Studio. Étanche, il résiste aux intempéries. Il offre une luminosité de 4000 nits pour une visibilité en plein soleil et un système audio robuste avec 12 haut‑parleurs et 3 subwoofers.

Son design escamotable marque une avancée technique. L’écran se cache dans le sol et s’élève jusqu’à 4,65 m en 15 secondes. Sept panneaux MicroLED s’assemblent ensuite en 25 secondes pour former un écran sans couture, pivotant de 135°. Son prix d’environ 810 000 $ (€745 200) repose sur cette ingénierie sophistiquée qui transforme l’appareil en élément d’aménagement paysager.

3. Stuart Hughes Prestige HD Supreme Edition

Le Stuart Hughes Prestige HD Supreme Edition est un téléviseur de 55 pouces (139,7 cm), modeste techniquement. Fabriqué par PrestigeHD avec une base Metz, sa valeur tient aux matériaux somptueux. C’est un exemple où le prix obéit à l’artisanat de luxe plutôt qu’à la performance.

Son cadre et sa base sont recouverts de 19 kg d’or jaune 22 carats, ornés de 48 diamants de 0,75 carat. La bordure intérieure utilise de la peau d’alligator cousue main. Prixé autour de 1,5 million $ (€1 380 000), c’est une pièce de décoration et un symbole de statut social où la rareté des matériaux éclipse la technique.

2. Planar Luxe MicroLED 217, la télé next gen

Le Planar Luxe MicroLED 217 est un mur vidéo MicroLED de 217 pouces (551,2 cm) en résolution 8K. Conçu pour des espaces intérieurs distinctifs, il représente la nouvelle génération de téléviseurs modulaires. Il permet des tailles et résolutions personnalisables et facilite l’installation. Il s’intègre comme élément architectural.

Son prix de 1 595 050 $ (€1 466 646) inclut un contrôleur vidéo, le support, les câbles et une installation par des experts Planar Elite. Il est accompagné d’une alimentation professionnelle et d’une garantie à vie limitée Planar® EverCare™. La valeur se trouve dans la performance technique, la fiabilité et les services premium associés.

1. Stuart Hughes Prestige HD Supreme Rose Edition

La version Rose Edition du Stuart Hughes Prestige HD Supreme est le téléviseur le plus cher de la liste. Basé sur le même modèle de 55 pouces (139,7 cm), sa valeur est décuplée par des matériaux extrêmement précieux. C’est une pièce d’art décoratif d’une rareté exceptionnelle.

Son cadre est fait de 28 kg d’or rose 18 carats, orné de 72 diamants ainsi que de pierres précieuses (sunstone, améthyste). La bordure intérieure est en peau d’alligator. Fabriquée à seulement trois exemplaires, son prix de 2,25 à 2,26 millions $ (€2 070 000 à €2 079 200) le propulse à la tête de ce top 10 des TV les plus chères au monde, où l’opulence et l’exclusivité déterminent sa valeur.

