Révolution LED : Pekason, leader de l’écran géant à faible consommation grâce à la technologie common cathode

La technologie common cathode se présente comme une solution innovante dans le domaine des écrans géants LED, non seulement en termes de performance, mais également en matière de réduction de la consommation énergétique. Les écrans géants LED revêtent aujourd’hui une importance considérable dans différents domaines tels que la publicité, les événements, les stades, etc. Ils offrent une multitude d’avantages créatifs et techniques qui en font un choix polyvalent pour diverses applications. Cependant, ils suscitent des préoccupations quant à leur impact environnemental et leur consommation énergétique. Il est devenu essentiel de minimiser leur empreinte carbone tout en préservant leur performance visuelle. La technologie common cathode a justement été élaborée dans ce contexte, avec un potentiel d’économie pouvant atteindre 75 %. Découvrez sa définition, son principe de fonctionnement et ses avantages dans cet article.

Présentation de la technologie common cathode

Le « common cathode » est une configuration de connexion utilisée dans chaque écran géant ou de taille normale basé sur le LED et d’autres appareils électroniques. Dans un dispositif doté de cette technologie, toutes les cathodes des composants individuels sont reliées ensemble et connectées à une borne commune. Les anodes de chaque composant, eux, sont connectées séparément. Dans le contexte des écrans géants LED, le common cathode est une technologie d’alimentation économe en énergie. Le courant traverse d’abord les puces LED, puis atteint la cathode commune, d’où le nom « common cathode ». Cette méthode permet de réduire la perte de tension et de courant, améliorant ainsi l’efficacité énergétique. Elle offre également la possibilité d’alimenter indépendamment et de manière précise les LED rouge, verte et bleue, Ainsi, elle permet d’optimiser leur rendement énergétique et de réduire la consommation globale d’énergie.

Différences entre la technologie common cathode et celle anode display

Les points de distinction entre la technologie common cathode et celle dénommée « Anode LED display » réside dans le mode d’alimentation électrique. Le Common Cathode fait passer le courant à travers les LED avant d’atteindre la cathode commune, réduisant ainsi la chute de tension et la résistance interne. Il fournit des tensions différentes à chaque LED (rouge, verte, bleue), réduisant la consommation d’énergie et générant moins de chaleur. À l’inverse, le Common Anode alimente uniformément les LED avec une tension plus élevée, augmentant la consommation d’énergie et la chaleur générée. Ainsi, le choix entre les deux dépend des besoins spécifiques en tension, consommation d’énergie et dissipation thermique.

Avantages des écrans géants de Pekason

L’écran géant LED Common Cathode de Pekason présente plusieurs avantages significatifs.

Contrôle précis de l’alimentation

Les produits Common Cathode utilisent une technologie de contrôle d’alimentation précise. Grâce à un système intelligent et un modèle exclusif, ils assignent des tensions spécifiques aux LED rouge, verte et bleue en fonction de leurs propriétés photoélectriques distinctes. Cette approche permet d’économiser environ 40 % d’énergie par rapport aux produits similaires sur le marché.

Réduction de la consommation d’énergie et de la chaleur

La méthode de pilotage Common Cathode permet un contrôle précis de la tension, réduisant ainsi la consommation d’énergie. Cette réduction de la consommation d’énergie contribue également à diminuer la production de chaleur, assurant un fonctionnement plus stable de l’écran LED avec des couleurs plus réalistes.

Stabilité améliorée et durée de vie prolongée

En réduisant la consommation d’énergie, l’écran LED Common Cathode contribue à abaisser la température du système, minimisant les dommages potentiels aux LED. Cette réduction de la chaleur améliore la stabilité et la fiabilité globales du système d’affichage, prolongeant ainsi la durée de vie de l’écran LED.