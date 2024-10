Pokémon : un énorme leak révèle les prochains jeux et les codes sources !

Alors que les fans de Pokémon attendent avec impatience les prochaines aventures dans leur monde préféré, un énorme leak vient de faire surface. Celui-ci révèle des secrets bien gardés, notamment des projets en cours et des designs inédits.

La communauté Pokémon est sens dessus dessous suite à un gros leak sur les réseaux sociaux. Apparemment, ce dernier dévoile des conceptions bêta, des codes sources et même des plans pour les futurs jeux de la série. Game Freak, le développeur derrière ces aventures, a confirmé à la fin de la semaine dernière qu’une violation de données a bien eu lieu. Qui plus est, des pirates ont exposé les informations sensibles sur ses employés.

Le contenu de la boîte de Pandore de Pokémon dévoilé par un leak

Game Freak a pris un sacré coup ce week-end ! Une énorme fuite a révélé des trésors cachés, comme des designs de personnages et même des codes sources, le tout balancé ensuite sur les réseaux sociaux. La boîte a confirmé ce jeudi 10 octobre que des hackers avaient accédé à leurs serveurs en août. Par conséquent, les données personnelles de plus de 2 600 employés actuels et anciens ont été divulguées. Toutefois, ils n’ont pas mentionné directement les leaks sur Pokémon. Même si la majorité des données est apparue après leur déclaration.

For all of those just tuning in, we're currently covering the Game Freak Teraleak.



Lots of source files and beta content for past Pokémon games are currently leaking, along with a few details on upcoming projects.



We expect more information to be uncovered in the coming hours…

Centro Leaks a lâché l’information le 13 octobre et cela s’est répandu comme une traînée de poudre sur Reddit et X. Les fichiers, surnommés « Teraleak » par les fans, contiennent donc le code source des classiques comme Pokémon HeartGold et SoulSilver. On retrouve également des noms de code pour la fameuse Switch 2 et même pour les prochains jeux Pokémon Gen 10, nommés « Ounce » et « Gaia ». Il y a aussi des indices sur un MMO Pokémon en chantier, des discussions internes, et même des détails sur une suite inédite de Détective Pikachu, d’autres films Pokémon à venir, et une toute nouvelle série animée.

SUMMARY OF EVERY LEAK RELATED TO FUTURE POKÉMON PROJECTS



[ Video games ]



Pokémon Legends: Z-A

– Originally planned to release in 2024

– Will feature Mega Zygarde, Mega Zeraora

– In development for current Switch



Pokémon Gaia (codename)

– Gen 10

– Two versions: K and N…

Par ailleurs, des tonnes de designs de personnages en version bêta et d’art conceptuel circulaient en ligne. Malgré tout, Nintendo et The Pokémon Company n’ont pas encore réagi publiquement. Game Freak, quant à lui, a présenté ses excuses. Le studio derrière Pokémon promet dès lors de renforcer la sécurité après cette énorme leak.

