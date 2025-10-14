Il fallait s’y attendre : voici le premier Père Noël IA

MangDang Technology dévoile HeySanta, le premier père Noël IA lancé le 7 octobre 2025 sur Kickstarter. Ce robot ludique allie éducation, magie de Noël et respect total de la vie privée.

La campagne attire déjà une quarantaine de contributeurs, tandis que MangDang prépare la production en série. Les premières livraisons sont prévues pour novembre 2025. Fondée en 2020 à Hong Kong, l’entreprise s’est imposée dans les kits robotiques éducatifs. Son père Noël IA HeySanta combine interactions vocales, programmation par blocs et design festif sécurisé.

Un robot éducatif qui chante « ho ho ho »

Compact et festif, HeySanta évoque un petit père Noël IA animé mesurant 32,5 centimètres pour 0,5 kilogramme. Sa barbe en LED et son chapeau mobile lui donnent un charme insolite. Ses bras articulés simulent la distribution de cadeaux, tandis que des capteurs de proximité détectent les approches.

La batterie rechargeable offre quatre heures d’autonomie. La connexion Bluetooth ou Wi-Fi relie le robot à une application mobile compatible iOS et Android. Certifié CE et FCC, il reste totalement sécuritaire pour les enfants.

Ce père Noël IA parle cinq langues, dont l’anglais et le chinois. Son micro capte la voix des enfants et déclenche des réponses naturelles, diffusées par un haut-parleur intégré.

HeySanta interagit en temps réel. Les enfants peuvent lui confier des tâches, poser des questions ou simplement lui parler. Par ailleurs, ses yeux affichent des expressions et des émojis qui s’adaptent aux paroles.

Il peut aussi servir de réveil en activant des sonneries festives pour aider les enfants à se lever. Il se déplace en douceur grâce à un moteur à vitesse variable.

Des chants festifs à la programmation

HeySanta, le père Noël IA, se décline en deux versions. Le modèle standard intègre le chat vocal, le contrôle vocal et les mouvements basiques.

La version HeySanta Pro ajoute des expressions oculaires plus riches et des conversations interruptibles. Les deux modèles se rechargent via un câble USB Type-C, mais fonctionnent aussi avec des piles AA pour une meilleure portabilité.

MangDang Technology met la sécurité des données au cœur du projet. Aucun capteur ni caméra n’est intégré, un choix qui limite certaines fonctions, mais garantit une protection totale de la vie privée.

Le père Noël IA s’ouvre aussi à la programmation par blocs. Les enfants peuvent personnaliser ses gestes, créer des chants de Noël ou inventer leurs propres histoires.

Le kit inclut un module d’intelligence artificielle simplifié qui initie à la logique du codage. L’apprentissage se fait sans complexité, dans un esprit ludique et créatif. Avant la production, l’entreprise publiera le code sur GitHub, marquant son engagement open source.

Côté tarifs, le kit Early Bird coûte 499 dollars hongkongais et comprend le robot assemblé avec un guide de programmation thématique. Le Family Bundle, à 799 dollars hongkongais, ajoute des ateliers virtuels et des autocollants personnalisés.

La Maker Edition, proposée à 1 199 dollars hongkongais, cible les passionnés : elle inclut le code source complet et un an d’accès premium à l’intelligence artificielle. Enfin, le Corporate Gift, vendu 1 999 dollars hongkongais, comprend trois kits, un branding sur mesure et une session Zoom avec l’équipe MangDang.

