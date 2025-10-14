WiFi 8 : premier test réussi, ce qui va changer par rapport au WiFi 7

Alors que le Wi-Fi 7 commence à peine à équiper nos foyers, TP-Link vient de faire une démonstration de force en testant avec succès un prototype de Wi-Fi 8. L’entreprise a atteint des débits vertigineux et une latence quasi inexistante, ce qui dessine les contours de notre connexion de demain.

Entre le 8 et le 12 octobre 2025, dans ses laboratoires, le géant des équipements réseau TP-Link a réalisé une première mondiale : un test en conditions réelles de la future norme Wi-Fi 8 (aussi connue sous le nom technique IEEE 802.11bn). L’équipe a mis en place un réseau expérimental qui a non seulement fonctionné, mais a dépassé toutes les attentes.

Un test qui révèle des débits fulgurants et une latence quasi nulle

Là où le Wi-Fi 7 promet des vitesses de pointe, le Wi-Fi 8 les propulse dans une autre dimension. Lors de la démonstration, TP-Link a atteint une vitesse stable de 7 Gigabits par seconde (Gbps), avec un pic théorique annoncé à 18 Gbps. C’est assez pour télécharger un film en 4K en moins de trois secondes.

Mais la véritable révolution se situe au niveau de la latence. Le test a enregistré une latence inférieure à 10 microsecondes. Pour mettre cela en perspective, c’est mille fois plus rapide que la milliseconde visée par les meilleures connexions actuelles. La communication entre les appareils devient instantanée.

Cette performance repose sur une version ultra-perfectionnée du Multi-Link Operation (MLO). Il s’agit d’une technologie qui permet d’utiliser plusieurs bandes de fréquences (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) simultanément. Contrairement au Wi-Fi 7, le Wi-Fi 8 ne se contente pas de les utiliser en parallèle, il les fusionne en une seule « super-autoroute » de données, ce qui garantit une connexion ultra-stable et sans aucune interruption.

De plus, une nouvelle technologie de gestion des interférences, le Coordinated Spatial Reuse (CSR), permet au réseau de fonctionner parfaitement même dans des environnements saturés, comme un stade ou un centre de conférence.

Plus qu’internet, une révolution pour l’industrie et le gaming

Avec une telle réactivité, le Wi-Fi 8 n’est pas seulement conçu pour des téléchargements plus rapides. Il ouvre la porte à des applications jusqu’ici impossibles en sans-fil comme la réalité augmentée et virtuelle (AR/VR) sans aucun décalage, pour une immersion totale. C’est aussi le cas pour le cloud gaming avec des performances identiques à celles d’une console locale et l’industrie 4.0 avec des robots d’usine contrôlés en temps réel et sans fil. Il y a aussi la télémédecine qui pourrait désormais réaliser des chirurgies à distance avec une précision absolue.

Effectivement, il s’agit d’un futur assez prometteur, mais pas pour tout de suite. Le standard Wi-Fi 8 ne devrait pas être finalisé avant 2028. Les premiers appareils grand public n’arriveront donc pas sur le marché avant plusieurs années.

Alors, pensez-vous qu’elle promet de transformer radicalement nos usages numériques ?

