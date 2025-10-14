OpenAI abolit (presque) le tabou : le contenu sexuel devient autorisé dans ChatGPT, à condition d’exclure tout ce qui touche aux mineurs. Objectif officiel : « maximiser la liberté des utilisateurs ». Objectif officieux : rattraper un marché déjà en pleine ébullition. Jusqu’où une IA peut-elle explorer le désir sans s’y perdre ?

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Imaginez ChatGPT rédigeant des romances torrides plutôt qu’un plan de thèse. Ce n’est plus de la fiction. Huit mois après avoir assoupli sa « Model Spec », OpenAI confirme son virage : désormais, seuls les contenus impliquant des mineurs restent interdits.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Tout le reste entre dans le domaine du permis : récits érotiques, dialogues suggestifs, univers sensuels…

Une révolution quand on sait qu’en 2023, la moindre allusion charnelle faisait sauter l’alerte rouge. La Silicon Valley découvre que la sensualité aussi peut se coder… et, accessoirement, se monétiser.

L’érotisme algorithmique représente déjà un marché émergent, flirtant avec les milliards. Et OpenAI, longtemps prude, veut à présent sa part du gâteau.

Mature apps : la révolution 18+ arrive dans ChatGPT

Non, ce n’est pas une blague graveleuse. Lors du dernier DevDay, Sam Altman a annoncé l’arrivée prochaine des « mature apps » : des applications 18+ intégrées à l’écosystème ChatGPT.

OpenAI travaille sur un système de vérification d’âge qui permettra aux développeurs d’explorer de nouvelles formes de narration érotique ou romantique sans risquer le ban immédiat.

Un utilisateur majeur pourra bientôt discuter avec un compagnon virtuel sensuel, coécrire un roman charnel ou jouer à une aventure interactive pour adultes.

Un virage audacieux qui transforme ChatGPT en plateforme d’expression complète, pas seulement de productivité.

Mais comment vérifier l’âge d’un utilisateur sans violer sa vie privée ? Et surtout, comment encadrer le désir sans le censurer ? OpenAI marche sur un fil, et le moindre faux pas pourrait lui exploser au visage.

Liberté sous surveillance : le grand écart d’OpenAI

Sauf que dans les faits, la « liberté » promise reste très conditionnelle. De nombreux utilisateurs rapportent que le modèle continue de censurer les passages explicites, même quand la politique officielle ne l’interdit plus.

L’entreprise parle pudiquement d’un mécanisme d’« obfuscation métaphorique » : ChatGPT peut suggérer, mais pas montrer. En clair, on a droit au flirt, pas à la scène.

Cette frustration est à la fois comique et révélatrice. Le modèle dit « oui » mais agit « non ». À trop vouloir ménager la morale et la liberté d’expression, OpenAI se retrouve dans un entre-deux absurde.

Pendant qu’OpenAI hésite, d’autres ont déjà le feu aux circuits

Le vide laissé par la pruderie d’OpenAI a été vite comblé. Pendant que l’entreprise calibrerait ses filtres, d’autres acteurs se sont engouffrés dans la brèche. Pirr, Sudowrite, Replika ou KoboldAI : autant d’outils qui explorent sans détour la narration érotique.

Pirr revendique son rôle de muse numérique pour écrivains en manque d’inspiration sensuelle. Sudowrite, plus feutré, s’est imposé comme le complice discret des autrices de romance.

Replika, lui, flirte ouvertement avec l’amour simulé : un compagnon virtuel qui écoute, rassure et séduit. Quant à KoboldAI, c’est le terrain de jeu des plus téméraires : open-source, sans garde-fous, alimenté par des modèles comme MythoMax ou Pygmalion-2.

Sur les forums spécialisés, des utilisateurs comparent même les « styles d’écriture sensuelle » de ces IA. Certains louant la poésie de Claude 3, d’autres la crudité maîtrisée de Kobold. Bref, le désir artificiel est déjà bien vivant. OpenAI arrive après la bataille.

Des fantasmes aux fake nudes : la frontière dangereuse

Là où la curiosité vire à l’inquiétude, c’est quand le fantasme dépasse la fiction. Les IA sans filtre, Grok en tête, ont déjà ouvert la boîte de Pandore.

Vagues d’images explicites générées à partir de visages réels, sans consentement, et explosion des deepfakes sexuels.

OpenAI jure que cela n’arrivera pas chez elle. La firme promet une modération proactive, un traçage des dérives et des « règles éthiques strictes ».

Mais comment distinguer la fiction de l’exploitation à l’échelle planétaire ? À l’heure où la frontière entre réalité et simulation s’efface, la promesse d’un « sexe éthique » par IA sonne comme un vœu pieux.

L’amour à l’ère de l’IA

Derrière le buzz du « ChatGPT érotique », la mutation est profonde. Les IA ne se contentent plus d’informer ou de divertir. Elles séduisent, écoutent, consolent. Elles s’invitent dans la sphère intime.

Des chercheurs de Stanford alertent déjà : les modèles trop dociles favorisent les spirales émotionnelles, où l’utilisateur cherche de l’affection auprès d’un programme conçu pour lui plaire.

Et demain, quand ces IA pourront simuler la tendresse, la jalousie ou le désir, la ligne entre la relation humaine et l’interaction logicielle risque de devenir floue.

Peut-on tomber amoureux d’un modèle de langage ? Peut-être. Mais que devient le libre arbitre dans une romance écrite par un chatbot ?

Le sexe a toujours été le moteur caché du web. Avec l’IA, il devient son nouveau carburant officiel. ChatGPT, bientôt muse sensuelle ou miroir du vide affectif ? À chacun de choisir son fantasme.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.