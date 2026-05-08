Le prix de la Switch 2 va grimper : c’est le moment ou jamais de l’acheter !

Nintendo avait jusque-là réussi à éviter les hausses de prix déjà appliquées par Sony et Microsoft. Mais la flambée des coûts liés à la mémoire, fortement alimentée par l’explosion de l’intelligence artificielle, a fini par rattraper le constructeur japonais.

Nintendo devient ainsi le dernier grand nom du jeu vidéo à céder à cette vague d’augmentations provoquée par l’IA. L’entreprise a confirmé une révision des prix de la Switch 2 ainsi que de plusieurs services associés sur des marchés importants, notamment les États-Unis.

Cette hausse entrera officiellement en vigueur le 1er septembre 2026 aux États-Unis, au Canada et en Europe, selon CNBC. Ceux qui envisageaient de craquer pour la machine ont donc encore quelques mois pour profiter du prix de lancement.

Les nouveaux prix de la Switch 2

Aux États-Unis, la Switch 2 passera de 449,99 dollars à 499,99 dollars. En Europe, son tarif grimpera de 30 euros pour atteindre 499,99 euros. Au Canada, les consommateurs devront désormais débourser 679,99 dollars canadiens au lieu de 629,99.

Le Japon sera le premier pays concerné par cette hausse. Dès le 25 mai 2026, le prix de la console passera de 49 980 yens à 59 980 yens. Et la facture ne s’arrête pas là.

Les autres modèles de la gamme, comme la Nintendo Switch OLED, la Nintendo Switch classique et la Nintendo Switch Lite, verront aussi leur prix augmenter d’environ 10 000 yens.

Même les abonnements Nintendo Switch Online ne sont pas épargnés. Nintendo prévoit également une hausse des tarifs de ce service au Japon à partir du 1er juillet 2026.

Dans un communiqué officiel, Nintendo explique que cette décision est liée à « l’évolution des conditions du marché » et aux perspectives économiques mondiales. L’entreprise précise aussi que d’autres ajustements tarifaires pourraient suivre dans plusieurs régions du monde.

Malgré cette formulation très diplomatique, difficile de croire que la pénurie de composants n’y est pour rien. La demande massive en mémoire pour les serveurs d’intelligence artificielle perturbe toute l’industrie électronique, y compris celle du jeu vidéo.

Nintendo n’est d’ailleurs pas le seul constructeur touché. Ces derniers mois, des marques comme ASUS, MSI et Lenovo ont elles aussi revu les prix de leurs consoles portables à la hausse.

Le cas le plus spectaculaire reste celui de la Lenovo Legion Go 2, dont le prix aurait bondi de 50 % en avril dernier.

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