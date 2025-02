Panne du PlayStation Network : que s’est-il passé (et comment se faire rembourser) ?

Le samedi 8 février 2025, une panne a affecté le PlayStation Network (PSN). Pendant 24 heures, les joueurs PS5 et PS4 n’ont pas pu accéder aux services en ligne. Cette situation a provoqué une grande frustration, notamment chez les abonnés PlayStation Plus.

Dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 février, les serveurs du PlayStation Network sont restés inaccessibles. Cette panne est tombée au pire moment, puisque le jour marquait le début des vacances d’hiver pour la zone B en France. Avec une météo maussade et peu d’activités extérieures possibles, de nombreux joueurs comptaient sur leur console pour se divertir.

Et sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs ont exprimé leur frustration. Mais je trouve cela normal, car beaucoup d’abonnés ont payé pour un service qu’ils n’ont pas pu utiliser.

Lorsqu’un service tombe en panne, la moindre des choses est de proposer un dédommagement. Sony, cependant, n’a pas réagi immédiatement.

Pendant plusieurs heures, les joueurs sont restés dans l’attente d’une explication… Puis, finalement, une annonce est tombée.

Grâce à un message publié le 9 février au matin sur son compte X (anciennement Twitter), Sony a confirmé que le problème était désormais résolu.

D’abord, l’entreprise a présenté ses excuses. Ensuite, elle a précisé que cette panne était due à un problème opérationnel et non à une attaque extérieure. Effectivement, l’origine du souci semble interne, mais aucune précision supplémentaire n’a été donnée.

Et bien sûr, la firme a également promis une compensation. C’est là que Sony a pris une décision qui a rassuré une partie des joueurs : une prolongation automatique de 5 jours pour tous les abonnés PlayStation Plus.

Pas besoin de faire une demande, cette compensation s’applique directement à tous ceux qui possèdent un abonnement actif.

Nos services réseau ont été entièrement rétablis après un problème opérationnel. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et remercions la communauté pour sa patience.



Tous les membres PlayStation Plus bénéficieront automatiquement de 5 jours d’abonnement supplémentaires. — PlayStation France (@PlayStationFR) February 9, 2025

Eh oui, je sais, cela ne rattrape pas totalement la frustration, mais c’est un geste apprécié !

Je vous rappelle que ce n’est pas la première panne du PSN chez Sony

Notons que ce n’est pas la première fois que Sony doit faire face à une panne du PlayStation Network. En décembre 2014, par exemple, une attaque DDoS avait paralysé les serveurs PlayStation pendant trois jours, y compris à Noël.

En réponse, Sony avait accordé cinq jours de prolongation aux abonnés, ainsi qu’un bon de réduction de 10 % sur le PlayStation Store.

Puis, en janvier 2016, une panne plus courte de 8 heures avait tout de même déclenché une réaction. Cette fois, Sony avait offert une journée supplémentaire d’abonnement PlayStation Plus aux abonnés concernés.

Effectivement, la panne du 8 février 2025 a duré bien plus longtemps que celle de 2016. De ce fait, Sony a appliqué une compensation plus généreuse. Cinq jours gratuits… c’est-à-dire un geste plus conséquent que les précédents.

Cinq jours d’abonnement en plus, est-ce suffisant pour compenser la frustration des joueurs ? Qu’en pensez-vous ?

